Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Взгляд
22 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
Разделы

США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

Интерес США к российским углеводородам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
Одной рукой США вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов. До недавнего времени США возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, а теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу. Чем же объясняется этот неожиданный поворот? Подробности...
Перейти в раздел…

Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем финская АЭС угрожает России

АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года fortum.com
Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Опасение у них вызывает и российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции и чем объясняется активизация экологов? Подробности...
Перейти в раздел…

Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия поможет поделить воду и свет в Центральной Азии

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
До 1991 года энергосистемы стран Центральной Азии входили в Единую энергосистему СССР, причем гидроэнергетика и ирригационное земледелие были взаимосвязаны. Зимой Киргизия и Таджикистан копили воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы из энергоизбыточных Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

В русском языке все определяется условием уместности

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Наши папы и мамы волкали на стриту в шузах и аскали на батл, чтобы дринкнуть на флэту. Это был их язык, приводивший в ужас наших бабушек. А сейчас они так говорят? Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев

Центр тюркского мира – это Россия

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Пока Москва не спешит конкурировать с Турцией за «тюркский мир». Однако не исключено, что через какое-то время ситуация изменится – тем более, что бороться за умы и сердца «тюркского мира», а это 10 российских республик и пять стран бывшего СССР, нужно было еще вчера. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Новую войну ждут к новому году

Украину побили по огурцам

Обсуждение: 5 комментариев

Лаврова «достали» Париж и Берлин

Перейти в раздел…

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...

В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Террористы убили четверых сирийских военных в Идлибе, Алеппо и Хаме
    Путин заявил премьеру Италии об отказе Киева выполнять Минские соглашения Лавров назвал одну из тем предстоящей встречи Путина и Байдена Кремль спросили о версии гибели «Курска» из-за столкновения с подлодкой НАТО В Ульяновской области установлены подростки, потушившие снегом Вечный огонь
    Газпром уведомил Молдавию об отключении газа через 48 часов Режим обязательной самоизоляции ввели в Югре для непривитых жителей Пентагон отказался комментировать версию гибели подлодки «Курск» Шуфутинскому запретили въезд на Украину после посещения Крыма
    Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности Янукович заявил об угрозе возобновления боевых действий в Донбассе Самоизолированным жителям Югры разрешили на пару дней выходить на рыбалку В Москве женщина попыталась продать своего ребенка за 100 тысяч

    «совершенно ясно»


    В Болгарии пояснили слова Радева о российском Крыме

    «Смела» и «Фастов»


    Американское судно с катерами для Украины вошло в Черное море

    интервью BBC


    Лукашенко: Вопрос о президенте Союзного государства на повестке дня не стоит

    Видео

    АЭС «Ловииса»


    Чем финская АЭС угрожает России

    громкий процесс


    Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

    экспорт дизельного топлива


    США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

    хитрый план


    Украина нашла виноватого в предстоящем зимнем коллапсе

    железнодорожное хозяйство


    Россия выбила Латвию из большого транзита

    миграционная политика


    Василий Федорцев: Санкции против миграции еще пригодятся Европе

    объединение ДНР и ЛНР


    Глеб Простаков: Российская экономика сближает Донецк и Луганск

    открытая переписка


    Тимофей Бордачёв: Что стоит за откровениями российского МИДа

    на ваш взгляд


    Где должен быть похоронен Сталин?

    Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

    Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты
    		   22 ноября 2021, 22:35
    Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем.

    В понедельник парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить упоминать в прессе национальную принадлежность преступника. «Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», – говорится в пояснительной записке, приложенной к документу.

    «В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – подчеркивают авторы законопроекта. В этой связи инициаторы законопроекта во главе со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым предлагают внести поправки в 4-ю статью федерального закона о СМИ и в Кодекс об административных правонарушениях.

    «Мы с коллегами в парламенте внимательнейшим образом рассмотрим инициативу парламента Чечни», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России», известный телеведущий Евгений Попов. При этом будет учтено мнение профессионального сообщества, в частности Союза журналистов России, подчеркнул парламентарий.

    Спор о том, следует ли выносить на публику этническую принадлежность осужденных преступников или людей, подозреваемых в правонарушениях, регулярно возобновляется в прессе и обществе. Свежим поводом для дискуссии стала серия резонансных инцидентов с участием мигрантов и избиение отца с сыном в Новых Ватутинках (район Новой Москвы).

    Этот эпизод, напомним, стал поводом для публичного спора между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. По мнению журналистки, поведение некоторых «лиц кавказской национальности» доведет до ужесточения прописки и других жестких мер со стороны государства. В ответ Кадыров написал, что устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее чеченский руководитель и Симоньян прекратили спор. Спустя две недели стало известно об инициативе парламентариев Чечни.

    На ваш взгляд

     
    Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?


    Обсуждение:  76 комментариев
    Напомним, что в 2012 году депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев и тогдашний председатель думского комитета по делам национальностей, представитель Дагестана Гаджимет Сафаралиев уже вносили в парламент подобный законопроект. Тогда идея была поддержана и президентом Владимиром Путиным, назвавшим упоминание национальности преступника «бессмысленным и даже вредным». «Если нормативный акт дойдет до меня в окончательном виде, я его, конечно, буду подписывать», – подчеркнул глава государства. Но в 2017 году документ был отклонен Госдумой.

    На сей раз мнения законодателей, очевидно, разделились. Депутат Госдумы от КПРФ, в прошлом работник петербургского телевидения Александр Ющенко отметил, что считает эту инициативу чеченских парламентариев здравой. Но, добавил он, позиция фракции по этому поводу еще не найдена.

    «Действительно, особые перегибы в публикациях СМИ в отношении национальности присутствуют.

    Преступность не имеет национальности – в любом случае это преступник», – сказал депутат Ющенко «Газете.Ru».

    Парламентарий подчеркнул, что СМИ зачастую ошибочно приписывают совершенные преступления выходцам с Кавказа. По мнению депутата, такая тенденция может быть очень опасна и деструктивна в многонациональной стране.

    В свою очередь депутат от «Единой России» Попов указал на возможные слабые места закона о запрете упоминания национальности преступников. «Эта идея не может быть выражена настолько четко и ясно, насколько это подобает для закона, – считает собеседник. – Всегда будет оставаться возможность широких трактовок этой нормы. К примеру, в мире существует огромное количество этнических организованных преступных групп с конкретным указанием национальностей. И как нам теперь их называть? Кроме того, как быть со случаями, когда преступление совершает иностранец, а не представитель одного из российских этносов?»

    Впрочем, с точки зрения освещения полноты события, если автор считает это необходимым, можно указывать государственную, национальную, гендерную и любую другую принадлежность, подчеркнул депутат. «Мы живем в многонациональной стране, которой еще со времен СССР не характерны сложности на национальной почве, и не нужно придумывать неестественные для нашего общества законопроекты», – добавил Попов.

    По его словам, российские СМИ работают в четкой и регулируемой системе, которая не нуждается в корректировке. «В целом я не вижу в этой идее ничего, кроме ограничения свободы слова. Этот законопроект выглядит как элемент цензуры, которая запрещена российским законодательством», – считает парламентарий и телеведущий.

    Член фракции ЛДПР Алексей Журавлев выступает против законопроекта по иным причинам. «Мы видим, что уровень этнической преступности растет. Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность?» – заявил депутат. Журавлев отметил, что, насколько ему известно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения.

    Лидер «Справедливой России – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов сказал, что его партия не поддержит инициативу, потому что выступает «против любых ограничений для СМИ», сообщает Regnum. Депутаты от СРЗП назвали разные причины своего критического отношения к законопроекту.

    Так, Михаил Делягин заявил, что инициатива не только предполагает введение цензуры, но и, по его мнению, подпадает под статью 282 Уголовного кодекса – разжигание межнациональной розни. «Принятие этого законопроекта создаст в общественном сознании ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость», – сказал депутат.

    Запрет на указание национальности в СМИ будет невыгоден как раз самим проживающим в России национальностям, которые традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям, уверен другой член фракции «Справедливой России» Анатолий Вассерман.

    «Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях.

    А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже, как оказалось, не против указания национальности всех преступников. «Хотите абсолютнейшую свободу слова? Вперед! С завтрашнего дня называйте всех – русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут... – всех без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон», – написал глава республики в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

    Чеченский руководитель указал, что за девять месяцев 2021 года в России совершено более 1,5 млн преступлений, из них абсолютное большинство – не кавказцами. «Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?» – отметил глава северокавказской республики. «В конце концов, в России или должно быть полное равноправие, или она скатится до беспредела и анархии», – подчеркнул Кадыров.

    Таким образом глава Чечни ответил на критику законопроекта со стороны депутатов и журналистов – в том числе на комментарий депутата Попова газете ВЗГЛЯД.

    На реплику Кадырова Попов ответил в своем телеграм-канале. По его мнению, поправка чеченского парламента не будет работать, даже если большинство Госдумы проголосует за нее – в чем парламентарий-единоросс выразил сомнение. Для россиян упоминание того, что человек – уроженец Казани, Уфы, Рязани, Элисты или чеченского Гудермеса – не менее информативны, чем указание на национальность: татарин, башкир, русский, калмык или чеченец, добавил Попов. «Или упоминания топонимов тоже запретим?» – добавил депутат.

    «К тому же большинство имен и фамилий с 90-процентной точностью раскрывают и национальность, и религиозную принадлежность. Тоже запретить упоминать?» – заметил парламентарий. «Не нужно ставить условия журналистам. Правила – между прочим, жесткие – и так четко прописаны в законе о СМИ. Журналисты сами разберутся, что, где и когда упоминать», – подчеркнул депутат. 

    Судя по комментарию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, верховная власть пока ожидает, чем завершится обсуждение законопроекта в профильных комитетах нижней палаты парламента. При этом глава пресс-службы президента напомнил, что в настоящее время с юридической точки зрения упоминание национальности преступников в СМИ не запрещено.

    Сами же депутаты, как уже говорилось выше, призывают прислушаться к точке зрения самих работников прессы. Секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев уже высказал свою точку зрения. В интервью радио Sputnik он сказал, что, с его точки зрения, запрет на упоминание национальности преступника повлечет ухудшение качества материалов в СМИ. «Если не говорить, уроженцем какого региона или страны является преступник, то у общества складывается искаженная картина. Без этой подробности у общества нет понимания, в какой ситуации оно живет», – пояснил свою позицию глава СЖР.

    В то же время Кузичев констатировал важность этой идеи. «Это в каком-то смысле призыв к дискуссии. Тема сложная, особенно для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны», – добавил представитель СП.

    Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев полагает, что сама подобная идея может привести к абсурдной ситуации в СМИ.

    «Давайте тогда запретим говорить, что преступник женщина или мужчина. Скажут, что нарушают гендерные права, тогда будет «оно совершило преступление».

    Давайте не указывать образование. Давайте регионы встанут и скажут: мы категорически против упоминания места, где родился преступник, где совершено преступление. Давайте писать: «совершил преступление», и все», – сказал журналист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Гусев, который также входит в состав Совета при президенте по правам человека (СПЧ), сообщил: его коллеги по Совету не поддерживают законопроект. 

    Запрет упоминания национальности и вероисповедания преступников «поставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточным относительно действующего законодательства и приведет к искажению информации, распространение которой является не только правом, но и долгом средств массовой информации», говорится в сообщении на сайте СПЧ.

    Члены президентского Совета напомнили, что ответственность за разжигание национальной ненависти уже урегулирована статьей 282 УК. Вместе с тем существуют ситуации, в которых журналист не может не затронуть вопросы национальности преступника – например, в материалах об этническом криминале, о преступлениях на национальной почве, о военных преступлениях, отмечается в сообщении.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •