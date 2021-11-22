Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем.

В понедельник парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить упоминать в прессе национальную принадлежность преступника. «Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности», – говорится в пояснительной записке, приложенной к документу.

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», – подчеркивают авторы законопроекта. В этой связи инициаторы законопроекта во главе со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым предлагают внести поправки в 4-ю статью федерального закона о СМИ и в Кодекс об административных правонарушениях.

«Мы с коллегами в парламенте внимательнейшим образом рассмотрим инициативу парламента Чечни», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России», известный телеведущий Евгений Попов. При этом будет учтено мнение профессионального сообщества, в частности Союза журналистов России, подчеркнул парламентарий.

Спор о том, следует ли выносить на публику этническую принадлежность осужденных преступников или людей, подозреваемых в правонарушениях, регулярно возобновляется в прессе и обществе. Свежим поводом для дискуссии стала серия резонансных инцидентов с участием мигрантов и избиение отца с сыном в Новых Ватутинках (район Новой Москвы).

Этот эпизод, напомним, стал поводом для публичного спора между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян. По мнению журналистки, поведение некоторых «лиц кавказской национальности» доведет до ужесточения прописки и других жестких мер со стороны государства. В ответ Кадыров написал, что устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Позднее чеченский руководитель и Симоньян прекратили спор. Спустя две недели стало известно об инициативе парламентариев Чечни.

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Напомним, что в 2012 году депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев и тогдашний председатель думского комитета по делам национальностей, представитель Дагестана Гаджимет Сафаралиев уже вносили в парламент подобный законопроект. Тогда идея была поддержана и президентом Владимиром Путиным, назвавшим упоминание национальности преступника «бессмысленным и даже вредным». «Если нормативный акт дойдет до меня в окончательном виде, я его, конечно, буду подписывать», – подчеркнул глава государства. Но в 2017 году документ был отклонен Госдумой.

На сей раз мнения законодателей, очевидно, разделились. Депутат Госдумы от КПРФ, в прошлом работник петербургского телевидения Александр Ющенко отметил, что считает эту инициативу чеченских парламентариев здравой. Но, добавил он, позиция фракции по этому поводу еще не найдена.

«Действительно, особые перегибы в публикациях СМИ в отношении национальности присутствуют.

Преступность не имеет национальности – в любом случае это преступник», – сказал депутат Ющенко «Газете.Ru».

Парламентарий подчеркнул, что СМИ зачастую ошибочно приписывают совершенные преступления выходцам с Кавказа. По мнению депутата, такая тенденция может быть очень опасна и деструктивна в многонациональной стране.

В свою очередь депутат от «Единой России» Попов указал на возможные слабые места закона о запрете упоминания национальности преступников. «Эта идея не может быть выражена настолько четко и ясно, насколько это подобает для закона, – считает собеседник. – Всегда будет оставаться возможность широких трактовок этой нормы. К примеру, в мире существует огромное количество этнических организованных преступных групп с конкретным указанием национальностей. И как нам теперь их называть? Кроме того, как быть со случаями, когда преступление совершает иностранец, а не представитель одного из российских этносов?»

Впрочем, с точки зрения освещения полноты события, если автор считает это необходимым, можно указывать государственную, национальную, гендерную и любую другую принадлежность, подчеркнул депутат. «Мы живем в многонациональной стране, которой еще со времен СССР не характерны сложности на национальной почве, и не нужно придумывать неестественные для нашего общества законопроекты», – добавил Попов.

По его словам, российские СМИ работают в четкой и регулируемой системе, которая не нуждается в корректировке. «В целом я не вижу в этой идее ничего, кроме ограничения свободы слова. Этот законопроект выглядит как элемент цензуры, которая запрещена российским законодательством», – считает парламентарий и телеведущий.

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Член фракции ЛДПР Алексей Журавлев выступает против законопроекта по иным причинам. «Мы видим, что уровень этнической преступности растет. Почему мы не должны знать полной информации о том, кто совершает преступление и из-за чего у нас растет преступность?» – заявил депутат. Журавлев отметил, что, насколько ему известно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский придерживается схожей точки зрения.

Лидер «Справедливой России – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов сказал, что его партия не поддержит инициативу, потому что выступает «против любых ограничений для СМИ», сообщает Regnum. Депутаты от СРЗП назвали разные причины своего критического отношения к законопроекту.

Так, Михаил Делягин заявил, что инициатива не только предполагает введение цензуры, но и, по его мнению, подпадает под статью 282 Уголовного кодекса – разжигание межнациональной розни. «Принятие этого законопроекта создаст в общественном сознании ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость», – сказал депутат.

Запрет на указание национальности в СМИ будет невыгоден как раз самим проживающим в России национальностям, которые традиционно подозревают в повышенной готовности к преступлениям, уверен другой член фракции «Справедливой России» Анатолий Вассерман.

«Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях.

А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», – пояснил парламентарий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тоже, как оказалось, не против указания национальности всех преступников. «Хотите абсолютнейшую свободу слова? Вперед! С завтрашнего дня называйте всех – русский, башкир, казак, татарин, еврей, удмурт, бурят, якут... – всех без исключения! Заодно узнаем, кто больше всех преступает закон», – написал глава республики в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

Чеченский руководитель указал, что за девять месяцев 2021 года в России совершено более 1,5 млн преступлений, из них абсолютное большинство – не кавказцами. «Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?» – отметил глава северокавказской республики. «В конце концов, в России или должно быть полное равноправие, или она скатится до беспредела и анархии», – подчеркнул Кадыров.

Таким образом глава Чечни ответил на критику законопроекта со стороны депутатов и журналистов – в том числе на комментарий депутата Попова газете ВЗГЛЯД.

На реплику Кадырова Попов ответил в своем телеграм-канале. По его мнению, поправка чеченского парламента не будет работать, даже если большинство Госдумы проголосует за нее – в чем парламентарий-единоросс выразил сомнение. Для россиян упоминание того, что человек – уроженец Казани, Уфы, Рязани, Элисты или чеченского Гудермеса – не менее информативны, чем указание на национальность: татарин, башкир, русский, калмык или чеченец, добавил Попов. «Или упоминания топонимов тоже запретим?» – добавил депутат.

«К тому же большинство имен и фамилий с 90-процентной точностью раскрывают и национальность, и религиозную принадлежность. Тоже запретить упоминать?» – заметил парламентарий. «Не нужно ставить условия журналистам. Правила – между прочим, жесткие – и так четко прописаны в законе о СМИ. Журналисты сами разберутся, что, где и когда упоминать», – подчеркнул депутат.

Судя по комментарию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, верховная власть пока ожидает, чем завершится обсуждение законопроекта в профильных комитетах нижней палаты парламента. При этом глава пресс-службы президента напомнил, что в настоящее время с юридической точки зрения упоминание национальности преступников в СМИ не запрещено.

Сами же депутаты, как уже говорилось выше, призывают прислушаться к точке зрения самих работников прессы. Секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев уже высказал свою точку зрения. В интервью радио Sputnik он сказал, что, с его точки зрения, запрет на упоминание национальности преступника повлечет ухудшение качества материалов в СМИ. «Если не говорить, уроженцем какого региона или страны является преступник, то у общества складывается искаженная картина. Без этой подробности у общества нет понимания, в какой ситуации оно живет», – пояснил свою позицию глава СЖР.

В то же время Кузичев констатировал важность этой идеи. «Это в каком-то смысле призыв к дискуссии. Тема сложная, особенно для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны», – добавил представитель СП.

Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев полагает, что сама подобная идея может привести к абсурдной ситуации в СМИ.

«Давайте тогда запретим говорить, что преступник женщина или мужчина. Скажут, что нарушают гендерные права, тогда будет «оно совершило преступление».

Давайте не указывать образование. Давайте регионы встанут и скажут: мы категорически против упоминания места, где родился преступник, где совершено преступление. Давайте писать: «совершил преступление», и все», – сказал журналист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Гусев, который также входит в состав Совета при президенте по правам человека (СПЧ), сообщил: его коллеги по Совету не поддерживают законопроект.

Запрет упоминания национальности и вероисповедания преступников «поставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточным относительно действующего законодательства и приведет к искажению информации, распространение которой является не только правом, но и долгом средств массовой информации», говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Члены президентского Совета напомнили, что ответственность за разжигание национальной ненависти уже урегулирована статьей 282 УК. Вместе с тем существуют ситуации, в которых журналист не может не затронуть вопросы национальности преступника – например, в материалах об этническом криминале, о преступлениях на национальной почве, о военных преступлениях, отмечается в сообщении.

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