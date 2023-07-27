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    Максимальный урон Украине нанесут удары России по нестандартным целям

    Максимальный урон Украине нанесут удары России по нестандартным целям
    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывает наносить удары по нестандартным целям на Украине. По его словам, эффект от таких атак будет очень весомым. В экспертной среде говорят, что Россия подключила не все силы и у нее остаются другие возможности. Среди нестандартных целей могут быть не только конкретные объекты, но и процессинговые центры, а также фигуры среди правящей украинской верхушки.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал наносить по противнику нестандартные удары. «Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», – написал Медведев в своем Telegram-канале. Политик убежден, что киевскому режиму не удается добиться успехов в ходе контрнаступления, поэтому он начал бить по гражданским объектам.

    Вооруженные силы России наносят удары оружием с большой дальностью по различным объектам на территории Украины. Недавней целью стали места подготовки террористических атак против России. По информации украинских СМИ, в ночь на воскресенье в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога, работали средства ПВО. В городе раздавались взрывы. Россия наносила удары морскими и авиационными ракетами большой дальности.

    На прошлой неделе российское военное ведомство сообщало об «ударе возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров близ Одессы и Ильичевска Одесской области. Рядом с Николаевом были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось об ударах по военным объектам в Черниговской области, где был поражен пункт дислокации иностранных наемников, а на авиабазе Канатово в Кировоградской области – склад авиационного топлива.

    «Что касается нестандартных целей, то таковыми могут быть приграничные пункты, через которые осуществляется снабжение ВСУ иностранной техникой. Они расположены на границах с Польшей. Уничтожение этих объектов позволит снизить темп поставки иностранного вооружения на линию боевого соприкосновения и облегчит боевую задачу ВС России», – считает Олег Иванников, военный историк, подполковник запаса МВД.

    Собеседник подчеркнул, что предложение Медведева «очень правильное и своевременное». «Если такие удары начнут наноситься, то Вооруженные силы России получат значительное преимущество», – добавил эксперт. Однако по приграничным пунктам нужно работать аккуратно.

    «Необходимо бить по логистике, которая находится рядом с границей. И это иногда делается. Россия должна на системном уровне продолжать то, что делает, – нарушать работу остатков украинской промышленности, разрушать транспортные коммуникации. Россия подключила еще не все силы, остаются другие возможности и варианты, мы скоро узнаем о них», – добавляет Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга запаса.

    Он полагает, что выполнять нестандартные задачи на Украине могли бы партизанские отряды. «Нужно проводить диверсии, как это делали партизаны в годы Великой Отечественной войны. Сидор Ковпак со своими отрядами дошел аж до Карпат, на Западной Украине его почти никто не поддерживал из местных, но он выполнил свою задачу», – напомнил Дандыкин.

    Однако есть и другие варианты ударов. «Для паралича финансовых расчетов на Украине, в том числе для невозможности оплаты действий военнослужащих ВСУ, нестандартными целями могут стать процессинговые центры банков, где производится обработка банковских операций по кредитным и дебетовым картам», – добавляет Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    «Спектр нестандартных целей очень широкий. Наши военные прекрасно понимают это. Очень важно продолжать наносить максимальный ущерб всей военной и ориентированной на войну инфраструктуре на территории, пока контролируемой ВСУ. Это живая сила, включая наемников, ВСУ, военные учебные заведения», – считает Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

    Удары России должны быть неожиданными для противника, считает собеседник. «Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о продолжении ударов про Крымскому мосту можно рассматривать как официальную позицию. Но я уверен, что Резникова ждет незавидная судьба... Его заявление – это прямая и явная угроза гражданскому населению России. И он должен понести ответственность», – полагает сенатор.

    «Соответственно, тот же Резников является законной целью. Далеко не каждый министр обороны открыто призывает к убийству гражданских лиц другой страны. Люди, которые участвуют в планировании и подготовке терактов, должны уничтожаться, нести ответственность. Это мировая практика. Борьба с террористами во всем мире ведется по определенным правилам», – напоминает Долгов.

    Несколько иной точки зрения придерживается Дандыкин. По его словам, «Резников – политическая фигура», а важные решения принимают главком ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский и руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. «Резников – это не та цель, на которую надо тратить средства», – убежден военный эксперт.

    Нестандартными стали недавние удары России по портам Измаил и Рени в устье Дуная. А на Закарпатье из-за ветхости и отсутствия ремонта с советских времен обвалился мост через реку Тересва, соединяющий регион сразу с четырьмя странами Европы и имевший огромное значение для логистики военных грузов.

    Подвергаться ударам также должна вся инфраструктура, занимающаяся обеспечением армии. «Это склады боеприпасов, ГСМ, аэродромы, железнодорожные развязки и прочее. Но принципиально важно то, что Россия не наносит намеренного ущерба гражданским объектам на территории, контролируемой ВСУ, в отличие от того, что делает режим Зеленского при поддержке и поощрении Запада», – добавил Долгов.

    «Еще одним вариантом целей могут быть коттеджные поселки под Киевом, где компактно расположены дома разных украинских элитариев. Условно, на одной улице может быть дом Арсения Яценюка и бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой... Когда начнет прилетать по этим объектам, то вся эта шайка поймет, что она стала целью. А это уже поменяет восприятие конфликта», – считает Иван Лизан, экономист и политолог.

    Пока украинские элиты не начнут жить в условиях осознания того, что «следом может прилететь к ним, они не изменят отношения к конфликту». «Вся эта публика вообще не втянута в СВО. Какая-то часть из них вообще вернулась к мирной жизни, их на фронт не отправляют», – пояснил эксперт.

    Другой целью могли бы стать активы украинской олигархии, например, кондитерские фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Можно ударить по зданию кабмина Украины либо Верховной рады. Это будет символично и на уровне их налета дронов на Кремль, только своими беспилотниками они ничего не добились, а у нас может прилететь так, что потом руины останутся», – добавляет собеседник.

    Нестандартной мишенью будет Нацбанк Украины (НБУ) и крупные коммерческие банки. «В главных офисах банков огромные площади с серверами. Представьте удар по главному управлению Приватбанка и разрушение процессингового центра. Это приведет к временному выводу из строя всей инфраструктуры кредитной организации. Они наверняка подготовились к такому развитию событий, но все равно для них это будет чувствительным ударом, придется налаживать работу сервисов», – уверен Лизан.

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