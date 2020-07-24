Взгляд
24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 11:19  |  vz.ru
Разделы

В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
Перейти а раздел…

Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
Перейти а раздел…

Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...

Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Наследники уничтожают память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
    Перейти а раздел…

    Зеленский разрушил украинский миф

    Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

    Канада разочаровалась в нацизме украинцев

      Перейти а раздел…

      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
      Подробности...

      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
      Подробности...

      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

          Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
          • Тех, кто настаивает на установке памятника

          • Тех, кто против установки памятника

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Посол Армении заявил о запрете армянских товаров в торговой сети «Твой дом»
              После массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны 13 человекВ Полтаве рассказали о ходе спецоперации по поимке бравшего заложника преступникаКитай потребовал от США закрыть генконсульство в ЧэндуВ России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
              ЦБ за день отозвал лицензии у четырех банковРогозин рассказал о плане затопления МКСПомпео заявил о крахе системы взаимодействия США и КитаяСтали известны результаты ДНК-теста сына Децла
              Олимпийский чемпион по борьбе ушел за грибами в подмосковный лес и пропалАдвокат Ефремова рассказал о попытке сожительницы погибшего добиться статуса потерпевшейСдавшийся сирийской армии боевик раскрыл провокации США против ДамаскаСоседи рассказали подробности убийства девушки в Москве накануне свадьбы

              ответные санкции


              Кадыров распорядился заблокировать счета Помпео

              воздушный инцидент


              Истребитель ВВС США вызвал панику на борту гражданского лайнера в небе над Сирией

              «люди все это потребляют»


              Тимошенко напомнила о «фирмах-прокладках» Порошенко для продажи газа украинцам

              Видео

              «древние укры»


              Как убивает новая украинская мифология

              первый царь


              Как юный Романов смог успокоить Россию

              государственная поддержка


              Как получить приличную скидку за отдых в России

              крупный скандал


              Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

              Ответы истории


              Тимур Шерзад: Почему провалился план «Барбаросса»

              Новый мир


              Сергей Худиев: Погромы церквей как симптом ползучей революции

              Пошло не так


              Андрей Перла: Чекистов и фем-активисток породил либерализм

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?

              Нужны ли России «ядерные поезда»

              Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта»    24 июля 2020, 11:04
              Фото: Бабенко Александр/ТАСС
              Текст: Андрей Самохин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему?

              Ракетные войска стратегического назначения смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» через три-пять лет в случае принятия руководством страны соответствующего решения. Такое предположение высказал ветеран РВСН Владимир Евсеев в интервью, которое он накануне дал РИА «Новости».

              Евсеев, который работал в головном институте ракетных войск – 4-м ЦНИИ Минобороны России, отметил: по своим характеристикам «Баргузин» значительно превосходит советского предшественника – БЖРК «Молодец». Вооруженный тяжелой ракетой «Молодец» было проблематично разместить в обычном вагоне, что демаскировало поезд.

              По мнению эксперта, развертывание «Баргузина» стало бы «наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей». Евсеев полагает, что в случае необходимости ответного ядерного удара, пуск ракеты с любого участка железнодорожного пути будет эффективней, чем с подвижного грунтового ракетного комплекса типа «Тополь» или «Ярс». Ведь на время развертывания в полевом районе «Тополя» и «Ярсы» становятся уязвимыми для противника.

              Эксперт также предположил, что проект «Баргузин» был заморожен, поскольку руководство России рассчитывало на продление заключенного с американцами Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, действующий до февраля 2021 года). Комплекс мог оказаться удобным предлогом для отказа Соединенных Штатов от договора. Другой причиной, по его мнению, стала банальная нехватка денег. Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что ракета для БЖРК «Баргузин» успешно прошла бросковые испытания.

              К моменту распада СССР в 1991 году на вооружении РВСН России были три ракетные дивизии, вооруженные железнодорожными комплексами «Молодец» (РТ-23) – всего 12 поездов с 36 пусковыми установками. Однако в 1993 году Россия согласилась подписать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), по которому все эти комплексы были утилизированы – кроме двух, оставленных в качестве музейных экспонатов.

              Когда в 2017 году информация о приостановке работ по БЖРК «Баргузин» была официально обнародована, некоторые комментаторы предположили, что от «ядерного поезда» отказались публично лишь для дезинформации противника. Но по другой версии, этот проект не является приоритетным – прежде всего по критерию эффективности.

              Отмечается, что затраты на создание спецпоездов и пунктов их обслуживания велики, а конечный эффект, включая незаметность для противника, сомнителен и не перекрывает возможности подвижных самоходных ракетных комплексов. Среди проблем БЖРК также указывали на необходимость встраивать поезда с ядерными боеголовками в систему железнодорожных перевозок, со всеми сопутствующими этому рисками.

              Эксперты скептически оценили и нынешний прогноз о скором принятии на вооружение «Баргузина» и о его эффективности. Так, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, полковник запаса Виктор Мураховский полагает, что с военной точки зрения «ядерный поезд» сейчас не дает никаких новых возможностей.

              «Его спроектировали и отправили с песней, как бронепоезд, на запасной путь,

              потому что в нем реально нет потребности сейчас», – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

              «Существующие силы ядерного стратегического сдерживания вполне обеспечат выполнение всех поставленных задач, в том числе по устойчивости, по возможности ответно-встречного и ответного удара», – полагает полковник Мураховский. Он напомнил про ракетные системы «Буревестник», «Посейдон», «Авангард», а также перспективный шахтный комплекс «Сармат». «Эти изделия гарантируют ответный удар даже в том случае, если мы все проспали, и противник внезапно уничтожил большинство наших средств ядерного стратегического сдерживания», – считает собеседник. «Ответный удар все равно будет таким, что противника в живых не останется, он исчезнет с лица земли как государство», – подчеркнул Мураховский.

              По словам эксперта, железнодорожные ракетные комплексы считались когда-то эффективным средством, но теперь необходимость в них вряд ли когда-либо появится.

              Эксперт также считает надуманной связку проекта «Баргузин» и судьбы договора СНВ-3. Мураховский полагает, что США выходят из этой договоренности не из-за России, а из-за Китая. «Их абсолютно не волнует, будет ли у России «Баргузин» или нет», – отметил собеседник.

              В целом с Мураховским согласен и руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик Алексей Арбатов. «Он не может быть фактором торга с американцами. Для них это, наоборот, хорошо – больше денег на «Баргузин», который дублирует уже существующие мобильные, стационарные, наземные ракеты – значит, меньше на что-то, что может быть для них действительно опасно», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

              На ваш взгляд

               
              Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?


              Обсуждение: 70 комментариев

              По мнению Арбатова, БЖРК – это «абсолютно излишняя система в нашей ситуации, комплекс очень дорогой и неуклюжий». Эксперт считает, что и прошлые советские железнодорожные комплексы себя совершенно не оправдали. Он подчеркивает, что ракетные системы делаются для того, чтобы их никогда не использовали, и поэтому они должны быть «абсолютно рационально запланированы и развернуты по уровню минимальной достаточности». «У всех стратегических систем ракетного оружия одна только задача – доставить боезаряд к цели, для этого не нужно иметь двадцать разных вариантов», – уверен академик Арбатов.

              По мнению собеседника, незаметность «ядерного поезда» – фактор преувеличенный. «Что «Баргузин», что «Тополь» – они, прежде чем пустить ракету, должны остановиться. Но «Тополь» может ехать по любым дорогам, а железнодорожный состав идет по рельсам – либо в одну сторону, либо в другую», – подчеркивает Арбатов. Он не согласен и с тем, что подобный поезд трудно идентифицировать со спутника и отследить его маршрут.

              По мнению академика, оборонные средства надо тратить не на такие избыточные проекты, а на мосты и дороги, по которым могли бы свободнее передвигаться передвижные наземные ракетные комплексы. «Посмотрите, что на море творится. Мы планировали восемь подводных лодок к 2020 году, а сделали четыре. Сюда деньги нужно давать, а не хватать с полок все, как ребенок в магазине игрушек», – отметил Арбатов.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............