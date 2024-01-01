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    1 января 2024, 10:39

    За год Россия сильно выросла в глазах мира

    За год Россия сильно выросла в глазах мира
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В начале 2024 года Россия – страна значительного влияния, большой внутренний силы и новых возможностей. Она умна, красива, горда и опасна, какой всегда и была на самом деле, но теперь это вынужденно признают те, кто ее презирал и уже практически похоронил.

    Когда уходил предыдущий, 2022 год, мы также старались встретить праздник в кругу своих, которые в силу политических причин стали нам как будто ближе, чем были раньше. За окном в Европу заведомо чужие люди сладострастно делили шкуру русского медведя. Как обычно, неубитого, но его (то есть наша) скорая гибель казалась тогда внешнему миру решенным делом.

    Богатейшие и наиболее технологически развитые государства планеты изыскали огромные ресурсы с целью военного разгрома России с последующим загниванием под гнетом репараций и санкций.

    Из темных медиа-щелей повылазили фрики, представлявшие себя чуть ли не правительствами «новых государств» – тех, на которые предполагалось раздробить РФ под знаменем «деколонизации».

    Экономисты с мировым именем предсказывали нам мрачные времена – уже менее уверенно, чем в первой половине 2022 года, но все еще довольно твердо, чтобы их не хотелось цитировать за новогодним столом.

    Особо отмороженные при переходе через Верхних Ларс релоканты предвкушали, как бывшая родина начнет платить, каяться и страдать. А самое главное, что воплотить все это в жизнь искренне хотела довольно многочисленная армия – ВСУ.

    Бояться мы их не боялись, но ненависть к себе чувствовали.

    В общем, читать в России предновогоднюю прессу США, Британии, Франции, Польши и прочих стран НАТО в конце 2022 года можно было только по работе – другим журналистам. Добровольно никто не станет готовиться к празднику, просматривая сценарии своих грядущих похорон в изложении крайне неприятных персонажей.

    Окно во внешний мир в конце 2022 года хотелось поплотнее закрыть. Поэтому тот Новый год будет сложно спутать с любым другим. Даже традиционное поздравление президента оказалось особенным: Владимир Путин записал его в окружении сограждан-военнослужащих.

    Тот год – год мрачных прогнозов и угроз – явил чудовищную разницу между своими и чужими для всех, кто слишком расслабился, чтобы всегда о ней помнить. Поэтому (хотя, конечно, не только поэтому) каждый жертвовал столько, сколько от него требовалось, а больше всех жертвовали военные и их семьи.

    Сейчас, год спустя, благодаря именно их жертвам, настроения за окном изменилась до неузнаваемости. Внутри самой России поменялось немногое и в рабочем порядке, но внешние представления о ней теперь совсем другие.

    Куда-то подевалась «страна-бензоколонка», чье экономических удушение для истинных хозяев мира – дело пары месяцев.

    Больше ничего не слышно о переводе «народа-агрессора» на натуральное хозяйство, чтобы никому не смог угрожать, жил впроголодь и вымаливал для себя сколь-либо серьезные технологии у европейских столиц. Наоборот: европейским столицам вдруг стало не хватать на самое необходимое, а сами эти столицы ветшают в сравнении с действительно высокотехнологичной цитаделью – Москвой.

    Русская культура вместо того, чтобы затихнуть за плинтусом, обрела интерес со стороны новой публики, включая весьма молодую. Отменяя «преступную Россию», их родители забыли о сладости запретного плода и притягательности зла, в результате чего российские образы заняли абсолютно новые ниши – сначала назло мейнстриму, а потом и естественным путем (потому что у нас действительно богатая культура).

    В конце 2023 года Россия – страна значительного влияния, большой внутренний силы и новых возможностей. Она умна, красива, горда и опасна, какой всегда и была на самом деле, но теперь это вынужденно признают те, кто ее презирал, ненавидел и уже практически похоронил. 

    На Западе не могли предугадать такого развития событий, потому что не знали старой истины, доступной каждому из нас благодаря школьной программе: «В Россию нужно просто верить».

    И мы просто верили, поздравляли друг друга и искренне ждали от нового, 2023 года, только хорошего, не отвлекаясь на апокалиптические проклятья за окном. Сейчас, встретив 2024-й, мы вспоминаем о них только потому, что поражение сил зла – тоже часть нашей новогодней культуры: для детей – баба Яга, для взрослых – Анналена Бербок.

    На ваш взгляд
    Ваши прогнозы на этот год сбылись?




    Результаты

    Если кому-то станет от этого весело, представляйте, что каждый удар новогодний курантов – это удар русского витязя под дых огромной гадины, того самого змея с герба России и Москвы, которого в итоге сразил Георгий Победоносец. У змея много глав и имен, а нам известно каждое – от Джо до Урсулы. Никто не забыт, ничто не забыто.

    И ничто еще, к сожалению, не закончено.

    Когда новый год потребует новых жертв, Россия принесет их со старой верой в то, что наша сила – в единстве, что наша победа – не за горами, что наша неотменяемая миссия – быть за своих, чего бы ни нашептывали колядующие демоны за заиндевевшим окном в Европу.

    С праздником вас, свои!

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