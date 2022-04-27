Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников

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27 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Польша играет в самые жесткие санкции против России

Варшава претендует первой лишиться российского газа europolgaz.com.pl
Польша стремится стать первой страной в Европе, которая откажется от всех российских энергоресурсов. Поэтому она бежит впереди Евросоюза и решается на самые жесткие санкции прямо сейчас. Власти в Варшаве отказываются не только от угля и нефти из России, но и оказались на волоске от остановки поставок российского газа прямо сейчас. Почему поляки выбрали для себя этот путь? Подробности...
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Чем обернется попытка Украины захватить Приднестровье

В Киеве пригрозили захватить Приднестровье Andrea Mancini/NurPhoto/REUTERS
Армия Украины готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. С таким заявлением выступили в офисе президента Зеленского. При этом ранее Кишинев подверг критике серию атак на Приднестровье, обвинив в них «силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». Действительно ли Приднестровская Молдавская республика может вновь оказаться в состоянии войны и какие последствия это будет иметь для России? Подробности...
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Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

Танки нуждаются в особых маскировочных сетках Сергей Бобылев/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация каждый день демонстрирует новые способы ведения боевых действий. В значительной мере это касается разведки, в том числе той, которую в интересах Украины ведут США и НАТО в целом. Однако у российских вооруженных сил нашлись способы противодействия этим методам – и касаются они в первую очередь маскировки. Подробности...
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Запад накачивает Киев по-крупному

Запад наращивает поставки Украине дальнобойной артиллерии United States Marine
Соединенные Штаты и их ближайшие союзники готовы исполнить просьбу Киева – поставить ему тяжелую артиллерию. На Украину отправляется уже не только советская техника из арсеналов Восточной Европы, а современные вооружения НАТО. Причем альянс не скрывает, что разрешит ВСУ наносить этим оружием удары по России. В Москве пообещали «пропорциональный ответ», который может затронуть советников Запада в Киеве. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

Мария Захарова
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов. Подробности...
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Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски. Подробности...

На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную. Подробности...
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Раздел Украины между Россией и Польшей

Генерал-губернаторша Украины

Кто взрывает Приднестровье

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Россия захватила крупный украинский арсенал с оружием НАТО

Минобороны России показало полевой склад вооружения украинской армии на территории ЛНР, который бойцы ВСУ оставили при отступлении. Там хранится около 1 тыс. единиц вооружения и боеприпасов к ним, в том числе противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы стран НАТО
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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников

    «Панцирь С1» развеял миф о всемогуществе беспилотников
    		   27 апреля 2022, 18:00
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Игорь Галабурда, инфографика автора

    В ночь на 27 апреля в приграничных регионах России вновь прозвучали взрывы – в Белгородской области загорелся склад боеприпасов, под Воронежем сбит украинский БПЛА. Немало свидетельств того, что украинские беспилотники и вертолеты пытаются атаковать российскую территорию. Как должны работать в таких случаях системы ПВО – и в каких случаях они могут дать полную гарантию защиты от таких нападений?

    Уже несколько раз фиксировались случаи нанесения ударов по российской территории украинскими вертолетами и, видимо, беспилотниками. Порою можно встретить вопросы – ну, и где же наши комплексы С-400, «Панцири», «Торы»? Почему российская ПВО пропускает средства воздушного нападения противника? Дальность поражения С-400 аж 400 км (!), он обязан все сбивать!

    Но так ли это на самом деле? Прямо скажем – не совсем так.

    Во-первых, Земля круглая. На абсолютно ровной местности, скажем, в степи, с высоты своих глаз человек среднего роста увидит другого человека в 4,5–5 км, парусную лодку с берега моря – километрах в десяти.

    В радиолокации используют термин «радиогоризонт» – это дальность прямой радиолокационной видимости цели на данной высоте. Слово «высота» здесь используется не случайно. Чем выше летит цель, тем дальше ее может обнаружить РЛС. На пересеченной местности на дальность обнаружения сильно влияют так называемые углы закрытия, а также конкретные элементы рельефа. Они позволяют малоскоростным летательным аппаратам прорываться сквозь зону ПВО, оставаясь невидимыми для РЛС или появляясь в зоне обнаружения на короткое время, которого не хватает на огневое воздействие по ним.

    При этом дальность обнаружения не сильно зависит от характеристик самих радиолокационных станций. Только для совсем маломощных или имеющих небольшие антенные системы РЛС дальность ограничивается их собственными параметрами, а не «картофелеобразностью» планеты.

    Но при обнаружении малоразмерных и малозаметных летательных аппаратов она сильно зависит от длины волны. Крылатые ракеты и БПЛА входят одновременно в оба эти класса. Такие аппараты, как F-22 и F-35, использующие технологию стелс, относятся к малозаметным.

    Чем меньше длина волны РЛС, тем легче формировать узкие лучи и более точно можно определить координаты цели. Поэтому РЛС, непосредственно наводящие ракеты – ЗРК, БРЛС истребителей используют сантиметровые или даже миллиметровые волны. В этих диапазонах легче делать маленькие антенны, которые помещаются в ракеты. Но для обнаружения малоразмерных и малозаметных целей очень хорошо подходят станции метрового и дециметрового диапазонов. Они огромные, но зато про «стелс» не слышали. И не говорите им – смеяться будут.

    Таким образом, невозможно организовать систему ПВО только на одном типе РЛС. Для надежного обнаружения целей требуется создавать радиолокационное поле из РЛС различных типов.

    Кто-то считает, что достаточно вывести на позиции один ЗРК, скажем, Панцирь-С1, С-400 и все? ПВО организована? Нет, это не так. Ракеты современных комплексов большой и средней дальности так хороши, что могут реализовать зону поражения больше, чем эти комплексы могут видеть собственными радиолокаторами. Вот посмотрите, каковы зоны поражения современных российских ЗРК. MIM-104 Patriot показан для сравнения. Но тем не менее им требуется взаимодействие с большим количеством других средств радиолокации, автоматизированного управления.

    Помните, какая реакция порою встречалась в социальных сетях после Карабахской войны? Все – ПВО закончилась! Она ничего не сможет противопоставить БПЛА, зато беспилотники спокойно будут уничтожать ЗРК и РЛС! Действительность оказалась для беспилотников куда ужаснее. В зоне спецоперации на Украине российские ЗРК наколотили их уже около 600 и продолжают крошить. А вот «Панциря» или «Тора» подбитых нет ни одного.

    Но почему же на российскую территорию проникают украинские беспилотники и вертолеты? Это ведь уже не единичные случаи.

    Пока наибольшую опасность представляют для нас именно БПЛА и вертолеты, но на подходе некие «ракеты с большей дальностью» – по крайней мере, как утверждают американские поставщики оружия Украине. Что же до БПЛА, то у них основной способ действия – со средних высот. Абсолютно бессмысленный при наличии ЗРК от малой дальности Тора-М2 и Панциря-С1 до Буков-М3 и С350/400. Любой из них уничтожит такую цель так же легко, как нечестный стрелок в тире проткнет мишень гвоздиком.

    Гораздо сложнее уничтожать цели на предельно малых высотах (ПМВ), особенно если они умело используют складки местности. Углы закрытия существенно ограничивают возможности по обстрелу целей. Более или менее скоростным целям – тем же Су-25, МиГ-29 прятаться за холмами и терриконами трудновато, а вот БПЛА и вертолетам – в самый раз. И в Белгородской и Курской областях таких элементов рельефа местности в избытке. С перепадами высот 100–200 м.

    Некоторые скажут: так расставьте дивизионы и РЛС так, чтобы перекрыть каждую долинку, заглянуть за каждый холм. Увы! Заткнуть каждый овраг зенитным ракетным комплексом невозможно. Для этого понадобилось бы половине населения страны служить в ПВО, а второй половине собирать ЗРК и РЛС на заводах. И даже маленьким ПЗРК обнаружить цели, прорывающиеся низинками, сложно. 

    Войска ПВО всегда старались размещать свои подразделения на высотках. «Высоко сижу – далеко гляжу». Помимо естественных возвышенностей под локаторы насыпались дополнительно холмики 10–15 м – «горки» на профессиональном языке офицеров ПВО. А с некоторого времени появились специальные вышки под РЛС. Некоторые РЛС поднимаются на собственных мачтах.

    Вот смотрите: ВВО – всевысотный обнаружитель на колесном транспортере и на вышке 40В6М. На такой вышке электрический центр его антенны будет выше практически на 35 м (5 и у транспортера есть), что даст прирост дальности обнаружения цели на ПМВ почти 25 км. Однако такие вышки (они есть и для С-400) существенно снижают мобильность подразделений. Разворачивается она краном, и это не минуты – часы.

    Но и такая техника не решает всех проблем по пресечению нарушения госграницы на ПМВ. Нет, там, где враг будет в зоне поражения, он будет уничтожен. Но все 100% оврагов просмотреть может только радиолокатор, поднятый в воздух на километры. Ему сверху будет видно все.

    Типов самолетов, способных поднять локатор, чтобы использовать его не только для собственных нужд, но и для разведки воздушной обстановки, у нас немного. Собственно говоря, три – истребители МиГ-31, Су-30СМ и самолет ДРЛО А-50. А-100 пока не считаем, он только испытывается. И только у этих типов самолетов есть аппаратура сопряжения непосредственно с ЗРК С-400 и С-500 и автоматизированными КП, позволяющая им сбрасывать воздушную обстановку в АСУ или дивизионам (А-50 только АСУ). Первые два типа могут не только обнаруживать цели, но тут же и наносить им огневое поражение.

    Однако держать такую технику постоянно в воздухе чрезвычайно дорого. Речь не только о сожженном керосине, но и о ресурсе двигателей, БРЭО и всего прочего. Время пребывания их в воздухе ограничено несколькими часами, это значит, что на каждый барражер нужно иметь 3–4 экипажа. Пилоты и расчеты сильно устают, и эта усталость быстро накапливается.

    Но что делать? Без большого усиления ПВО добиться абсолютной гарантии безопасности на границе с Украиной на данный момент вряд ли удастся. Да, ПВО дает чувство безопасности – «я в домике», но только когда она достаточна и в техническом, и в количественном, и в мобилизационном плане. И над этим стране предстоит хорошенько поработать в ближайшее время.


     
     
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