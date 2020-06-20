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20 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:10  |  vz.ru
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Азербайджан угрожает российскому газу в Европе

Азербайджан стал серьезным соперником ГазпромуФото: en.president.az
Азербайджан довольно больно ударил по позициям Газпрома в Турции. Анкара перестала быть крупнейшим покупателем российского газа на Западе. Теперь Баку нацелился на поставки газа в ЕС. Почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, сможет ли его вернуть и как ей переиграть соперников на европейском рынке газа? Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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Как юный царь стал жертвой первой на Руси цветной революции

Федор Годунов готовился для совсем иной судьбыФото: неизвестный русский художник
20 июня 1605 года приспешники беглого дьяка Гришки Отрепьева, взявшего имя покойного царевича Дмитрия, задушили 16-летнего русского государя Федора II Годунова. И это стало истинной трагедией для всей России, на долгие годы сделавшейся добычей разбойников и интервентов. Если бы Федор смог удержаться на троне, вся история России могла пойти совершенно по другому пути. Подробности...
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Зачем Трамп блефует с Россией в духе Хрущева

Сокращение только российских ядерных вооружений США больше не интересуетФото: Владимир Смирнов/ТАСС
На следующей неделе в Австрии состоится встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли. Дипломаты обсудят предложение Трампа заключить трехстороннее ядерное соглашение между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Если Россия прямо называет условия для заключения соглашения, то в КНР отвечают Вашингтону отказом. Почему США продолжают навязывать свою идею о договоре и чего добиваются на самом деле? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Белые тоже были в рабстве у черных

Тимур Шерзад, журналист
Разъяренные толпы как будто хотят вычеркнуть американское рабство из истории. Возможно, им не мешало бы взглянуть на неприятное прошлое по-другому: ведь в истории американского рабства была не только избитая схема с плантацией и неграми. Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен – а за ним наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...
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Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
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              Зачем Трамп блефует с Россией в духе Хрущева

              Сокращение только российских ядерных вооружений США больше не интересует   20 июня 2020, 19:00
              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              На следующей неделе в Австрии состоится встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли. Дипломаты обсудят предложение Трампа заключить трехстороннее ядерное соглашение между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Если Россия прямо называет условия для заключения соглашения, то в КНР отвечают Вашингтону отказом. Почему США продолжают навязывать свою идею о договоре и чего добиваются на самом деле?

              Новое соглашение по контролю над ядерными вооружениями должно включать целиком арсеналы России и Китая, заявил в субботу спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли. Идея заключить трехсторонний договор с участием США, России и Китая неоднократно озвучивалась президентом США Дональдом Трампом и главой Госдепартамента Майком Помпео.

              «Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», – говорил Трамп в апреле прошлого года.

              В России называли сценарий реалистичным только в «рамках всеобщего и полного разоружения». «Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках», – говорил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, добавляя, что пока американцы только подрывают договоренности в области нераспространения или контроля над вооружениями.

              Между Россией и США продолжает существовать Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), который был подписан в 2010 году. Документ рассчитан до 2021 года с момента вступления в силу (5 февраля 2011 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Если в Москве готовы продлить СНВ-3, то в Вашингтоне склоняются к прекращению действия договора.

              Китай, в свою очередь, ни в каких переговорах по трехсторонней ядерной сделке участвовать не намерен, о чем заявлял официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Он подчеркивал, что ядерный арсенал Китая находится на самом низком необходимом уровне и несопоставим с ядерными арсеналами США и России. При этом Китай никогда официально не раскрывал данные о количестве своих ядерных боеголовок и их носителей. В Пекине считают, что крупнейшие ядерные державы «должны существенно сократить ядерное оружие и тем самым создать условия для других стран для присоединения к ядерному разоружению».

              В декабре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва и Вашингтон должны договориться о продлении СНВ-3 «без предварительных условий и искусственных затяжек», чтобы успокоить международное сообщество. При этом другие страны не могут быть привлечены к продлению СНВ-3, так как документ носит двусторонний характер. «Вместе с тем американские коллеги высказываются в пользу разработки другой – новой – договоренности по ограничению ядерных вооружений. Хотят, чтобы, помимо России и США, в этом участвовал Китай, но пока его согласия не получили. Не договорились также с Великобританией и Францией, подключение которых к подобным переговорам абсолютно необходимо», – указывал Лавров.

              В мае Биллингсли заявлял, что основным условием для продления СВН-3 должно стать присоединение Пекина к переговорам по вопросу контроля над вооружениями. По информация американской прессы, Биллингсли намерен обсудить инициативу Вашингтона с Рябковым. Эта встреча запланирована на начало следующей недели в Австрии.

              На заявление Биллингсли в субботу отреагировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Американские военные планы откровенно направлены на сдерживание России и Китая. Нам предлагается концепция соперничества великих держав, по сути речь идет о гонке вооружений», – заявил Антонов в субботу в интервью ТАСС.

              Дипломат подчеркнул, что российская сторона хотела бы избежать такого развития событий.

              Что касается привлечения Китая к двусторонним российско-американским переговорам, Антонов заметил, что «в принципиальном плане мы не против многосторонних консультаций по стратстабильности», однако Пекин должен решать это сам.

              «В отношении Китая наша позиция проста и понятна – КНР должна сама определиться, нужны ли такие консультации или переговоры. Мы заставлять наших китайских друзей не будем, не будем и подталкивать к нужному для американцев решению», –  заметил дипломат.

              Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил РИА «Новости», что трехстороннее соглашение «станет реальностью только если и только тогда, когда будет соответствовать суверенным интересам таких стран, как Россия и Китай».

              По версии экспертов, США навязывают Москве договор с участием Пекина с целью добиться сокращения российского ядерного потенциала. «Россия с таким же успехом может потребовать, чтобы в ядерное соглашение с США были включены ядерные арсеналы Израиля, Франции и Великобритании. Так что США предлагают совершенно надуманные вещи, не имеющие отношения к реальности», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

              В отличие от НАТО, где существует единое ядерное планирование, Россия и Китай не связаны никакими военными договорами. «В НАТО помимо США входят ядерные потенциалы Великобритании и Франции. Поэтому предложение Биллингсли направлено на то, чтобы сорвать заключение нового договора Вашингтона с Москвой. К надуманным вещам можно отнести требования американцев включить в это соглашение новые российские системы оружия: гиперзвуковые и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», – считает эксперт.

              Подобные предложения, подчеркнул Сивков, это способ заставить Россию пойти на серьезные уступки.

              «Я надеюсь, что Россия не уступит. С военной точки зрения этого не должно произойти. Россия и США могут заключить двустороннее соглашение и никаких других вариантов быть не может», – уверен Сивков.

              В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также подчеркивает, что Россия и Китай не проводят совместное ядерное планирование и самостоятельно управляют своими стратегическими вооружениями.

              «Требование США нереалистично и невыполнимо.

              Это попытка Трампа играть в духе незабвенного Никиты Сергеевича Хрущева, то есть постоянно блефовать на грани фола в расчете на то, что с этого Вашингтон может получить что-то»,

              – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт добавил, что если «Трамп хочет изображать из себя политического клоуна в военно-стратегических вопросах, то пожелаем ему успехов, дадим ему гармошку, косоворотку и пусть исполняет роль американского дурака».

              «В таких серьезных вопросах, как ограничение стратегических наступательных вооружений, Америка, с точки зрения экспертного потенциала, деградировала ниже плинтуса. Требование США подключиться Китаю к трехстороннему ядерному соглашению маскирует собственное стремление США выйти из договора СНВ-3 под предлогом внешних обстоятельств, изобразить Москву и Пекин противниками стратегической стабильности», – полагает Коротченко.

              По оценке эксперта, деградация экспертного потенциала США происходит с момента прихода Трампа на пост президента. «США погружаются не только в хаос с точки зрения внутриполитической стабильности, но и в хаос с точки зрения поддержания международной безопасности. Их абсолютно безответственная политика просто преступная и некомпетентная», – полагает собеседник.

              По словам Коротченко, российской дипломатии «надо не стесняясь возить США физиономией по столу».

              «Эта страна сегодня опасна в военном отношении. Мы должны жестко указать на это американцам. Не надо миндальничать, сегодня время решительной и наступательной дипломатии. Сейчас в США творится полный бардак. Это Украина номер два и мы должны требовать соблюдения полного контроля над американским стратегическим ядерным потенциалом», – подытожил Игорь Коротченко.


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