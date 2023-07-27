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Максимальный урон Украине нанесут удары России по нестандартным целям
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывает наносить удары по нестандартным целям на Украине. По его словам, эффект от таких атак будет очень весомым. В экспертной среде говорят, что Россия подключила не все силы и у нее остаются другие возможности. Среди нестандартных целей могут быть не только конкретные объекты, но и процессинговые центры, а также фигуры среди правящей украинской верхушки.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал наносить по противнику нестандартные удары. «Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», – написал Медведев в своем Telegram-канале. Политик убежден, что киевскому режиму не удается добиться успехов в ходе контрнаступления, поэтому он начал бить по гражданским объектам.
Вооруженные силы России наносят удары оружием с большой дальностью по различным объектам на территории Украины. Недавней целью стали места подготовки террористических атак против России. По информации украинских СМИ, в ночь на воскресенье в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога, работали средства ПВО. В городе раздавались взрывы. Россия наносила удары морскими и авиационными ракетами большой дальности.
На прошлой неделе российское военное ведомство сообщало об «ударе возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров близ Одессы и Ильичевска Одесской области. Рядом с Николаевом были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось об ударах по военным объектам в Черниговской области, где был поражен пункт дислокации иностранных наемников, а на авиабазе Канатово в Кировоградской области – склад авиационного топлива.
«Что касается нестандартных целей, то таковыми могут быть приграничные пункты, через которые осуществляется снабжение ВСУ иностранной техникой. Они расположены на границах с Польшей. Уничтожение этих объектов позволит снизить темп поставки иностранного вооружения на линию боевого соприкосновения и облегчит боевую задачу ВС России», – считает Олег Иванников, военный историк, подполковник запаса МВД.
Собеседник подчеркнул, что предложение Медведева «очень правильное и своевременное». «Если такие удары начнут наноситься, то Вооруженные силы России получат значительное преимущество», – добавил эксперт. Однако по приграничным пунктам нужно работать аккуратно.
«Необходимо бить по логистике, которая находится рядом с границей. И это иногда делается. Россия должна на системном уровне продолжать то, что делает, – нарушать работу остатков украинской промышленности, разрушать транспортные коммуникации. Россия подключила еще не все силы, остаются другие возможности и варианты, мы скоро узнаем о них», – добавляет Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга запаса.
Он полагает, что выполнять нестандартные задачи на Украине могли бы партизанские отряды. «Нужно проводить диверсии, как это делали партизаны в годы Великой Отечественной войны. Сидор Ковпак со своими отрядами дошел аж до Карпат, на Западной Украине его почти никто не поддерживал из местных, но он выполнил свою задачу», – напомнил Дандыкин.
Однако есть и другие варианты ударов. «Для паралича финансовых расчетов на Украине, в том числе для невозможности оплаты действий военнослужащих ВСУ, нестандартными целями могут стать процессинговые центры банков, где производится обработка банковских операций по кредитным и дебетовым картам», – добавляет Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».
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«Спектр нестандартных целей очень широкий. Наши военные прекрасно понимают это. Очень важно продолжать наносить максимальный ущерб всей военной и ориентированной на войну инфраструктуре на территории, пока контролируемой ВСУ. Это живая сила, включая наемников, ВСУ, военные учебные заведения», – считает Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.
Удары России должны быть неожиданными для противника, считает собеседник. «Заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о продолжении ударов про Крымскому мосту можно рассматривать как официальную позицию. Но я уверен, что Резникова ждет незавидная судьба... Его заявление – это прямая и явная угроза гражданскому населению России. И он должен понести ответственность», – полагает сенатор.
«Соответственно, тот же Резников является законной целью. Далеко не каждый министр обороны открыто призывает к убийству гражданских лиц другой страны. Люди, которые участвуют в планировании и подготовке терактов, должны уничтожаться, нести ответственность. Это мировая практика. Борьба с террористами во всем мире ведется по определенным правилам», – напоминает Долгов.
Несколько иной точки зрения придерживается Дандыкин. По его словам, «Резников – политическая фигура», а важные решения принимают главком ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский и руководитель главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов. «Резников – это не та цель, на которую надо тратить средства», – убежден военный эксперт.
Нестандартными стали недавние удары России по портам Измаил и Рени в устье Дуная. А на Закарпатье из-за ветхости и отсутствия ремонта с советских времен обвалился мост через реку Тересва, соединяющий регион сразу с четырьмя странами Европы и имевший огромное значение для логистики военных грузов.
Подвергаться ударам также должна вся инфраструктура, занимающаяся обеспечением армии. «Это склады боеприпасов, ГСМ, аэродромы, железнодорожные развязки и прочее. Но принципиально важно то, что Россия не наносит намеренного ущерба гражданским объектам на территории, контролируемой ВСУ, в отличие от того, что делает режим Зеленского при поддержке и поощрении Запада», – добавил Долгов.
«Еще одним вариантом целей могут быть коттеджные поселки под Киевом, где компактно расположены дома разных украинских элитариев. Условно, на одной улице может быть дом Арсения Яценюка и бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой... Когда начнет прилетать по этим объектам, то вся эта шайка поймет, что она стала целью. А это уже поменяет восприятие конфликта», – считает Иван Лизан, экономист и политолог.
Пока украинские элиты не начнут жить в условиях осознания того, что «следом может прилететь к ним, они не изменят отношения к конфликту». «Вся эта публика вообще не втянута в СВО. Какая-то часть из них вообще вернулась к мирной жизни, их на фронт не отправляют», – пояснил эксперт.
Другой целью могли бы стать активы украинской олигархии, например, кондитерские фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Можно ударить по зданию кабмина Украины либо Верховной рады. Это будет символично и на уровне их налета дронов на Кремль, только своими беспилотниками они ничего не добились, а у нас может прилететь так, что потом руины останутся», – добавляет собеседник.
Нестандартной мишенью будет Нацбанк Украины (НБУ) и крупные коммерческие банки. «В главных офисах банков огромные площади с серверами. Представьте удар по главному управлению Приватбанка и разрушение процессингового центра. Это приведет к временному выводу из строя всей инфраструктуры кредитной организации. Они наверняка подготовились к такому развитию событий, но все равно для них это будет чувствительным ударом, придется налаживать работу сервисов», – уверен Лизан.