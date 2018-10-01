Как обустраивается Новгородская область
Новгородский университет, стройка. Еще два года назад на этом месте было болото (фото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД)
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9 сентября, пятница | Последнее обновление — 17:02 | vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России
Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада
Освобожденные территории вынуждены отвечать на киевский террор
Как сорвать накачивание Украины оружием
Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной
Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
У европейского страха есть имя, фамилия и отчество. 7 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин пообещал в случае введения предельных цен «ничего не поставлять». Подробности...
Британию начало серьезно штормить
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Насчет шторма новая премьер-министр Великобритании абсолютно права: ее страну уже штормит так, что большой вопрос – выплывет ли Великобритания из него прежней. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР
В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 годаПодробности...
Умерла королева Великобритании Елизавета II
В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки ДиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской областиПодробности...
21:02
собственная новость
Центр реставрации книг решили создать в Кирове
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.Подробности...
19:59
собственная новость
Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».Подробности...
20:27
В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.Подробности...
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