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19 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:50  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Почему Запад решил оставить Украину без истребителей

Вопрос с поставками современных истребителей на Украину стал элементом информационной войны Xinhua/Global Look Press
На Западе решили не передавать Украине современные истребители. Как заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, Киев сможет получить самолеты только после завершения российской спецоперации. На Украине уже были уверены, что истребители «на столе», осталось определиться: будет ли это американский F-16 или шведский Gripen. Можно ли доверять заявлениям Уоллеса или это очередная дезинформация Запада? И как все это отразится на ходе конфликта? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Прекрасны русские закаты на севере западенщины

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
В судьбе Владимира Волынского удивительным образом оказалась запечатлена и проявлена трагическая участь этих мест, когда-то бывших естественной частью Руси, потом ушедших в польско-литовский мир, в конце 18 века вернувшихся на Родину и совершенно изменившихся после Второй мировой войны. Подробности...

Макрон хочет загнать русского медведя в берлогу

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По мнению Макрона, с Россией нужно и неизбежно придется иметь дело, менять в ней режим не нужно, нужно просто нанести ей максимально травматичное поражение. Причем на всех фронтах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Президентша Грузии совсем обнаглела

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности
    		   19 февраля 2023, 14:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александр Тимохин

    Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким.

    В настоящее время в России строится серия фрегатов проекта 22350. Конструктивно это очень хорошие корабли. Предполагается, что в будущем их сменят большие по водоизмещению и сильнее вооруженные фрегаты проекта 22350М. Малозамеченной в последние дни прошла важная новость, касающаяся важных планов переоснащения этих кораблей. «Модернизированные фрегаты проекта 22350М, оснащенные корабельным ЗРК «Полимент-Редут», получат сверхдальнобойные зенитные управляемые ракеты (ЗУР) с дальностью поражения до 400 км», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской оборонной промышленности.

    Если эти намерения будут реализованы, новейшие фрегаты российского ВМФ получат так называемую «длинную руку» - дальнобойные средства воздушного поражения.

    Может возникнуть вопрос - а точно ли нам надо стрелять на большие дальности? Надо. На текущий момент у палубной авиации ВМС США есть возможность нанесения комбинированного удара противокорабельными ракетами («Harpoon», LRASM) и противорадиолокационными ракетами AARGM-ER с дальностью пуска, приближающейся к 200 километрам. В силу очевидных факторов такой пуск будет возможен только с большой высоты. Для затруднения таких атак и нужны дальнобойные зенитные ракеты.

    Однако чтобы это оружие было получено и стало эффективным, и российской промышленности, и военным необходимо решить несколько задач.

    Задача первая. Новая ракета для серийного корабля

    Сначала выясним, как в принципе можно вооружить корабль ракетой, имеющей большую дальность. Проблема в том, что такие ракеты имеют и отличающиеся в большую сторону размеры.

    Фрегаты проекта 22350 имеют в качестве радиолокационного комплекса (РЛК) связку из радиолокационной станции (РЛС) «Фурке-2», комплекса «Полимент» с антенными полотнами, обеспечивающими применение ЗРК, и ряда других систем. Что будут иметь будущие 22350М, мы точно не знаем, но скорее всего «Полимент» там тоже будет.

    Радиолокационная система «Полимент» в связке с комплексом «Редут» и установками вертикального пуска (УВП) 3С97 вместе входят в состав ЗРК «Полимент-Редут». УВП 3С97 обеспечивают пуск ЗУР 9М96, дальность стрельбы которыми исчисляется десятками километров. На будущих кораблях будут применяться такие же пусковые установки, без вариантов. Сам комплекс очень хороший. И ракета очень хорошая.

    Но иметь дальность побольше всегда полезно. Более того, «Полимент-Редут» мог бы стрелять в несколько раз дальше (хотя и не на 400 км), будь у него еще одна ракета плюсом к отличной 9М96. Таким образом, прежде всего необходимо интегрировать в состав действующего комплекса ракету с большей дальностью.

    Наиболее подходящими кандидатами являются ракеты 48Н6Е3 и, особенно, 40Н6Е. Они предназначены для наземного ЗРК С-400, и на их базе можно создать морские модификации. Но такие ракеты слишком большие для 3С97, они не поместятся в стартовую ячейку. Может быть тогда стрелять ими с другой пусковой, имеющейся на любом фрегате - 3С14, применяемой для пуска «Калибров» и (на 22350) «Ониксов», «Цирконов» и «Ответов»?

    Нет, не получится. Транспортно-пусковой контейнер (ТПК) зенитных ракет в 3С14 тоже не помещается Кроме того, 3С14 никак не интегрирована в зенитно-ракетный комплекс. Вот эту проблему, собственно, и требуется решить прежде всего. Как на новых кораблях, так и на старых.

    Первый этап решения - интеграция УВП 3С14 в зенитно-ракетный комплекс. Второй - разработка морской модификации ЗУР, которая, будучи совместима с «Редутом» в части электроники, будет еще и требовать меньшего по диаметру транспортно-пускового контейнера, чем существующие. Все это технически возможно.

    Что получится, если все это совместить? А то, что дальность поражения высотной воздушной цели корабельными ЗРК «Полимент-Редут» вырастет в разы.

    И все же заветных 400 км так еще не достичь. Дальность ракеты, теоретически способной бить цель на 400 км, будет ограничена тактико-техническими характеристиками «Полимента». То есть ракета-то будет, а вот прицелиться ей на такую дальность с корабля по-прежнему будет нечем. Есть ли решение? Есть.

    Задача вторая. Целеуказание

    Есть только один разумный способ обеспечить применение ЗУР на дальность большую, чем обеспечивает «Полимент» - внешнее наведение. Теоретически это можно делать с помощью так называемого «корабля радиолокационного дозора», способного своими радиолокаторами обнаружить цель и дать через систему взаимного обмена информацией (ВЗОИ) данные для стрельбы на другой корабль, несущий те самые дальнобойные ракеты. Но у такой схемы есть очевидный недостаток - сам корабль дозора может стать объектом атаки с большого расстояния.

    Основным способом обеспечить внешнее наведение и целеуказание для ЗУР должно быть использование летательного аппарата (ЛА) морской авиации, способного работать как выносной аэромобильный радиолокационный пост. На таком аппарате должна быть соответствующая РЛС. В настоящее время готовых решений у России нет, однако есть аппараты, на которых все вышеописанное можно создать.

    Прежде всего, это корабельные вертолеты Ка-27М. Именно эта платформа способна стать главным средством обнаружения воздушных целей и наведения зенитных ракет при стрельбе на большую дальность. Конечно, нужна большая работа для того, чтобы это стало возможным, а кроме того, нужно возобновлять выпуск этих вертолетов. Но все это решаемые вопросы.

    И тогда картинка складывается. Вертолет может действовать далеко от отряда кораблей и оттуда обеспечивать и контроль за воздушной и надводной обстановкой, и наведение ракет на цели.

    Кроме того, вертолет сможет наводить зенитные ракеты по целям, находящимся на малой высоте. Например, на авиацию противника. А также на противокорабельные ракеты, которые на финальном участке полета идут к цели на высотах 5-7 метров, почти над гребнями волн. Попутно можно вводить противника в заблуждение относительно того, где наши корабли, имитируя посадки и взлеты над сброшенными на воду ложными целями.

    Что еще? Еще самолеты морской авиации, как корабельные истребители МиГ-29К с «Кузнецова» (когда его наконец-то отремонтируют), так и самолеты морских штурмовых авиаполков наземного базирования. Опять же, сейчас они это технически не могут. Но при определенной модернизации это станет возможно и с помощью самолетов.

    При отлаженном взаимодействии кораблей и авиации можно будет обеспечить очень высокий уровень боевой устойчивости надводным кораблям. А главное - именно при использовании для внешнего наведения самолетов можно добиться и стрельбы на предельную дальность «большой» зенитной ракеты - до 400 км. Когда-то в будущем задачу контроля за воздушной обстановкой и наведения зенитных ракет можно будет возложить и на специальные морские беспилотники.

    То, что такие методы стрельбы реальны, доказывает и пример ВМС США. Американцы имеют систему NIFC-CA, позволяющую палубной авиации быть «глазами» надводных кораблей, обнаруживать воздушные цели и обеспечивать их поражение зенитными ракетами SM-6 с такого расстояния, с которого сам корабль не может обнаружить цель даже теоретически. Сегодняшний рекорд дальности поражения маловысотной сверхзвуковой цели в ВМС США по такой схеме более 200 км. Несколько F-35B, взлетевших с универсального десантного корабля, или F-35C взлетевших с авианосца, способны обеспечить прицельные пуски сотен ракет с эсминцев, находящихся на безопасном расстоянии от противника.

    И Россия нечто подобное тоже вполне может иметь. Это абсолютно реально, как для уже построенных кораблей, так и для еще только создаваемых. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше.

     
     
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