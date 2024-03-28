Микро-АЭС обеспечат энергией отдаленные регионы России

Эксперты оценили перспективы строительства микро-АЭС в России

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

«Росатом», Минэкономразвития и Минфин до 1 июля проработают вопрос строительства так называемых микро-АЭС. Как сообщается на сайте правительства, мероприятия по созданию объектов станут частью инициативы «Новая атомная энергетика, в том числе малые атомные реакторы для удаленных территорий».

Речь идет о строительстве станции малой мощности с реакторной установкой «Шельф-М» и разработке проектной документации атомной станции теплоснабжения «Елена-АМ». Кроме того, ведомствам предстоит разработать «дорожную карту» развития экспортного потенциала подобных АЭС. Эта часть поручения должна быть реализована не позднее 15 июля.

Основная задача «Шельф-М» – локальное автономное обеспечение потребителя, пишет РИА «Новости». Тепловая мощность такой станции составляет порядка 35 МВт, электрическая – 10 МВт. Что любопытно, данные микро-АЭС легко масштабируются за счет размещения дополнительных энергокапсул с реакторными установками. Как ожидается, первая станция появится на Чукотке и будет обеспечивать энергией добычу золота на месторождении Совиное.

В свою очередь, «Елена-АМ» является пилотной атомной термоэлектрической станцией теплоснабжения. Она необходима для обеспечения энергией отдаленных и труднодоступных регионов, где нет централизированного энергоснабжения. Тепловая мощность объекта, как ожидается, составит 7 МВт, в то время как электрическая мощность термоэлектрогенератора – не менее 200 кВт.

Сама по себе идея строительства небольших АЭС не нова. Так, в 2020 году в эксплуатацию была введена первая российская плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Совокупная мощность двух ее реакторов составляет порядка 60 МВт электричества. Она обеспечивает энергией один из городов Чукотского автономного округа и должна стать заменой Билибинской атомной станции, чей срок эксплуатации скоро закончится.

В экспертном сообществе отмечают, что строительство новых станций позволит значительно улучшить энергетическую систему отдаленных субъектов России. Кроме того, перед Москвой открываются серьезные экспортные возможности. Проектом «Шельф-М» могут заинтересоваться государства, которые имеют в своем составе труднодоступные островные регионы.

«К микро-АЭС относятся все станции, чья мощность не превышает показателя в 250 МВт. Это оборудование крайне специфично. Оно должно выполнять те же функции, что и большие объекты атомной энергетики, однако в данной сфере имеются трудности по масштабированию выработки тепла и электричества», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Если для большой АЭС от 1 ГВт мощности эта система «размазывается» по своей стоимости на достаточно большой изъем производимой электроэнергии, то для микрообъектов все должно окупаться в рамках 200 МВт электрической мощности, а иногда и ниже», – указал он. Спикер обращает внимание на некоторые недостатки строительства таких объектов. Один из них – потенциально низкий уровень рентабельности проекта.

Вторым недостатком небольших станций собеседник называет проблему нераспространения. Обычно для таких объектов нужна более высокая степень обогащения уранового сырья. «Вместе с тем

микро-АЭС подарят удаленным территориям топливную самодостаточность.

Районы Дальнего Востока и Сибири очень зависимы от так называемого северного завоза, который должен осуществляться постоянно. Речь идет о поставках дизельного топлива, а также мазута для производства электрической и тепловой энергии», – рассказал собеседник.

«Переход к объектам меньших размеров поможет наладить разовые перевозки урана и реакторов в необходимые регионы. Данный элемент обладает небольшим весом. Как следствие, микро-АЭС путем более дешевой логистики необходимого топлива окажется гораздо эффективнее», – детализировал аналитик.

В пример эксперт приводит плавучую станцию (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», которая уже несколько лет успешно работает на Чукотке. В настоящий момент осуществляется ее частичная перезагрузка, для чего используется специализированное судно. «Такие АЭС будут, скорее всего, централизованно снабжаться усилиями единого завода по изготовлению топлива, вторичной переработки и последующей утилизации», – предположил Анпилогов.

«Ломоносов» является классической мини-АЭС, которая покрывает нужды целого Чаунского района и континентальных линий электропередач.

А микростанции, такие как «Шельф-М», могут снабжать энергией небольшой вахтовый поселок или предприятие для добычи металлических руд»,

– детализировал эксперт. Он убежден, что в будущем микро-АЭС можно поставлять на экспорт островным территориям без собственных источников энергии. «Далеко не везде реально построить аккумулирующую гидроэлектростанцию, которая бы работала после захода солнца. Поэтому вариант с небольшими станциями выглядит крайне привлекательным», – указал Анпилогов.

В том, что микро-АЭС помогут развитию отдаленных уголков России, уверен и экономист Иван Лизан. «Протягивать линии электропередач в такие пункты дорого и долго. Дизельные генераторы и солнечные батареи также не смогут закрыть потребность в энергии. Небольшие атомные станции в таких условиях способны обеспечить светом как рядовых потребителей, так и предприятия по добыче полезных ископаемых», – отмечает собеседник.

«Принцип работы у них такой же, как и у обычных атомных объектов. Однако малый вариант отличается типом реактора. Кроме того, мощность микро-АЭС можно будет регулировать за счет размещения дополнительных энергокапсул с реакторными установками», – подчеркивает он.

Спикер также вспоминает ПАТЭС «Академик Ломоносов». «От уже работающей станции новые будут отличаться более низкой стоимостью. Дело в том, что производство серийных образцов требует куда меньших затрат, нежели создание одной экспериментальной АЭС», – резюмировал Лизан.