Зачем ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР

Эксперты объяснили растущую значимость участка фронта в ЛНР

ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения в район Сватово и Кременной (ЛНР). Несмотря на то что ВС России планомерно отражают атаки противника, украинское командование продолжает наращивать свой контингент в этом районе. На что рассчитывает противник и как может измениться военная обстановка на рубежах ЛНР в перспективе?

ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.

Отмечается, что в штурмах принимают участие не только ранее существовавшие подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.

За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп, уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.

В экспертном сообществе считают, что переброска подразделений ВСУ в район Сватово и Кременной связана с планами противника помешать наступлению ВС России в этом районе. Кроме того, активизация боевых действий, по замыслу ВСУ, должна повлечь за собой переброску российской авиации с других направлений.

«ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.

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«В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Однако российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления. Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста», – отмечает эксперт.

«Луганское направление крайне важно. В первую очередь для нас оно является наиболее перспективным в плане возможного продвижения. Здесь лесистая местность, которая позволяет задействовать при наступлении тактику мелкого просачивания. ВСУ использовали схожий подход в Изюме и Балаклее», – отметил Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по армиям стран НАТО.

«Нам удалось перенять эту тактику у противника. Сейчас российские диверсионные группы просачиваются вперед, закрепляются на линии обороны, после чего подтягиваются остальные войска. Использование этого подхода дает определенные результаты, на которые ВСУ не могут не реагировать», – подчеркивает собеседник.

«На текущем этапе программа-максимум для нас – вернуться в Харьковскую область и закрепиться на новых рубежах, лишая противника возможности обстрелов как части территории ЛНР, так и части районов Белгородской области. На мой взгляд, это ключевая задача на данном участке», – отмечает эксперт.

«В целом со стороны России здесь выстроены несколько линий эшелонированной обороны. Все это подкрепляется тщательно заминированными полями на подступах к позициям ВС РФ. Большую трудность для противника представляет даже минимальное приближение к этим укрепленным форпостам. Особых смельчаков, зашедших на удивление далеко, моментально уничтожает артиллерия», – отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

«Сведения о том, что противник в очередной раз пытается перегруппироваться в районе ЛНР, поступают регулярно. Однако не всему надо верить. Наши военные профессионально работают с разведывательными данными. Любая попытка прорыва пресекается на корню. Поэтому ВСУ вряд ли планируют наносить здесь серьезный удар», – резюмирует Леонков.