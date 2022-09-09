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9 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
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    «Люди, на которых Россия держится». Новгородская область строит свою авиацию и университет

    Строящееся здание Новгородского университета
    		   9 сентября 2022, 16:55
    Фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
    Текст: Юрий Васильев, Новгородская область – Москва

    «Поливать то, что растет». Именно этот принцип, по словам губернатора Новгородской области, позволил региону провести газ в самые удаленные деревни, поддерживать фермерство и даже строить ультрасовременный университет. О том, как все это происходит, своими глазами наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    - Здесь пересекаются могучие энергетические линии, – говорит Юрий Боровиков, ректор Новгородского государственного университета. – Там – Покровский собор Зверина монастыря. Через реку – Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря. В 2018 году появилась идея: слева храм, справа храм, посередине храм науки.

    Еще три года назад здесь, в центре Великого Новгорода – пятнадцать минут пешком до кремля – был песчаный карьер. По сути же – огромная лужа, с километр диаметром. Летом 2020 года начались работы, в фундамент будущего Новгородской технической школы легли 42 километра бетонных свай. Годом ранее проект представили на Наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ) – которое губернатор Новгородской области Андрей Никитин возглавлял перед тем, как приехать в регион пять лет назад. Владимир Путин проект поддержал.

    Сейчас на месте лужи, то есть карьера – совершеннейший хайтек из отечественных материалов: бетон, стекло, натуральный камень, декор под медь. Купертино или Пало-Альто по-новгородски. В общем, то, чего здесь точно не было никогда.

    - Во-первых, будет лицей-интернат, – говорит ректор Боровиков, показывая очередной изгиб огромного здания технической школы. – Университетский лицей точных и естественных наук, уже в этом году был прием. 10-11 классы – физмат и химико-биологический, по 25 на каждый. На исторической родине России грех не открыть гуманитарный профиль, – но, чтобы не надорваться, мы сделаем это в 2025 году. Итого – три специализации на шесть классов – 150 лицеистов. Здесь учатся, здесь же и работают в лабораториях.

    Во-вторых, сами лаборатории по госпрограмме передовых инженерных школ. Резиденты – крупные российские компании, на деньги которых в основном и построена НТШ; «бюджетный рубль в этом проекте редок», подчеркивает Боровиков.

    В-третьих, еще одна федеральная программа: инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная Электроника Валдай». Тоже и для производственников, и для обучающихся.

    - Новгород в свое время был далеко не заурядным центром электронной промышленности. Предприятия здесь не то, что остались – появляются филиалы новых отечественных компаний, – говорит Андрей Никитин. – О том, почему именно сейчас надо развивать собственное электронное производство – долго говорить не надо.

    - Ну и еще месяц-полтора об одной из институций, которая появится здесь, не знали. «Школа-21» Сбербанка, уже подписан договор, – сообщает Боровиков.

    * * *

    - Куда я ее задевал? – спрашивает Андрей Никитин, осматривая свой кабинет.

    - Кого?

    - Не кого, а что. Бумажку с распечаткой из новгородских социальных сетей, в рамочке – мол, они – то есть мы – на этой НТШ все украдем и уедем, а все утонет в болоте. К закладке первого камня мы составили выписку из всего подобного. С тем, чтобы вскрыть на церемонии открытия.

    Бумажка в рамочке понадобится вскоре: запуск первого корпуса Новгородской технической школы ожидаетсяв конце сентября.

    - Есть 80% того, что нужно людям сейчас, что необходимо делать – это дороги, ЖКХ, медицина, социалка и так далее, – говорит Никитин. – Но должно быть 20% чего-то такого, что заходит за горизонт – чего люди, может быть, даже пока не предполагают, о чем не задумываются. Таких проектов не может быть 100%: губернатор, целиком находящийся за горизонтом – фантазер. Но и заниматься только текучкой тоже нельзя, потому что надо предугадывать то, что будет впереди.

    С НТШ Новгороду еще до открытия удалось многое. И не застрять в пандемию, когда многие проекты затормозились. И проскочить к открытию первой очереди через начало времен еще более проблематичных.

    - Сейчас надо больше зарабатывать, а не меньше тратить, – формулирует Никитин. – В этом году мы кратно расширили все региональные программы поддержки бизнеса. Готовы давать практически бесплатные, беспроцентные деньги всем, кто производит то, что раньше покупалось извне. И мы от этого времени должны взять максимум – не минимум, а максимум.

    * * *

    Когда Никитин только принимал область, место региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата было легко запомнить: 53-й регион по автомобильным номерам – 53-еместо в рейтинге. Сейчас регион по инвестициям – пятый в стране и лучший на Северо-Западе. Основная оценка, три четверти показателей – от бизнеса: общее настроение на текущий момент, доверие властям, готовность вкладываться дальше.

    По части дальнейшего – свежий пример от губернатора: небольшая бумажная фабрика в Боровичском районе. До санкций делали – да и делают – картон и техническую бумагу. Теперь присовокупили писчую.

    - Были у них когда-нибудь шансы выйти на рынок офисной бумаги? Никогда в жизни, - отвечает Никитин. - Западные компании с бюджетами на рекламу, продвижением, качеством давили все. Сейчас возникла ниша. В Боровичском районе начали делать забавную жёлтую бумагу и закупают оборудование для того, чтобы делать все серьезно, профессионально. И такую бумагу покупают. Это же шанс?

    - Все равно же при выборе купят белую.

    - Дальше сделают и белую. Я верю в них, – говорит губернатор Новгородской области. – И наши институты, которые таким предприятиям дают деньги на развитие – тоже. Жить следующие лет пять мы будем интересно, где-то – не просто. Но совершенно точно не так, как 30 лет назад – когда все закрывалось на замок, и люди расходились. Сейчас точно будем работать. Причем много – и в производстве, и на земле.

    * * *

    - Первый грант я получил пять лет назад как начинающий фермер, – говорит двадцатипятилетний Илья Александров, деревня Борок, Крестецкий район. – Миллион восемьсот. Мы с отцом восстановили коровник и купили скот, десять коров. С нуля. Да, живем здесь, я с рождения самого, на механизатора выучился – решили попробовать свое.

    Сейчас у Юрия и Ильи Александровых 27 коров. Отчитавшись по первому гранту, получили второй, уже на развитие семейной фермы – пять миллионов шестьсот тысяч. Достраивают еще один коровник – «плюс 38 дойных будет», и еще технику для заготовки сена. Сбыт – адресная доставка, четыреста с лишним семей, от райцентра и окрестных сел до Великого Новгорода: молоко, сливки, сыр, творог.

    - Недавно прикупили небольшую маслобойню в кооператив. Там семь человек, руководит мой отец Юрий Михайлович, – говорит Илья.

    - Эти два гранта – начинающим и развивающимся. А еще есть гранты как раз на кооперативы, – говорит Никитин. – В Новгородской области – так называемые мелкоконтурные поля. Такого, что отсюда и до неба поле - просто нет. Крупным агрохолдингам сюда заходить в большом количестве смысла нет: больших участков земли, которые им нужны, мало... У нас много хороших производителей овощей в Новгородском районе. Делали морковку, капусту – и в мешках продавали. Потом объединились в кооператив, получили региональное финансирование, построили логистический центр. Теперь моют, режут, фасуют и продают московским хозяйкам в упаковке борщевой набор. За совершенно другие деньги. В этом году с нашей поддержкой запустили цех глубокой заморозки овощей и дикоросов. Это уже новая перспетива...

    Илья Александров тоже хочет со временем присовокупить к своему хозяйству овощную теплицу. Но пока что – в основном, молоко. Если не развозить по адресам, а сдавать в кооператив отцу и его коллегам, выходит по 50 рублей за литр. Рентабельность фермы летом – 12%, зимой доходит до 17.

    - Ребятам, которые молоком занимаются, тоже легче работать в кооперативах, – полагает Никитин. – Сколько такого: сдаешь на большой завод, если контракт удалось получить – а завод на тебя давит. «Я только за 5 копеек куплю, иначе пей его сам». Собраться в кооператив, как Александровы, делать сметану, сыр, входить в программу помощи кооперации – самое то. В среднем по стране у нас доля вклада фермеров в производство сельхозпродукции где-то 4%. А у нас 13,5%. Это занятость...

    Занятость у Александровых, помимо семейной, хватает еще на пятерых. В буквальном смысле: две доярки, три работника. Доярка за смену получает полторы тысячи, скотники – по тысяче. В месяц для новгородского села - вполне себе деньги.

    - Хотелось бы цех поставить для переработки, – размышляет Илья Юрьевич о следующих грантах. – И свою продукцию делать. Пока что молоко в трехлитровых банках продаем. Бренд, не бренд, но что-то такое надо. Подаваться [на гранты] и проходить не трудно – волнения больше, чем сложности. Главное условия выполнять, отчитываться вовремя. Тогда одна поддержка другую и потянет.

    - Есть принцип, которому меня президент научил, когда создавалось Агентство стратегических инициатив, – говорит Никитин. – Многие думают, что АСИ – это такая контора, где сидят очень умные люди и что-то такое новое придумывают. А Владимир Владимирович сказал: «Надо поливать то, что уже растет». Соответственно, поливаем. И в сельском хозяйстве, и не только в нем.

    * * *

    Поливать в Новгородской области можно многое, сверху донизу. Ту же электронику – завязанную не только и не столько на оборонный заказ. Авиаремонтный завод в Старой Руссе –«загружен основательно, потому что оказалось, что нам нужны отечественные самолеты», говорит Никитин. Удобрения – ну тут можно дополнительно и не поливать: есть хотят все, особенно сейчас.

    - С другой стороны, - говорит губернатор, - появилась куча всего, связанное с социальным контрактом и его развитием в каждом конкретном собственном деле, в бизнесе. Видел двух девчонок из Малой Вишеры: одна открыла кондитерскую, вторая занимается акробатикой, открыла фитнесс-студию. Ни того, ни другого не было в Малой Вишере никогда.

    Если дело идет, то область добавит до миллиона рублей в кредит под один. А налоги от вновь созданного малого бизнеса оставит в муниципалитетах. Сейчас 70%, через три года будет 100, обещает Андрей Никитин:

    - Города и районы стали понимать: чем больше разовьешь у себя малого бизнеса, тем больше налоговая база. Уже сейчас от этого наши муниципалитеты имеют больше миллиарда рублей в год. Такой заинтересованности в малом бизнесе у них до этого не было. Как и кафе с фитнессом в Малой Вишере – городе сложном, выстроенном вокруг железнодорожной станции, где... в общем, никто и никогда не думал о качестве городской среды.

    * * *

    - Вот наша авиация, – Николай Хорев открывает ангар, он же – первый этаж диспетчерской вышки близ небольшой взлетной полосы, что в поселке Мошенское, Новгородская область. – Вы в аэропорт торопитесь? А то у нас готовность минутная. До Калининграда, значит, собрались... По прямой да с подскоком – друг по дороге есть, тоже с аэродромом... Да помню, что границы. А так бы на одной заправке – три часа, 300 километров.

    Об авиации Николай Сергеевич мечтал с пяти лет – «как в деревню нашу самолет прилетел, удобрения сеять». Сейчас Хореву 65.

    - Всю жизнь мечта была – дожить до времен, когда начну летать. В училища поступал – не поступил: по 20 человек на место. Вот и не поступил, – говорит он. – Работал всю жизнь в лесу. Лесником. 40 лет мне было, думал – все, крест. Потом встретил энтузиастов из Боровичей по соседству, познакомились с этими дельталетчиками– и понял, что мое. Начал учиться летать, двигатели покупать, полосу в своем селе – в Мошенском, то есть – в порядок приводить.

    Николай показывает фотографии двадцатилетней давности. Где сейчас перрон, там была свалка. Где теперь короткая, но все же вполне себе стационарная, не грунтовая взлетно-посадочная полоса – в два роста всяким заросло.

    - Я купил бензовоз солярки, трактор нанял – он мне за месяц весь мусор и все кусты своротил, - вспоминает Хорев, включая радиосвязь на вышке. – Теперь и дельталеты, и малые самолеты сюда и садятся, и взлетают.

    - Люди, на которых Россия держится. Вокруг них создается какая-то жизнь, какое-то движение. В том числе и этот боевой дед, который сидит, возделывает делянку и ждет, когда государство обратит на него внимание, – говорит Никитин. – Ижму помните, на севере нашем российском? Где старик сидел на заброшенном аэродроме, поддерживал полосу в порядке, а потом туда пассажирский самолет сел, в аварию попавший, и все спаслись благодаря ему?

    - Не так уж много энтузиастов, конечно, – говорит Николай Хорев. – На весь Мошенской район – два чудака, я да друг мой Вова. А желающих и сочувствующих очень много. Как лето, всегда огромная толпа ребят и девчонок вокруг. Особенно в хорошую погоду.

    - Построил дельталеты, на них летает. На голом энтузиазме проводит слеты таких же увлеченных, – аттестует Хорева губернатор. – Мы договорились, что все сохранившиеся сельские аэродромы переведем в областную собственность – и потихонечку, помаленечку начнем их поддерживать. Не сразу, не завтра, по чуть-чуть – но если они сохранились, значит, можно сохранить. Договорились сделать регулярный фестиваль, ежегодный.

    - Прирастает наша эскадрилья, по всей области, – говорит Хорев. – Если есть внимание, почему бы не прирастать.

    - Если есть человек, вокруг которого собираются дельтапланеристы – значит, будем поддерживать его, – заверяет Никитин. – Был бы здесь человек – энтузиаст в выращивании помидоров, – был бы фестиваль помидоров. Важно то, что кто-то вокруг себя что-то строит. Именно вокруг себя, а не из себя.

    Ну да, классическое «поливать то, что растет». Будь то аэродром в райцентре – или, например, российская ветвь WorldSkills. Один из центров нынче – Новгородский строительный колледж: полная оснащенность по стандартам этого международного состязания рабочих, все строительные специальности плюс туристическое дело.

    - Началось с инициативы трех поволжских преподавателей колледжей, то есть бывших ПТУ, пришедших в Агентство стратегических инициатив, – напоминает бывший глава АСИ Никитин – Они пришли к нам, мы доложили президенту – получился мировой чемпионат в Казани. Теперь колледжи в стране ремонтируются по специальной госпрограмме. А ведь еще недавно их воспринимали как место для детей, которые не смогли учиться в школах – и тем более поступать в институты...

    Конкурс в Новгородский строительный, если что – 15 человек на место. Свежий, нынешнего года. В иные вузы – и то меньше, напоминает Никитин.

    * * *

    «Пять пятьдесят», значится в бумаге с планами на следующую пятилетку. Это – наряду с изменениями в областном ЖКХ, программами городской и сельской среды, заменой ржавых водопроводов по всему региону – не что иное, как план газификации Новгородской области.

    – За пять следующих лет, – говорит Никитин, – мы планируем провести газ в такое же количество населенных пунктов, сколько было газифицировано за предыдущие полвека. Поэтому «пять пятьдесят».

    Предел населенного пункта, куда не только можно, но и нужно вести газ – от 10 домовладений, готовых газифицироваться. Прописью: десять. Таких в Новгородской области много, особенно в муниципалитетах на отшибе: Маревский район – четыре тысячи жителей. Холмский – пять тысяч. Поддорский – три с половиной...

    - Пять лет назад мы с коллегами передали в Музей обороны Москвы знамя 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии, – переходит на другую тему губернатор. – Ребята-поисковики его вот там, в этих районах нашли. Десятки тысяч солдат в Великую Отечественную там полегли. Не за то ведь воевали, чтобы сейчас здесь никто не жил...

    - В пятидесятые годы у нас было 50 тысяч человек, – говорит Татьяна Павлова, глава Мошенского района Новгородской области. – Сейчас 5567.

    - За 70 лет – в десять раз, – продолжает Никитин. – Еще пять лет назад была мода на оптимизацию, в том числе на сокращение районов. Несмотря на очевидное: район уходит – жизнь заканчивается. Закрываются школы, больницы, из поселений уезжают люди. Мы договорились с главами, что будем искать другие резервы – объединять сельсоветы, например, – но районы все оставим как есть.

    50 тысяч жителей в том же Мошенском районе, уверен губернатор, больше не будет никогда:

    - Но тем, кто здесь живет, должно быть комфортно. Когда мы по сельским школам сделали «Точки роста», дети начали побеждать на всероссийских олимпиадах – по программированию, по беспилотникам... Очень восприимчивы дети к тому, что происходит. И взрослые тоже. Все, что мы даем, люди превращают в пользу.

    - Число жителей района в летний период увеличивается на 85%, – уточняет Павлова. – За счет дачников, приезжих.

    - В газификации совсем небольших поселений никакой экономики нет, – говорит губернатор. – Если смотреть близко. Если же отойти назад – то даже десять домов, где постоянно живут люди, оставляют шанс на то, что поселение сохранится. Само по себе, не превратившись в дачный поселок. Понимаете?

    Непонятно, все же, куда эти «пять пятьдесят» отнести в системе «80 на 20» по Андрею Никитину. То ли газификация всего-всего, даже самого маленького села – из разряда нужного здесь и сейчас, то есть насущное и текучка. То ли – те самые 20%, о которых при нынешней жизни и думать не думают. Или – как вариант – думать давно перестали.

    - Через пять лет убедитесь, – говорит Никитин. – Тогда сами и решите, к чему приписать. Древняя Россия, историческая родина государственности – а газа нет. Хорошо, что придет.

    - Про Новгородскую техническую школу, когда мы ее три года назад представляли на Наблюдательном совете АСИ, тоже говорили: вот, пришли ребята, на коленке проект нарисовали – лужу собрались застраивать, – говорит ректор Новгородского госуниверситета Боровиков. – Ну и где теперь лужа. И кто теперь в ней.


     
     
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