Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Исполнилось 80 лет со дня гибели летчицы Екатерины Будановой

«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою.

Катя Буданова появилась на свет 7 декабря 1916 года в деревне Коноплянке Вяземского района Смоленской области – в многодетной крестьянской семье. В 1922 году отец Кати умер, оставив пятерых детей. Впоследствии знакомая Екатерины Мария Солдатова с ее слов рассказывала, что жили осиротевшие Будановы крайне бедно, помогали матери по хозяйству. «Катю и сестру пристраивали на лето в няньки, чтобы заработали на обувь и одежду. В школе Катя училась прилежно. Сельскую школу окончила с похвальной грамотой», – сообщает Солдатова.

«Кем хочешь быть?»



Мечта об авиации появилась у Кати в детстве – с тех пор, как однажды на окраине ее деревни сел самолет. Все сельчане сбежались посмотреть на это чудо техники. Советская власть, предоставившая людям из простого народа невиданные прежде возможности, исполнила и мечту Кати о покорении неба. В 1934 году она приехала в Москву к старшей сестре Валентине Васильевне, работавшей на авиационном заводе № 22 имени Горбунова. Катя тоже хотела непременно трудиться именно на этом заводе – ей казалось, что так больше шансов на исполнение мечты. В анкете, которую она заполнила при трудоустройстве, на вопрос «кем хочешь быть?» ответила: «Летчицей».

На заводе Катя работала слесарем, потом – статистиком, ответственным исполнителем и подготовителем работ. Завершила образование, окончив вечернюю школу. Увлеклась спортом и стала хорошей лыжницей. Поступила в аэроклуб Киевского района Москвы, где ее обучали летать на самолетах По-2, УТ-2 и АИР-6.

С конца 1939-го по май 1940-го Екатерина отучилась в Херсонской авиашколе летчиков-инструкторов Осоавиахима, а после ее окончания работала летчиком-инструктором Фрунзенского районного аэроклуба Москвы. В 1939-м вступила в Компартию, что было в ее случае глубоко продуманным решением – Буданова прекрасно понимала, что обязана всеми своими достижениями советской власти.

Когда началась Великая Отечественная война, Катя пошла на фронт добровольцем. Ее подруга Анна Цапова потом рассказывала: «29 сентября 1941 года мы обе явились на пункт сбора летчиков, где начинали формировать женские авиационные полки. Еще почти год нам довелось быть вместе на Волге, где шла подготовка летчиков к будущим боям».

Екатерину решили зачислить в истребительную авиацию. Буданова овладевала мастерством техники пилотирования истребителя в Саратове, в Энгельсской военной авиационной школе. В феврале 1942 года она закончила курс обучения на самолете Як-1 и получила воинское звание младшего лейтенанта.

Ее направили служить в 586-й истребительный авиаполк 144-й истребительной авиационной дивизии ПВО (Саратовско-Балашовский дивизионный район ПВО). Ее сослуживец Иван Домнин позже рассказывал о ней: «Пилотаж, а тем более ведение боя на истребителе дано не каждому летчику-мужчине. Летчик пилотирует самолет, выполняет функции штурмана, стрелка и радиста. Всем этим Катя успешно овладела. В бою она была смелым, находчивым, бдительным и честным товарищем – дважды я обязан жизнью Кате Будановой».

«Всего в жизни можно добиться»

Участвуя в противовоздушной обороне Саратова, Буданова с 15 апреля по 10 сентября 1942 года совершила шестьдесят пять вылетов, патрулируя над городом и сопровождая транспортные самолеты с грузом. Но Екатерина упорно рвалась на фронт. Командование пошло навстречу желанию летчицы, уже успевшей проявить немалые задатки – и она получила назначение в 758-й истребительный авиационный полк.

На фронте Екатерина познакомилась со знаменитой впоследствии летчицей Лидией Литвяк – они стали лучшими подругами и с тех пор воевали вместе. «Высокая, худощавая Буданова носила мужскую стрижку и в летной форме мало отличалась от парней. Катя была веселая, задорная. Ее подруга, Лиля Литвяк, напротив, задумчивая и молчаливая. Девушки очень дружили, но верховодила во всем Катя…», – рассказывал сослуживец обеих летчиц Владимир Лавриненков.

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А свою первую воздушную победу Екатерина одержала в октябре 1942 года, когда она приняла участие в атаке на группу вражеских бомбардировщиков. Тогда в ее летной книжке появилась запись следующего содержания: «6.X.1942. 1 полет. 1 час 50 мин. Вылет по зрячему. Атаковали группу из 8 самолетов Ю-88. 1 подожгла, упал на правом берегу Волги, правее Владимировки». На тот момент наступила самая напряженная фаза Сталинградского сражения. Желание Екатерины воевать подхлестывалось личными мотивами – ей сообщили, что ее мать и одна из сестер, оставшиеся на оккупированной врагом территории, погибли.

Командир полка, в составе которого числилась Екатерина, Александр Гриднев сообщает об одном из боевых эпизодов с ее участием: «Однажды, возвращаясь с боевого задания, Буданова увидела шедших ниже ее двенадцать немецких бомбардировщиков. Несмотря на то, что боеприпасы у нее были на исходе и в баках самолета было совсем мало горючего, она решает атаковать противника. Первая цель – ведущий группы – задымила. Но вот летчица израсходовала последний патрон. Тогда она, имитируя атаку, заходит во второй раз и, не стреляя, идет на бомбардировщика. У фашистов не выдержали нервы. Ломая строй, они сбросили бомбы, так и не дойдя до цели. А Екатерина Буданова, раненная, садится на изрешеченном самолете…»

О личности Екатерины Будановой хорошо свидетельствуют несколько оставшихся после нее писем. Одно из них она адресовала сестре Ольге. «Олечка, хочу тебе сказать вот что: смерти я не боюсь, но не хочу ее, а если придется погибнуть, то просто свою жизнь не отдам. Мой милый, крылатый «Як» – хорошая машинка, а моя жизнь неразрывно связана с ним, и умирать с ним будем только героями. Будь здорова, дорогая, крепче люби Родину и лучше работай для нее, не забывай меня. Ваша Катюша», – писала Екатерина.

Другое письмо Буданова отправила ученикам школы, в которой до войны трудилась пионервожатой. «Дорогие ребята 63-й московской школы! Помните ли вы меня, вашу пионервожатую Катю Буданову? А я вас часто вспоминаю. В то время я еще училась на летных курсах. Утром летала, а вечером надевала пионерский галстук и приходила к вам в школу. Вы тогда завидовали мне, что я летаю, а я рассказывала вам, как еще маленькой девочкой решила во что бы то ни стало быть летчицей. Теперь я летчик-истребитель. Дралась под Сталинградом и на Южном фронте, сбила шесть вражеских самолетов. В боях меня всегда выручают упорство и настойчивость», – рассказывала Буданова.

Далее она в письме описывает, как однажды после выполнения боевого задания возвращалась на свой аэродром. «Вдруг со стороны солнца взлетели два вражеских самолета и бросились на меня. Я приняла бой. Не уступать же фашистам!

Недаром я настойчиво изучала технику высшего пилотажа. Мне удавалось ловко увертываться от преследований врага и, в то же время, оттягивать самолеты противника к своему аэродрому. Бой длился двадцать пять минут. Наконец один самолет задымился и полетел вниз. И тут у меня вышли все снаряды. А между тем второй самолет напал на меня сверху. "Неужели все кончено?" – мелькнула мысль. – "Но что это? Почему враг молчит? Ага, и у тебя нет снарядов!" – подумала я и облегченно вздохнула. Дорогие ребята! Когда-то вы делились со мной своими мечтами о будущем. Многим из вас предстоит преодолеть немало трудностей. Не бойтесь их. Всего в жизни можно добиться. Будьте только упорны и настойчивы в труде и учебе», – наставляет Екатерина.

С задания не вернулась

У Екатерины Будановой один боевой успех следовал за другим. На своем «Яке» она прикрывала наши войска, прифронтовую железнодорожную линию, сопровождала транспортную авиацию. В ноябре 1942-го она в составе группы уничтожила два истребителя Ме-109, а затем одержала личную победу над бомбардировщиком Ju-88. К концу того месяца младшего лейтенанта Буданову признали уже достаточно подготовленным специалистом, чтобы зачислить в группу «свободных охотников». 6 декабря ей пришлось одной сражаться с тринадцатью самолетами противника. Катя сшибла один истребитель и оторвалась от остальных.

Одно из самых любопытных своих сражений в статусе «свободного охотника» она приняла 10 декабря 1942 года, когда ее атаковала пара «мессершмиттов».

На тот момент Екатерина возвращалась с боевого задания и горючего у нее оставалось не более чем на полчаса, а боеприпасов – только треть комплекта. Но на исходе боя, длившегося двадцать пять минут, она в лобовой атаке подожгла самолет ведущего немецкой пары. К концу 1942 года на счету у девушки было 78 боевых вылетов.

С 8 января 1943 года младший лейтенант Буданова была зачислена в 73-й Гвардейский Сталинградский истребительный авиаполк и стала личной ведомой комполка. Вскоре они совместно сбили FW-190. А 23 февраля Буданова была удостоена первой боевой награды – ордена Красной Звезды. В начале марта, возвращаясь со «свободной охоты», она обнаружила идущий к линии фронта корректировщик FW-189 (знаменитая «рама») и после нескольких атак уничтожила его. В течение марта-июня 1943 года Буданова в составе группы сбила еще два истребителя, а 17 июля одержала очередную личную победу – уничтожила бомбардировщик Ju-88.

Свою гибель Екатерина встретила 19 июля, когда принимала участие в сопровождении группы Ил-2, отправившихся на штурмовку германских позиций в районе донбасского города Боково-Антрацит (ныне – Луганская область). Закончив операцию, штурмовики легли на обратный курс, но их атаковали Ме-109. Екатерина лично вступила в схватку с тремя истребителями и получила несовместимые с жизнью ранения. Ее сил хватило на то, чтобы посадить самолет в поле, после чего она скончалась. Буданову похоронили на месте гибели, у села Новокрасовка.

Оперативная сводка штаба 6-й гвардейской ИАД от 19 июля 1943 года гласит: «16:10–17:05 четыре Як-1 (ведущий старший лейтенант Филиппов) сопровождением прикрывали бомбардировочные действия семи Ил-2 в районе Петровский, где встретили один ФВ-189 под прикрытием шести Ме-109, которые стали атаковать Ил-2. Отражая атаки Ме-109 от Ил-2, во время воздушного боя 1 Як-1 на высоте 2000 метров вошел в пике и с углом 70°. Врезался в землю и сгорел в районе Петровский. С задания не вернулись мл. лейтенант Буданова и мл. лейтенант Алехин».

Интересно, что день, стоивший жизни Будановой, принес очередной успех ее подруге Лидии Литвяк – также сопровождая восьмерку Ил-2, она в районе поселка Первомайское вступила в бой с группой Ме-109 и сбила один из них.

Но и самой Лидии осталось жить меньше двух недель – 1 августа 1943 года она погибла во время прорыва немецкой обороны на рубеже реки Миус. В тот день Лилия совершила четыре боевых вылета, в ходе одного из них сбив в группе Ме-109. Из последнего полета она не вернулась.

Возвращаясь к Екатерине Будановой, необходимо отметить, что данные о количестве ее побед несколько разнятся – что абсолютно нормально, ведь в сумятице воздушного боя трудно зафиксировать точный результат того или иного летчика. По наиболее распространенной версии, Екатерина сбила шесть немецких самолетов лично и пять в группе. Некоторые исследователи называют чуть меньшие цифры. Но это абсолютно неважно, ведь Буданова проявила беззаветную храбрость и сложила голову в бою за родину.

Досадно, что заслуги погибших девушек не были вовремя оценены по достоинству: звание Героя Советского Союза Лидия Литвяк посмертно получила уже в 1990 году, а Екатерина Буданова в 1993-м – уже звание Героя Российской Федерации. 9 мая 1988 года останки Екатерины торжественно перезахоронили в селе Бобриково Антрацитовского района Луганской области.