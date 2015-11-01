Петербургские фрагменты марафона «Новое Знание»

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair

24 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:20  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в росте цен на продукты

Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех Антон Новодережкин/ТАСС
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен? Подробности...
Перейти в раздел…

Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
Перейти в раздел…

Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России

Проекты новых авианосцев для ВМФ России активно обсуждаются в экспертной среде Алексей Даничев/РИА Новости
Строительство новых авианосцев для ВМФ России обретает, похоже, реальные очертания. Это действительно радостная новость – однако она все же вызывает массу вопросов. Хотя бы потому, что перед нами печальный пример того, в каком состоянии находится единственный действующий в ВМФ авианосец «Адмирал Кузнецов» и самое главное – его авиакрыло. Подробности...
Перейти в раздел…

Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

Роман Протасевич оказался совсем не там, где хотел facebook.com/pr0tez
Белорусская оппозиция и ряд западных стран возмущены – Минск арестовал одного из создателей Telegram-канала Nexta, с помощью которого координировались протесты белорусской оппозиции. Для этого была развернута целая спецоперация с привлечением боевой авиации. Чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Не нужно пинать Манижу. «Фактор Манижи» – изначальная вторичность, подражательство на уровне идеи, неверие в себя – встречается у нас повсюду. Мы – как народ, как политическая нация – не верим сами в себя. Подробности...

Глобальный абсурд или новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Александр Лукашенко смог опять удивить всех и поставить в тупик своих противников на Западе – такой резкости от него явно не ожидали. Как всегда, то, что США легко позволяют себе и своим сателлитам, вызывает удивление в исполнении любого другого государства. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Русские мужчины ударились головами в потолок топовой еды

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В прошлое уходит парадигма «мы тут выловили рыбки, кинем щас на угольки», «всем шашлыков и водочки», вот вся эта традиционная самопальщина. Эпоха жрательного примитива в стране стремительно сменяется новой русской гастрономией. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Перейти в раздел…

Главный враг «Спутника V»

Обсуждение: 5 комментариев

Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Хотели бы вы, чтобы &laquo;Роскосмос&raquo; возглавил Илон Маск?
  • Да

  • Нет
Изменилось ли за последние годы ваше отношение к ЕГЭ?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось прежним
Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair
    В Польше возбудили дело из-за «принуждения самолета Ryanair к приземлению» в Минске МИД Белоруссии прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair На Украине назвали «ударом под дых» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG Google подала в суд на Роскомнадзор
    Глава Ryanair назвал инцидент в Минске «угоном при поддержке государства» AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией Число погибших при падении фуникулера в Италии выросло до 14 человек «Сбер» запустил подписку на автомобили
    Канадский телеканал переврал слова диспетчера о посадке самолета Ryanair Британия призвала привлечь Лукашенко к ответственности за инцидент с самолетом Ryanair Стало известно о заболевании вирусологов в Ухане перед пандемией COVID-19 Музыкальный критик оценил идею Украины изменить правила «Евровидения» из-за России

    Главная тема


    Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России

    авиационные нормы


    Авиаэксперт оценил обвинения в адрес Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции

    «мне грозит смертная казнь»


    Очевидцы рассказали о реакции Протасевича на посадку самолета в Минске

    «курятник младонатовцев»


    Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

    Видео

    отказ от санкций


    США и Украина проиграли битву за «Северный поток – 2»

    два года президентства


    Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко

    «Петр Великий»


    Как можно усилить крупнейший крейсер ВМФ России

    достижения и заблуждения


    Сахаров проложил путь к созданию советского термоядерного оружия

    своя земля


    Игорь Караулов: Как заселить Сибирь

    движение в городе


    Дмитрий Михайлин: Передвижение на самокатах тоже пора регулировать

    городская цивилизация


    Герман Садулаев: Город – это прекрасно, агломерация – зло

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы, чтобы «Роскосмос» возглавил Илон Маск?

    Петербургские фрагменты марафона «Новое Знание»

    Михаил Пиотровский, Тиль Линдеманн и Эрмитаж  (фото: Юрий Васильев )
    &#160;(фото: Юрий Васильев )
    Тим Ильясов, исследователь моды&#160;(фото: Юрий Васильев )
    Перед началом марафона


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •