Петербургские фрагменты марафона «Новое Знание»
Михаил Пиотровский, Тиль Линдеманн и Эрмитаж (фото: Юрий Васильев )
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24 мая, понедельник | Последнее обновление — 12:20 | vz.ru
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Кто виноват в росте цен на продукты
Америка готова пожертвовать интересами Украины
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции
Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия
Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех
Сергей Мардан, публицист
Не нужно пинать Манижу. «Фактор Манижи» – изначальная вторичность, подражательство на уровне идеи, неверие в себя – встречается у нас повсюду. Мы – как народ, как политическая нация – не верим сами в себя. Подробности...
Глобальный абсурд или новый мировой порядок
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Александр Лукашенко смог опять удивить всех и поставить в тупик своих противников на Западе – такой резкости от него явно не ожидали. Как всегда, то, что США легко позволяют себе и своим сателлитам, вызывает удивление в исполнении любого другого государства. Подробности...
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Русские мужчины ударились головами в потолок топовой еды
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В прошлое уходит парадигма «мы тут выловили рыбки, кинем щас на угольки», «всем шашлыков и водочки», вот вся эта традиционная самопальщина. Эпоха жрательного примитива в стране стремительно сменяется новой русской гастрономией. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Главный враг «Спутника V»
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Найти управу на самокаты
Обсуждение: 6 комментариев
Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке
В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускалПодробности...
Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков
В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на городПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Названа «Мисс Вселенная – 2021»
Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница ИндииПодробности...
21:12
В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.Подробности...
18:40
В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».Подробности...
17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.Подробности...
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