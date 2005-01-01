Обяжут ли россиян содержать совершеннолетних детей

«Кормите ваших лоботрясов, товарищи родители, пока тем не надоест учиться». Именно так многие поняли загадочную инициативу, озвученную министром юстиции. Подобное предложение не имеет аналогов и прецедентов в мировой истории и практике. Однако в итоге выяснилось, что ведомство имело в виду нечто совсем иное.

Предложение министра юстиции Александра Коновалова заставить родителей выплачивать алименты детям-студентам в том виде, в каком оно было озвучено на правительственном часе в Совете Федерации, выглядело очень странно.

Министр в череде предложений по изменению законодательства сказал следующее: «Уточнение защиты прав и законных интересов ребенка, установление минимального размера алиментов, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных, обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Сложно истолковать это заявление иначе как «Минюст хочет, чтобы родители платили совершеннолетним лоботрясам пособие в размере существенного процента от зарплаты, а если платить не захотят, то любой лоботряс сможет вытребовать себе пособие по суду, как это сейчас происходит в случае неуплаты алиментов на ребёнка в случае развода родителей».

Подобное предложение не имеет аналогов и прецедентов в мировой истории и практике. Да, родители всегда старались поддерживать детей-студентов, но никогда и нигде это не было их формализованной обязанностью. В СССР студентов вообще содержало государство – получить стипендию было несложно, а ее размер составлял около 40 рублей при средней зарплате около 120 рублей. Прожить на эти деньги, не шикуя, было вполне возможно.

Но всегда, даже в сытные советские времена, студенты подрабатывали. Кто-то разгружал вагоны, кто-то репетиторствовал, кто-то профессионально играл в преферанс. Плюс были летние стройотряды, в которых заработали свои первые тысячи рублей некоторые бывшие и действующие российские миллиардеры, например Михаил Ходорковский и Олег Дерипаска.

Предложение Коновалова в своем первоначальном виде прозвучало ещё более оскорбительно, чем заявления юных и не очень провинциальных чиновниц о том, что государство никому ничего не должно и никого не просило рожать. Из слов министра следовало, что государство, во-первых, не намерено выводить стипендию на уровень прожиточного минимума, а во-вторых – позволять студентам зарабатывать самим. «Кормите ваших лоботрясов, товарищи родители, пока тем не надоест учиться».

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При том, что ныне модно получать и два, и три высших образования, перспектива для родителей вырисовывалась совсем не радужная – выдавать пособия великовозрастным иждивенцам пришлось бы лет до тридцати, а то и дольше. А не захочешь выдавать – заставят по суду.

Неудивительно, что после появления как возмущенных, так и, как ни странно, одобрительных комментариев пресс-служба Минюста скорректировала позицию ведомства.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства, «в настоящее время окончательное решение по данному вопросу не принято, подготовка соответствующего проекта нормативного правового акта не осуществляется».

Кроме того, «данная инициатива не затрагивает право на бесплатное образование, получение стипендий и другие существующие меры поддержки», говорится в тексте.

И вообще, как выясняется, министр Коновалов имел в виду совсем другое. Речь идёт о традиционных алиментщиках, которые резко перестают платить деньги на содержание собственных детей в день их 18-летия.

При этом в министерстве не вполне правы. Действительно, в Семейном кодексе отсутствует норма, согласно которой любые родители, разведенные и живущие вместе, обязаны содержать детей после достижения ими 18 лет. Но, с другой стороны, есть статья 85, в которой говорится, что «родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи».

Подразумеваются, в первую очередь, инвалиды. Но, как правило, суды встают на сторону и здоровых нуждающихся студентов дневных отделений и их матерей (в России, как известно, в подавляющем большинстве случаев после развода ребёнок остаётся с матерью) и продлевают выплату алиментов.

Именно это, оказалось, имел в виду Коновалов: «В Минюст России поступает множество обращений граждан, являющихся родителями в неполных семьях, с просьбой закрепить в Семейном кодексе Российской Федерации обязанность родителя, не проживающего с ребенком, продолжать выплачивать алименты на содержание совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, поскольку у таких лиц отсутствует возможность одновременно работать и получать образование... Таким образом, основной адресат предлагаемой инициативы – это совершеннолетние трудоспособные дети из неполных семей, обучающиеся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», – говорится в комментарии на сайте.

Это, согласитесь, совсем другое дело. Вот только

догадаться, что министр говорил именно о родителях-алиментщиках, а не о родителях вообще, из его выступления в Совете Федерации было категорически невозможно.

Действительно, установление в Семейном кодексе твёрдой нормы об обязанности платившего алименты до 18 лет родителя продолжать их платить до окончания первого дневного образования ребёнка выглядит вполне справедливо. Это можно и нужно обсуждать, в отличие от беспрецедентной и бредовой идеи обязать живущих с ребёнком родителей платить ему процент от собственной зарплаты просто так, чтобы деточка училась, а не разгружала вагоны или не натаскивала других деточек на ЕГЭ.

И, конечно, очень правильно, что в комментарии министерства говорится о том, что «данная инициатива не затрагивает право на бесплатное образование, получение стипендий и другие существующие меры поддержки». Более того. Стипендии должны выйти на уровень прожиточного минимума, нынешнее жалкое пособие – это просто издевательство. Пусть получить стипендию будет сложнее, но это должна быть сумма, позволяющая худо-бедно прокормиться.

И, конечно, спичрайтер, готовивший выступление министра в Совете Федерации, должен получить как минимум выговор. Если что-то может быть неправильно истолковано – оно будет неправильно истолковано, это базовый закон любого выступления.

Что и произошло.