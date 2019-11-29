Почему многие российские города вызывают у жителей отторжение

Взгляд
29 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 18:51  |  vz.ru
Разделы

Что мешает российской экономике совершить прорыв

Фундаментом для роста российской экономики являются национальные проектыФото: Артем Геодакян/ТАСС
Похвастаться высоким ростом российская экономика в этом году не сможет – около 1% или чуть выше. Хотя реализация национальных проектов уже началась. Между тем в правительстве ожидают больший эффект в следующие годы. Там полагают, что к 2021 году российская экономика даже покажет рост более 3%. Удастся ли России добиться такого рывка и за счет чего это может произойти?  Подробности...
Перейти а раздел…

Украина подвергла ООН звуковой атаке

Украинская делегация превратила площадку ООН в цирковую аренуФото: Denis Balibouse/Reuters
Громким и дружным стуком по столам встретила украинская делегация выступление представителей Крыма и Сербии на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве. В России напомнили коллегам, что площадки ООН – это не майдан, где криком или топотом можно чего-то добиться. Какие цели преследовали делегаты с Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон воспользовался российскими ракетами для самоутверждения

Макрон готовит ситуативный союз с Путиным для завоевания лидерства в ЕС, полагают аналитикиФото: POOL New/Reuters
Эммануэль Макрон опять шагнул не в ногу с НАТО, призвав союзников начать переговоры с Путиным по РСМД. Всё остальное НАТО еще с порога отвергло эту идею Москвы. Президент Франции все четче начинает играть в собственную игру, нарываясь на ссору с Вашингтоном. Похоже, сбывается предсказание о том, что Макрон хочет заключить ситуативный союз с Путиным, чтобы добиться лидерства Франции в ЕС. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Кредиты развивают у россиян два полезных качества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вокруг меня десятки людей, как в столице, так и в регионах, уже решили и продолжают решать прямо сейчас свои жилищные и житейские проблемы с помощью кредитов – квартиры, машины (те, которые не роскошь, а средство передвижения), дачи, образование, какие-то крупные покупки. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Крик детей и матерей должны услышать

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что делают сейчас больные? Сбиваются в стаи, обивают пороги фондов, самостоятельно закупают нужные препараты за границей через знакомых, через дальних знакомых. Потому что это не вопросы санкций и импортозамещения. Это вопросы человеческих жизней. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Запрет на курение в аэропортах – это пытка

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противопоставлять капитал и пролетариат уже не очень получается, надо искать что-то новое. Отсюда эта истеричка Тунберг, раскол общества по климатическому вопросу и так далее. Но меньше всех повезло курильщикам. Сегодня они – изгои. Подробности...
Обсуждение: 117 комментариев
    Перейти а раздел…

    Куда поехать за пляжным отдыхом зимой

    Рейтинг Зеленского рухнул. Что дальше?

    Как Россию называют в разных странах

      Перейти а раздел…

      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
      Подробности...

      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
      Подробности...

      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

      Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасатели
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

          Перейти а раздел…
          Нравятся ли вам российские вина?
          • Да

          • Нет

          • Не доводилось их пробовать

          Сталкивались ли вы со случаями насилия в своей семье?
          • Да

          • Нет

          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Назван объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на три года
              Газпром отказал Украине в возможности влиять на закачку «Северного потока – 2»Опубликован текст проекта закона о домашнем насилииРоссия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузомУкраинское посольство пожаловалось на Apple в Госдеп из-за Крыма
              В НАТО не увидели непосредственной угрозы со стороны РоссииНочь с покончившей с собой девушкой-следователем могла быть предметом спораПутин понадеялся, что в России никогда не заменят слово «мама»В Тбилиси не разрешили открыть Центр русского языка и культуры
              Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей Черноморского флотаНа Украине запретили российскую детскую книгу «От динозавра до компота»Мультсериал «Маша и Медведь» вошел в число самых востребованных в миреРПЦ предупредила о негативных последствиях закона о домашнем насилии

              борьба за газ


              Апелляция на решение Дании не смогла задержать строительство «Северного потока-2»

              «Какое твое дело»


              Эрдоган нахамил Макрону про смерть мозга

              угроза крымскому мосту


              Эксперт оценил испытания украинской крылатой ракеты «Нептун»

              Видео

              герои труда


              Шнур должен разрушить миф о сварщиках

              «гомосексуальная флотилия»


              «Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

              освободитель Праги


              Чехия превращает советского маршала в «человека-монстра»

              межполовой конфликт


              «Пышногрудая блондинка» из Америки вызвала скандал в российской провинции

              последствия удара стихии


              Почему жертвы наводнения в Тулуне живут в бесчеловечных условиях

              Политический фактор


              Игорь Мальцев: Запрет на курение в аэропортах – это пытка

              Вопрос жизни


              Анна Долгарева: Крик детей и матерей должны услышать

              Уровень ответственности


              Ирина Алкснис: Кредиты развивают у россиян два полезных качества

              на ваш взгляд


              Нравятся ли вам российские вина?

              Почему многие российские города вызывают у жителей отторжение

              Одним из важнейших признаков удобного города является отсутствие высотной жилой застройки   29 ноября 2019, 18:30
              Фото: Егор Алеев/ТАСС
              Текст: Николай Проценко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Как объяснить, что лучшим городом России по качеству жизни стали не самые богатые Москва или Петербург, а провинциальная Казань? Соответствующий рейтинг доказывает, что грамотную городскую среду формируют не только деньги местного бюджета, но и нечто еще. Какие главные обстоятельства влияют на качество жизни в городах России?

              Помимо Казани, в первую десятку городов с наиболее высоким качеством жизни эксперты Финансового университета включили Грозный, Тюмень, Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфу и Кемерово. Основой исследования стали опросы жителей о тех или иных сторонах городской жизни по шести категориям: работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции; развитие образования и культурной инфраструктуры; состояние жилого фонда и благоустройство города; работа местных властей; качество медицинского обслуживания; общая оценка положения дел в городе.

              Любопытно, что только Казань во всех этих номинациях попала в десятку лучших из 78 участвовавших в исследовании городов страны, заняв первое место в категории «общая оценка положения дел в городе». Для сравнения, Москва по этому критерию заняла 10 место, Санкт-Петербург – 4-е. При этом в разделе «Работа местной власти» Москва оказалась лишь на 33 месте, а Петербург – на 60 строчке.

              «Неудивительно, что Казань оказалась в рейтинге на первом месте, учитывая то, сколько средств и усилий было вложено в развитие этого города, – комментирует основатель проекта Urbanfactory.ru Михаил Векленко, некоторое время работавший в Иннополисе – татарстанской «кремниевой долине». – Стратегия Казани основана на представлении о том, что город позиционирует себя как площадку для проведения глобальных мероприятий – Универсиада, Чемпионат мира по футболу, чемпионат WorldSkills и т.д. Это предполагает, что город постоянно готов к приему большого количества гостей, причем единовременно. Такое продолжительное по времени следование одной стратегии для России нетипично и в наших реалиях достойно всяческого уважения – последовательности действий многим городам не хватает в принципе».

              Однако есть и обратная сторона медали: в процессе реконструкции Казани в старом центре города было утрачено много памятников архитектуры. «Если руководству типового крупного города дать волю, оно просто снесет весь исторический центр, чтобы застроить его высотными зданиями из стекла – и будет искренне уверено в том, что это красиво и современно. Город – это прежде всего разнообразие форм жизни, однако понимание этого у нас приживается с большим трудом», - отмечает эксперт.

              Утрату исторического наследия действительно следует признать одним из главных рисков для российских городов. Особенно если вспомнить, что практически все крупные города России относятся к категории исторических, и даже те города, возраст которых составляет 40-50 лет, обладают определенным историческим потенциалом. «Это уже создает основу для привлекательности города как для новых жителей, так и для туристов. Но состояние исторической архитектуры в большинстве городов чаще всего удручающее», – констатирует историк архитектуры и градостроительства, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Артур Токарев.

              Впрочем, то же самое можно сказать и о современной архитектуре: новые здания быстро обрастают наружной рекламой и кондиционерами, и это лишь увеличивает объем визуального мусора, которого в наших городах и так предостаточно. Высокое качество визуальной среды в городах мира, которые выступают образцами развития, как правило, определяется единым визуальным кодом, а в российских городах этот код по большей части просто отсутствует, констатирует Токарев.

              «Из этого, конечно же, не следует делать вывод о том, что у нас более низкий уровень визуальной культуры и вообще культуры в целом, чем на Западе, – развивает он свою мысль. – Достаточно вспомнить, что в советское время, в 1970-80-е годы, внешний облик городов регламентировался вполне четко, градостроительные форматы внедрялись эффективно – не было пошлости и безвкусицы. Затем мы, как казалось, получили в городском благоустройстве полную свободу, «как на Западе», но спустя время оказалось, что в этой сфере мы стали существенно отставать – примерно как в автопроме. Москва и отчасти Санкт-Петербург это отставание уже преодолели, но если говорить о региональных центрах, то там просто нет сопоставимых средств, которые можно направить на развитие городской среды. В результате многие из тех, кто ездит по всей России, оценивают качество городской среды за пределами столиц так: везде все одинаково плохо, хотя где-то совсем плохо, а где-то чуть лучше».

              Разорванная среда

              Примеры сбалансированного развития российских городов за пределами Москвы привести сложно, отмечает еще один эксперт-урбанист, руководитель НПО «Южный градостроительный центр» Сергей Трухачев. В существующих рейтингах городов учтены далеко не все факторы, делающие город комфортным для жизни, например, экологический.

              Тем не менее, полагает эксперт, можно говорить о том, что с точки зрения отдельных аспектов качественной городской среды есть города, которые продвинулись довольно далеко. Например, Краснодар при всех его проблемах с дорожно-транспортной инфраструктурой имеет масштабную трамвайную сеть, и в этом плане выгодно отличается от Ростова-на-Дону, где большая часть трамвайных маршрутов была ликвидирована. «Это вообще одна из типовых проблем инфраструктуры российских городов:

              рельсовый общественный транспорт либо сокращается, либо деградирует из-за отсутствия должных вложений, как это происходит в малых городах.

              И даже если у отдельных представителей руководства городов есть понимание комплексного подхода к развитию общественного транспорта, он остается нереализованным из-за лоббистских усилий со стороны перевозчиков. В итоге в общественном транспорте многих нестоличных городов по-прежнему преобладают маршрутки», – отмечает Трухачев.

              Неравномерность развития многих городов демонстрирует и рейтинг, представленный Финансовым университетом. В нем достаточно примеров того, как жители города, в целом не демонстрирующего особых успехов по общероссийским меркам, оценивают какой-то один из аспектов городской жизни очень высоко. Скажем, на втором месте по оценке качества медицинских услуг оказался Новороссийск, в общем зачете занявший лишь 13 строчку. Оренбург, который авторы рейтинга поместили на 41 место, получил шестое место в номинации «Благоустройство». Саранск (29 место в общем зачете) занял третье место по качеству дорожных служб и общественного транспорта. Красноярску досталось третье место по оценке жителями качества культуры и образования, хотя в целом этот город довольствовался 30 строчкой рейтинга.

              Столь же неравномерным оказывается и городское благоустройство, которому в последнее время уделяется так много внимания на всех уровнях власти.     

              «В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в нестоличных городах, где проходили матчи, попытались внедрить определенные средовые решения в исторических центрах, – напоминает Артур Токарев. – Но за пределами этих благоустроенных зон все осталось по-прежнему, и в результате благоустройство во многих городах за пределами Москвы остается на уровне каких-то удачных фрагментов. Например, в Краснодаре на средства бизнесмена Сергея Галицкого был построен новый парк, соответствующий самым передовым мировым стандартам. Но для того, чтобы добраться до этого парка, жителям города приходится пробираться по страшным пробкам, а за пределами центральной улицы Красной остается все та же убогая одноэтажная застройка. Это типовой случай: в большинстве крупных городов мы найдем какую-нибудь образцово-показательную зону благоустройства, за пределами которой сразу же начинается полное отсутствие какого-либо регламентирования. Попытка создания новой среды обычно ограничивается несколькими улицами, которые через непродолжительное время начинают сами приходить в упадок».

              Неудивительно, добавляет Токарев, что для многих горожан местом проведения досуга стали крупные торговые центры – там по крайней мере стандарты обустройства единой среды выдерживаются очень строго. «На улицах же наших городов мы видим другую картину: на одной из центральных улиц может стоять концептуальный модный ресторан, сразу рядом с ним – какие-то хибары, которые давно пора снести, разбитые тротуары, ларьки, дальше – многоэтажные жилые комплексы, за ними – брошенная стройка и т.д.  Результат такой же, как при смешивании чистого цвета с черным – получается нечто грязно-невразумительное. Разорванная среда создает негативное восприятие всего города», - считает эксперт.

              Деньги решают не все

              Все более заметной проблемой для крупных российских городов становится высотное строительство массового жилья, зачастую имеющего мало общего с высоким качеством жизни. Обладая огромными земельными ресурсами, Россия, кажется, выбрала наименее естественный для себя путь пространственного развития городов – максимальное повышение плотности застройки при одновременном резком увеличении ее этажности. Критика застройщиков «человейников» нарастает с самых разных сторон, однако девелоперам она, похоже, что слону дробина.

              Хотя в западном градостроительстве от высотных жилых комплексов давно отказались – каноническим примером этого может служить показательный снос квартала массового жилья Прюитт-Айгоу в американском Сент-Луисе, состоявшийся еще в 1974 году. После того, как этот район превратился в гетто, власти города поняли, что никаких иных способов, кроме как его ликвидировать, нет. В России же подобные будущие гетто сейчас появились практически в каждом крупном городе.  

              «Девелопмент на территориях бывших промышленных предприятий, воинских частей, сельхозземель и т.д. во многом носит неконтролируемый характер, – отмечает Сергей Трухачев.

              – Освоение этих территорий началось из-за того, что свободных земель под застройку в центрах городов почти не осталось. Но алгоритм этого девелопмента предполагает максимально уплотнительное строительство без малейшей мысли о том, как подобный подход скажется на функционировании и этого конкретного района, и города в целом. В результате усиливаются эффекты разрывов между городскими пространствами, а значительная часть построенного на таких территориях редевелопмента нового жилья остается непроданной».

              В целом, признает урбанист, это путь в никуда, но мы еще не прошли его полностью. Строительный бизнес с его лоббистскими возможностями по-прежнему способен расширять свои мощности. Продолжающееся снижение ипотечных ставок может привести к повышению спроса, даже несмотря на невысокую покупательную способность населения, а реклама регулярно внушает мысль о том, что высотное жилье – это хорошо, причем жилье должно быть своим. В результате рынок официального арендного жилья по-прежнему находится в зачаточном состоянии, а средняя площадь квартир становится все меньше, подстраиваясь под возможности их покупателей, причем квартиры общей площадью 11 квадратных метров преподносятся чуть ли не как достижение. Ссылаться при этом на аналогичные практики стран Юго-Восточной Азии как минимум некорректно, поскольку там совершенно другая социально-демографическая ситуация, подчеркивает Трухачев.

              То же самое можно сказать и о формировании мегаагломераций. Проблема несбалансированного развития городов не только в деньгах, считает Артур Токарев. Во многих регионах не хватает управленческих компетенций, а зачастую и политической воли для того, чтобы выдерживать единые стандарты. Для сравнения, в Белоруссии, где сохраняется советский подход к развитию городов, результаты налицо – городская среда и в Минске, и за его пределами остается качественной, несмотря на явную ограниченность в средствах.

              «Не обязательно тратить огромные деньги на дорогую плитку – достаточно просто навести порядок с наружной рекламой и вывесками. В Москве это понемногу заработало, но в регионах ситуация по большей части удручающая. Если же там появляются какие-то бюджеты на благоустройство, принципиальные проблемы в этой сфере чаще всего остаются без решений, и деньги осваиваются неэффективно», – говорит Токарев.

              Градостроительное наследие СССР по-прежнему оказывает влияние на многие российские города, причем это не только архитектура, но еще и транспорт, считает Михаил Векленко. По его мнению, в тех городах, где удалось сохранить трамвай – от маленьких Коломны и Таганрога до нового мегаполиса Краснодара – жизненная среда по определению более комфортна. А в таких городах, как Красноярск, Калининград или Хабаровск относительно сбалансированную среду удалось создать благодаря историческому наследию, тоже во многом советскому. «Но нельзя сказать, что эти города конкурентоспособны по глобальным меркам, – уточняет Векленко. – Продолжающийся отток людей из регионов в Москву напоминает о том, что даже крупные российские города не удовлетворяют их запросы на современную городскую жизнь. Пока Москва с трудом, но переваривает этот поток, но сама по себе тенденция опасная – она чревата социально-экономическими и инфраструктурными кризисами».

              О том, что проблемы развития российских городов упираются не только в нехватку денег, а еще и в качество управления, напоминает и кадровая чехарда в администрациях многих региональных центров. Ползучее упразднение прямых выборов мэров и замена их назначаемыми по конкурсу сити-менеджерами во многих городах привело к власти неочевидных людей, решающих сиюминутные задачи и затем покидающих свой пост, чтобы на смену им пришли такие же фигуры.

              Самый известный и совершенно гротескный пример из этой серии – столица Дагестана Махачкала, где после ареста мэра Саида Амирова, занимавшего этот пост полтора десятилетия, за пять лет сменилось пять руководителей, причем почти каждый затем стал фигурантом уголовного дела. «Сити-менеджеры, как правило, ориентированы на короткий временной горизонт, стремясь продемонстрировать хорошие текущие показатели, – говорит Сергей Трухачев. – Долгосрочные приоритеты развития при этом уходят на задний план, в результате исчезает ответственное планирование городов, ориентированное на длительные перспективы. А на это наслаивается и специфика межбюджетных отношений: обязательств у муниципалитетов много, а финансовых возможностей мало».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............