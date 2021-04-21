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МИД обвинил США в замалчивании планов по развертыванию новых ядерных вооружений

21 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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    Военные самолеты России получат крышу над головой

    Так выглядят укрытия для российских бомбардировщиков в Сирии    21 апреля 2021, 18:30
    Фото: Телеканал Звезда/YouTube
    Текст: Виктор Сокирко

    Вооруженные силы России приступают к реформе, которая напрашивалась десятилетиями. Речь идет о массовом строительстве специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Почему эти сооружения критически важны для успешного функционирования боевой авиации и что подтолкнуло Минобороны к началу этой масштабной программы?

    Важность темы строительства укрытий для авиационной техники можно оценить хотя бы по тому факту, что последнюю коллегию Минобороны РФ министр Сергей Шойгу начал именно с нее. Предполагается возвести более 300 аэродромных укрытий, в первую очередь для обеспечения базирования перспективных авиационных комплексов, в том числе самолетов пятого поколения. К такому решению явно подтолкнул опыт применения российских средств ВКС в Сирии – выяснилось, что самолеты нужно прикрывать не только в воздухе, но и на земле.

    Почему, собственно, Сирия стала поводом для принятия решения о массовом строительстве аэродромных укрытий? Понятно, что сам характер боевых действий подразумевает противодействие со стороны джихадистов, в том числе с активными обстрелами авиабазы в Хмеймиме с использованием беспилотников. Памятен и минометный обстрел российской авиабазы в новогоднюю ночь 2018 года. Опять же таки в учет берется жаркий местный климат, осложняющий обслуживание авиатехники инженерными специалистами.

    Ну и элемент маскировки должен присутствовать. В Сети «гуляет» большое количество снимков из космоса взлетно-посадочной полосы в Хмеймиме с детальным расположением всех самолетов и вертолетов. Эксперты по ним «вычисляют» не только численность, но и модели авиационной техники, как, например, недавно там были идентифицированы некие «два самолета ФСБ». Надо полагать, что и перспективное пополнение авиагруппы истребителями Су-57 не останется незамеченным.

    Защищенные ангары в Хмеймиме все-таки относительно недавно поставили – в виде бетонных перегородок с усиленной арматурой крышей, способной выдержать падение беспилотника. Ангар рассчитан на хранение 18 единиц авиатехники.

    Здесь можно вспомнить ракетную атаку по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс 7 апреля 2017 года. В ней участвовали два эсминца ВМС США Ross (DDG-71) и Potrer (DDG-78), которые из акватории Средиземного моря выпустили 60 крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»). Результаты этого налета, целью которого были самолеты сирийских ВВС, разнятся – в США заявили о 20 уничтоженных самолетах, Сирия сообщила лишь о шести поврежденных воздушных машинах.

    Однако уже на следующий день авиабаза восстановила свою работу и в воздух поднялись первые самолеты. Все дело в том, что эта авиабаза, где размещены четыре авиационных эскадрильи (МиГ-25П\Р, МиГ-23МФ, Су-22M2 и Су-22М4), оборудована железобетонными капонирами. Большинство самолетов были укрыты как от прямого попадания ракет и осколков, так и от постороннего глаза – американцы попросту не знали точную численность авиационной техники на базе.

    К слову, еще в советские времена аэродромные укрытия разных видов в ВВС стали появляться с использованием опыта Шестидневной войны Израиля с арабами в 1967 году. Тогда ВВС Израиля за один день вывели из строя практически всю боевую авиацию Египта и большую часть сирийских самолетов, стоящих на аэродромах без всяких укрытий в линейном порядке. В Генштабе ВС СССР сделали для себя вывод – проще вложиться в строительство укрытий, чем терять дорогостоящие боевые машины. Было также принято решение строить зоны рассредоточения самолетов вокруг аэродромов, чтобы их нельзя было уничтожить одним налетом или артиллерийским ударом.

    Впрочем, аэродромные капониры в первую очередь построили в заграничных группах советских войск (ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия) – на переднем рубеже противостояния с НАТО в Европе. А также в так называемых приграничных военных округах – Прикарпатском и Одесском на Украине, Белорусском и Прибалтийском. Всего за достаточно короткий срок было возведено около 2500 железобетонных конструкций.

    Понятно, что после распада Советского Союза все аэродромные структуры, в том числе и укрытия, остались за границей. Новой российской армии на фоне проблем ее становления было явно не до строительства железобетонных арочных укрытий на аэродромах. В лучшем случае можно было наблюдать открытые капониры – земляные валы, отделяющие стоянки самолетов друг от друга.

    Парадокс в том, что по сравнению с ценой самолета любые укрытия, даже наиболее совершенные, стоят копейки. Однако благодаря им можно, во-первых, существенно продлить срок службы дорогостоящей военной техники, а во-вторых, сильно облегчить условия службы для всех причастных. Отдельное спасибо за укрытия скажет инженерно-технический состав – эти незаметные, но очень важные люди смогут теперь обслуживать самолеты в тепле и при свете в любую погоду и в любое время суток. Скажут спасибо и летчики, которые смогут вылетать на задание в сухой и теплой кабине.

    Большинство самолетов имеет кабины, которые открываются сверху – и при любом дожде или снеге влага неизбежно попадает внутрь боевой машины. А это, в свою очередь, увеличивает шансы на отказ техники, что может быть критично, особенно в воздухе. В укрытиях же можно хранить и инструмент для обслуживания самолетов, и первый боекомплект.

    В ВВС иностранных государств укрытия для боевых самолетов – обязательная часть инфраструктуры аэродрома. Едва ли не в любой стране НАТО и F-16, и тем более F-35 обязательно хранятся в теплых, оборудованных всеми необходимыми системами боксах. Но в России традиционно, десятилетиями, сотни боевых машин стояли на аэродромах без малейшего укрытия. Положение дел с укрытиями в военной авиации выглядело особенно разительно по сравнению с Сухопутными войсками – там для танков и БМП обязательно были устроены специальные гаражи и боксы.

    Иными словами, причин для возрождения строительства надежных аэродромных укрытий предостаточно. Ну и, конечно же, речь идет и о чисто военной безопасности, с учетом весьма напряженных отношений с НАТО – курки-то уже взведены. Ждать, что все обойдется, наивно и не предусмотрительно. Собственно, поэтому и говорит сейчас министр обороны России Сергей Шойгу о реализации плана развития аэродромной сети, которая призвана обеспечить маскировку авиатехники от спутникового наблюдения, защищенности от климатических факторов и огневого воздействия.

    По его словам, предусмотрено возведение более 300 укрытий, можно подразумевать, что их в перспективе появится больше – создание укрытий будет синхронизировано с поставками летательных аппаратов в войска. Возведение укрытий предполагается вести не только организациями Военно-строительного комплекса, но и силами инженерно-аэродромных батальонов, что ускорит темпы проведения работ и сократит их себестоимость.

    «Аэродромные укрытия можно назвать многофункциональными сооружениями, – говорит газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник ВВС Александр Дробышевский. – Конечно, это и защита, и маскировка, и сохранность авиационной техники, при этом еще и более комфортные условия для людей. Техникам, инженерам готовить воздушную машину к вылету, проводить регламентные работы с крышей над головой куда как удобнее, да и качество повышается – это не на ледяном ветру голыми руками «железо крутить».

    Особенно тема с возведением закрытых железобетонных капониров будет актуальна в условиях Арктики, которую активно осваивают в том числе и российские ВКС.

    Всего в Арктике Россия возводит десять военных аэродромов, большинство из них, как например, на острове Земля Александры с удлинением ВПП до 3500 метров, уже готовы к боевому применению. Там ведь приземляются не только военно-транспортные Ил-76, но и несут постоянное боевое дежурство истребители-перехватчики. Без закрытых ангаров и надежных укрытий точно не обойтись».

    Все-таки называть аэродромные укрытия капонирами не совсем правильно, хотя и они бывают закрытого типа. Более верное определение – арочное укрытие железобетонного типа (ЖБУ), которое было разработано еще в середине 1960-х годов. Вряд ли Минобороны сейчас будет изобретать что-то новое и наверняка использует уже наработанную конструкцию. ЖБУ состоит из полуарок с ребрами толщиной стенок в 60 сантиметров, снаружи конструкция обсыпается землей и покрывается дерном, в том числе и для маскировки объекта (на старых укрытиях зачастую росли и деревья). ЖБУ оснащено металлическими воротами – распашными или откатными.

    Стандартные размеры основного помещения, в котором размещается боевой самолет, составляют 13 на 28 метров, то есть это может быть истребитель или штурмовик. При необходимости укрытие можно удлинить или укоротить. Существуют ангары и укрытия и на несколько самолетов сразу. Впрочем, для более габаритных военно-транспортных самолетов или реактивных бомбардировщиков арочные укрытия не строились из-за больших размеров воздушных машин и высокой себестоимости, поэтому их хранят под открытым небом, а для регламентных работ используют ангары, численность которых ограничена.


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