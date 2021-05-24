Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Сорок миллионов человек – почти треть населения России! – посмотрели трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

– В советские годы общество «Знание» стало проводником высоких научных знаний от специалистов к людям, – говорит Александра Мымрина, ведущая марафона.

Затем Александра конкретизирует:

– Был известный слоган «Искусство – народу». Но работал такой же слоган, который касался научных достижений. Они тоже должны были передаваться народу.

Ну, может, не совсем такой лозунг, но суть не меняется с 1947 года – когда в СССР появилось Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. Позже – просто Всесоюзное общество «Знание». А затем – российское, с тем же названием.

На прошлой неделе Российскому обществу «Знание» дали перезапуск. Масштабный, по всей стране, на современной цифровой платформе: поручение Владимира Путина по итогам апрельского послания Федеральному собранию. Трехдневный марафон, начатый в Москве – и продолженный по всей России. Включая, разумеется, Санкт-Петербург – где основное направление предельно понятно и созвучно статусу Северной столицы: история и культура.

– Хороший сантехник в миллион раз ценнее, чем хороший артист, – выдает парадокс Николай Цискаридзе. К сожалению, в записи – у знаменитого артиста балета, директора Академии имени Вагановой интервью для марафона «Новое Знание» взяли заранее; вопросы задать невозможно. С другой стороны, парадоксы именно на питерском участке марафона – в порядке вещей.

– 2020 год удлинил модный цикл, – отмечает Тим Ильясов, исследователь моды. – Мода за последние десять лет стала слишком быстрой, мы не успевали угнаться за трендами. Но как-то с прошлого года мы вдруг остепенились. Поняли, что можно не так быстро менять гардероб. Можем обходиться малым количеством вещей.

– И что будет в ближайшие годы? – спрашивает кто-то из участниц.

– Чуть больше блеска – потому что люди устали и от сидения дома, и от «уродливого» стиля последних пяти лет. Этот блеск будет дополнен иронией, винтажностью, соединенной из разных элементов разного прошлого. И, конечно, идеей комфорта, которую привнес пандемический год. Зачем носить неудобные, ограничивающие движения вещи? – спрашивает Тим, в очередной раз привлекая внимание к выбранной им одежде: штаны, похожие на пижамные, и халат. – Кстати, работа петербургского дизайнера. Немного буржуазно-винтажно-пижамной роскоши явно не повредит сегодняшнему форуму.

Прочитав столь же головокружительную лекцию по истории моды – от Великой Французской революции и до наших дней, Тим Ильясов отдает должное нынешним тенденциям. Точнее, тому, какими они должны быть:

– Не ищите экологичность в натуральных тканях – на их производство тратится очень много ресурсов. Сейчас экологично уменьшение потребления. Стоит покупать меньше вещей, но пусть они будут более качественными. И следует думать о том, куда деваются вещи после того, как они кончили свой путь в ваших гардеробах...

* * *

– Абсолютно точно контакт состоялся, – оценивает Арсений Майоров, заместитель гендиректора Российского общества «Знание», предварительные итоги перезапуска. – Все ленты новостей, простите за жаргонизм, разрывает от того, как выступают и Илон Маск, и пресс-секретарь президента [Дмитрий Песков], и руководитель Курчатовского института [Михаил Ковальчук], и многие-многие другие.

Ну да, не только Маском или Стивом Возняком из «Эппл» (который ранее также выступил перед участниками «Нового Знания») жив марафон. Сидишь в Питере – а в перерывах послеживаешь, что где происходит в других городах. В Москве марафон идет уже третий день. Председатель правительства Михаил Мишустин рассказывает, помимо прочего, о предиктивных аналитических исследованиях – проще говоря, о прогнозах: «А что будет важным в будущем?.. Когда вы используете новейшие решения и технологии в разработках на пять-семь лет раньше, чем о них стало известно широкому кругу, то вы добиваетесь успеха».

В Калининграде ту же тему развивает, к примеру, Александр Федоров, ректор Балтийского федерального университета: «Термин «учиться» – не совсем правильный. Познавать и оценивать, вытаскивать из окружающего мира то, что нужно тебе. И строить свой путь. Который, как сказал китайский философ, возникает, когда ты идешь по нему».

В Новосибирске, разумеется, речь идет о вакцинах, поскольку «Вектор» как раз там – и о вызовах для медицинской науки: этические границы исследований, например. В Нижнем Новгороде глава Росатома Алексей Лихачев читает лекцию об истории ядерного дела. Владивосток – с новейшими технологиями океанских исследований – понятно, отстрелялся еще до того, как в Питере и других европейских городах участники марафона услышали приветствие Владимира Путина: «При всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков».

– Марафон создал определенный прецедент коммуникации с молодежью: формат форумный, но не очень формальный, – говорит Арсений Майоров, Российское общество «Знание». – Живая, хорошая коммуникация, возможность адресовать любой вопрос – это очень сильно подкупает, располагает аудиторию. Отклик виден, это главное. Мне кажется, что все идет хорошо, тьфу-тьфу-тьфу.

* * *

– Батя в здании, – говорит кто-то из питерских журналистов. Гадать, о ком речь, не приходится. Питерский марафон идет в прямой трансляции, все по часам – плюс-минус технические накладки, но люди не подводят и приезжают вовремя. На часах половина второго – и это значит, что приехал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Пожалуй, из всех участников марафона в Питере – единственный человек, который очень хорошо помнит то, советское общество «Знание». Прежде всего потому, что и сам прочитал десятки, если не сотни лекций под его эгидой.

– Возрождение общества «Знание» – великая вещь, – объясняет Пиотровский спецкору газеты ВЗГЛЯД. – Оно играло огромную роль в духовной жизни страны. Официальная информация была достаточно ограниченной. Вот общество «Знание» и создавало еще один источник – ну да, знаний. Эти знания доносили люди, которым верили и верят. Они всегда рассказывали что-то, чего не было в газетах – и что, безусловно, удовлетворяло дополнительное любопытство тех, кто на эти лекции ходил.

Благодаря обществу «Знание», подчеркивает Михаил Пиотровский, советские люди знали больше, чем можно было узнать по официальным каналам.

– Может быть, эта просветительская роль не очень хорошо была заметна самим жителям нашей страны, – полагает директор Эрмитажа. – Однако западные корреспонденты, работавшие в СССР, активно отмечали обширные познания советских людей по многим вопросам.

Нынешняя перезагрузка «Знания», по мнению Михаила Пиотровского, нужна примерно для схожих целей – при всем современном обилии информации.

– Сейчас довольно сложно решаются вопросы просвещения, – констатирует Пиотровский. – Потери, которые приносят законы – а законы у нас довольно сложные и зачастую противоречат культуре, – будут возмещены благодаря новому обществу «Знание». Я уверен в этом.

Тема лекции Михаила Пиотровского для марафона «Новое Знание» – «Культура и коллективный иммунитет». Естественно, директор Эрмитажа ведет речь не о вакцинировании:

– Культура – то, что нам дали, и то, что остается после нас. А сегодня мы благодаря культуре получаем, создаем индульгенцию на будущее. От той ругани, которая на наше поколение будет сыпаться от наших потомков.

Среди первых слайдов лекции – Тилль Линдеманн в интерьерах Эрмитажа. Лидер группы Rammstein снимал там клип на песню Никиты Богословского «Любимый город». «Диалог культур может принимать самые парадоксальные формы», – напоминает Михаил Пиотровский. Впрочем, это был не первый и далеко не последний парадокс, предложенный участникам питерского марафона «Новое Знание».

* * *

Дмитрий Караневский, по собственному признанию, когда-то мечтал стать «самым известным артистом во Вселенной – известнее, чем Райан Гослинг и Леонардо ди Каприо». Потом убедился, что ждать, когда придут главные роли, не стоит. Караневский собрал ансамбль «Пролетарское танго» и затеял музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты»: группе шесть лет, фестивалю – с перерывом на ковид – пять.

– Не стоит бросать, коль скоро эти вещи приносят удовольствие и финансовую самостоятельность, – говорит Дмитрий участникам марафона.

Только что Караневский подписал договор на создание новой фестивальной площадки в Гостином дворе:

– Туда смогут приходить люди, показывать отличные проекты. Снова радость, польза, удовольствие, успех – и заработки, которые все это приносит».

– Так оно и бывает, – кивает звукорежиссер Александринского театра Сергей Коженевский, победитель чемпионата творческих компетенций ArtMasters, в ответ на утверждение модератора «работа звукорежиссера становится очевидной, когда что-то не получается». – В идеале в нашей работе все должно быть деликатно, точно. Ведь звуки и шумы дополняют основную идею режиссера, помогает погрузить зрителей в нее.

– А кому стоит выбрать вашу профессию? – задают Сергею традиционный для марафона вопрос. В ответ Коженевский вспоминает слова одного из коллег:

– Он мне сказал: «В детстве я любил наблюдать, как весной текут ручейки по улице, и управлять их движением, траекторией». Если тебе нравится взаимодействовать с артистами, режиссерами, интересна техника и спектакль как общее дело – попробуйте себя в звукорежиссуре.

* * *

– Если рассуждать о том, кем быть, то надо напомнить, что у нас в городе нет технических музеев. Практически совсем, – напоминает участникам марафона «Новое Знание» Евгений Гудов, директор питерского «Планетария № 1».

Отсутствие каких-либо музеев – очередной парадокс, когда речь идет о Санкт-Петербурге. Не менее интересный, чем сам планетарий Гудова – старый газгольдер на Обводном канале, где почти сорокаметровый купол переделан под проекционный экран с высочайшим разрешением: образовательные программы, концерты, аудиовизуальные фестивали, лаборатория Space Lab. За год – естественно, не за пандемийный 2020-й – приходят до полутора миллионов посетителей. В ближайшие несколько лет Евгений Гудов обещает «пропустить через планетарий весь город».

– И все же, – возвращается директор «Планетария № 1» к первоначальному тезису, – с техническими музеями надо что-то делать. Городу – в дополнение к Эрмитажу, Русскому и всем нашим знаменитым музеям – нужны и иные музеи. Показывающие: ребята, надо идти учиться на дизайнеров, на инженеров, на программистов. Непрозрачно намекающие и на такую возможность развития каждого молодого человека.

Копилку парадоксальных тезисов пополняет архитектор Данияр Юсупов:

– У Санкт-Петербурга богатое наследие. Но если смотреть трезвыми глазами – бедное, не обеспеченное экономикой города.

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Речь на марафоне заходит о балансе культурного наследия, из которого состоит Питер, и современных потребностей города. Разумеется, участники вспоминают о соучаствующем проектировании, при котором мнение горожан по поводу развития любого пространства становится не менее весомым, чем экспертное, а тем более чиновничье мнение. Но также здесь говорят и о том, что для постройки, например, дорожной эстакады в Питере приходится решать, как быть с близлежащими объектами наследия.

С одной стороны, объекты эти – невозобновляемый ресурс. С другой же, напоминает директор Бюро пространственного развития Санкт-Петербурга Алиса Тимошина, быстрее добираться на работу и домой хотят 60 процентов жителей культурной столицы. Короче – пойди, найди тот баланс.

– Не исключено, что придется практики балансирования импортировать из других городов, – опасается архитектор Юсупов. – Вместо того, чтобы разрабатывать и экспортировать свои, питерские.

Да, это определенно не Илон Маск и не Стив Возняк. Эти проблемы будущего, если говорить о развитии того же Питера, куда ближе и конкретнее. И, безусловно, имеют такое же отношение к новым знаниям – об устройстве города, о новых технологиях и материалах для того же строительства и сохранения зданий и т. д., как и любые инновации, о которых говорили в рамках «Нового Знания» несколько дней.

– К нынешнему утру программы марафона «Новое Знание» посмотрели – по всей стране – 12 миллионов человек, – сообщил в начале третьего дня перезапуска Российского общества «Знание» Арсений Майоров.

Сколько принес в общую копилку питерский марафонский участок пока не считали. Известно лишь, что на третий день, когда к Москве присоединились площадки в других городах России, количество просмотров дошло до 40 миллионов. До начала марафона «Новое Знание» его организаторы рассчитывали максимум на пять.