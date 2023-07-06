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6 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Юань набирает обороты против доллара

Еще одна крупная азиатская экономика решила отказаться от доллара при покупке нефти Oriental Image/Reuters
Сделан еще один практический шаг в расширении торговли в нацвалютах. Индия начала закупать российскую нефть в юанях. Китайский лидер призвал ШОС увеличивать долю национальных валют при торговле. И в авангарде этого тренда, идущего по всему миру, стоит Россия. Почему вместо доллара страны выбирают именно юань?  Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ключевые менеджеры конфликта со стороны Запада Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.  Подробности...
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Зачем ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР

Стало известно об усилении ВСУ под Кременной и Сватово Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения в район Сватово и Кременной (ЛНР). Несмотря на то что ВС России планомерно отражают атаки противника, украинское командование продолжает наращивать свой контингент в этом районе. На что рассчитывает противник и как может измениться военная обстановка на рубежах ЛНР в перспективе?  Подробности...
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Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

Очереди грузовиков на границе – результат антироссийских санкций REUTERS/Vasily Fedosenko
На литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков. Литву «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора», пророчат специалисты. Но парадокс в том, что кризис этот устроил Прибалтике Запад, и связан он с антироссийскими санкциями. Более того, это лишь часть куда более масштабной картины бедствий транспортной системы Прибалтики. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников. Подробности...

Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Воевать с мостами себе дороже

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Предположим, цель достигнута, снабжение украинских войск через Днепр полностью пресечено, ВСУ отступили на правый берег. Это приведет к капитуляции Украины? С чего бы? Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Зачем ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР

    Эксперты объяснили растущую значимость участка фронта в ЛНР
    Стало известно об усилении ВСУ под Кременной и Сватово
    		  
    6 июля 2023, 09:10
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения в район Сватово и Кременной (ЛНР). Несмотря на то что ВС России планомерно отражают атаки противника, украинское командование продолжает наращивать свой контингент в этом районе. На что рассчитывает противник и как может измениться военная обстановка на рубежах ЛНР в перспективе?

    ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.

    Отмечается, что в штурмах принимают участие не только ранее существовавшие подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.

    За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп, уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.

    В экспертном сообществе считают, что переброска подразделений ВСУ в район Сватово и Кременной связана с планами противника помешать наступлению ВС России в этом районе. Кроме того, активизация боевых действий, по замыслу ВСУ, должна повлечь за собой переброску российской авиации с других направлений.

    «ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Однако российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления. Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста», – отмечает эксперт.

    «Луганское направление крайне важно. В первую очередь для нас оно является наиболее перспективным в плане возможного продвижения. Здесь лесистая местность, которая позволяет задействовать при наступлении тактику мелкого просачивания. ВСУ использовали схожий подход в Изюме и Балаклее», – отметил Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по армиям стран НАТО.

    «Нам удалось перенять эту тактику у противника. Сейчас российские диверсионные группы просачиваются вперед, закрепляются на линии обороны, после чего подтягиваются остальные войска. Использование этого подхода дает определенные результаты, на которые ВСУ не могут не реагировать», – подчеркивает собеседник.

    «На текущем этапе программа-максимум для нас – вернуться в Харьковскую область и закрепиться на новых рубежах, лишая противника возможности обстрелов как части территории ЛНР, так и части районов Белгородской области. На мой взгляд, это ключевая задача на данном участке», – отмечает эксперт.

    «В целом со стороны России здесь выстроены несколько линий эшелонированной обороны. Все это подкрепляется тщательно заминированными полями на подступах к позициям ВС РФ. Большую трудность для противника представляет даже минимальное приближение к этим укрепленным форпостам. Особых смельчаков, зашедших на удивление далеко, моментально уничтожает артиллерия», – отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

    «Сведения о том, что противник в очередной раз пытается перегруппироваться в районе ЛНР, поступают регулярно. Однако не всему надо верить. Наши военные профессионально работают с разведывательными данными. Любая попытка прорыва пресекается на корню. Поэтому ВСУ вряд ли планируют наносить здесь серьезный удар», – резюмирует Леонков.

     
     
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