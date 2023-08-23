Ключевая российская магистраль снова потребовала героизма

Разрушенный участок БАМа восстановили в рекордные сроки

Tекст: Валерия Вербинина

Знаменитая Байкало-Амурская магистраль (БАМ), завершенная еще в 1980-е, 20 августа внезапно вышла из строя. Причина – паводок: речке под банальным названием Холодная вздумалось в августе разлиться, да так, что она прорвала дамбу в 40 километрах от города Северобайкальска, размыла дороги, уничтожила железнодорожную насыпь и повредила опоры контактной сети.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что пострадал значительный участок железнодорожного полотна – 200 метров, также вышли из строя десять опор контактной сети. Впечатляющие фото и видео с места происшествия (из-под железной дороги просто снесло потоком часть насыпи, и вблизи видно, что шпалы и рельсы повисли над пустотой) воскрешают в памяти кадры из фильмов катастроф – но на сей раз речь идет о катастрофе настоящей. В Бурятии веден режим ЧС. Изначальные прогнозы, озвученные еще 20 августа, гласили, что БАМ встал минимум на неделю.

И это не просто остановка железной дороги. Значение БАМа трудно переоценить: это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире с выходом к Тихому океану. 4,3 тыс. километров от Тайшета до Советской Гавани, восемь тоннелей, 142 моста, более 200 железнодорожных станций и разъездов.

Если поначалу целью БАМа было освоение огромных пространств Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также снятие нагрузки со стратегически важного Транссиба, со временем на первый план вышли другие приоритеты. Как пишет официальное издание Минтранса «Транспорт России», «бурный рост экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее десятилетие кардинально изменил облик мирового хозяйства, перенаправил международные торговые потоки, в том числе российской внешней торговли…

Динамика перевозок в направлении стран АТР впечатляет, особенно по углю. Так, если в 2005 году в направлении порта Ванино (это восточная оконечность магистрали) железнодорожным транспортом прибыло чуть менее 6 млн тонн различных грузов (в том числе 0,4 млн тонн угля), то уже по итогам 2020-го этот показатель перевалил за 31 млн тонн (из них 28 млн тонн угля)». Помимо угля Россия экспортирует по БАМу цветные металлы, сельхозпродукцию, включая зерно, древесину, химикаты, бумагу и т.д.

В нынешних условиях на первый план выходит сотрудничество России и Китая. Объем торговли между двумя странами в прошлом году достиг рекордного значения – 190 млрд долларов, почти на треть превысив показатель 2021 года. При этом импорт из Китая вырос на 12,8%, составив более 76 млрд долларов, в то время как наш экспорт увеличился на 43,4%, составив 114,1 миллиарда.





Значительная часть грузов идет по двум железнодорожным магистралям – БАМу и Транссибу, и уже идет работа над расширением провозной способности этих ключевых артерий региона. Слова Алексея Цыденова о том, что «ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей» – не пустой звук. И поэтому, чтобы минимизировать ущерб от разгулявшейся стихии, на устранение последствий паводка были брошены все возможные силы.

Требовалось не только восстановить железнодорожные пути, насыпь и опоры – нужно серьезно заняться дамбой, которая не выдержала разгула стихии, и автодорогой, которая тоже стала жертвой паводка. К разрушенному участку БАМа нужно подвозить материалы, демонтировать ставшие непригодными части путей, выполнять технически сложные работы, и все это является серьезным вызовом даже для специалистов.

Крупные грузоотправители были вынуждены переориентировать свои маршруты на Транссиб, были отправлены в обход и пассажирские поезда.

По сообщению РЖД, на работах были задействованы 254 человека и 59 единиц техники – самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бензовозы, каток, путевые машины. Сложность ситуации в том, что по существующим законам в природоохранной зоне Байкала нельзя, к примеру, разрабатывать карьеры, строить новые дамбы и селезащитные сооружения. Как сообщают, для ремонта необходимо 100 тыс. кубометров скальных пород, и правительством Бурятии было принято решение для ускорения процесса добывать их на карьере «Холодное», который расположен недалеко от разрушенного участка. Это сократит время доставки пород на место и, скорее всего, позволит существенно ускорить ремонтные работы.

Пресс-служба РЖД отчиталась, что «на месте размыва БАМа на полигоне Нижнеангарск-Холодная уже укладываем новый путь, рядом с поврежденной ниткой… начали осушать грунт и формировать насыпь». Также в компании уточнили, что придется восстановить 1,8 тыс. метров пути, мост, 1,2 тыс. метров контактной сети и 20 опор. Таким образом, первоначальная оценка о 200 метрах повреждений касается только наиболее пострадавшего участка дороги – на самом деле масштаб разрушений оказался гораздо значительнее.

Если строительство БАМа было подвигом, то восстановление разрушенного участка сейчас, можно сказать, сродни подвигу, учитывая все условия.

Строители, железнодорожники, специалисты работают круглосуточно, не покладая рук. С учетом погодных условий – в регионе уже похолодало, и в Северобайкальске, например, по ночам 11-13 градусов, а днем 17-19, – это не так просто, но хорошо уже то, что почти прекратились дожди.

По состоянию на 22 августа уже было восстановлено 120 метров разрушенной дамбы, отсыпано 975 метров снесенной потоком железнодорожной насыпи. Одновременно происходит ремонт пострадавшей автодороги из Северобайкальска до населенного пункта Кичера, и на ней уже разрешено движение тяжелой техники и рейсовых автобусов.

И вот теперь, по последним данным, в среду, 23 августа, движение по новому, восстановленному пути вновь было запущено. «В 8.20 после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов», – говорится в сообщении РЖД.

Важно и то, что стихия, побушевав, во всех смыслах возвращается в прежнее русло. Уровень воды в реке Холодной, которая стала виновницей катастрофы, падает. Если 19 августа по время пика паводка он составлял 263 см, к утру 21 августа он стал уже ровно два метра, а вечером опустился еще на пять сантиметров и составил 195 сантиметров. Сохранение тенденции оставляет надежду на то, что последствия паводка будут ликвидированы даже быстрее, чем предполагалось, и БАМ возобновит свою работу в полном объеме уже в ближайшее время.