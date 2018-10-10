Кокорин и Мамаев «топят» друг друга

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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:01  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...

Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
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          Кокорин и Мамаев «топят» друг друга

          Дружбу Кокорина и Мамаева сломило уголовное дело   12 октября 2018, 22:15
          Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
          Текст: Мария Трубина,
          Олег Москвин

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          Нерушимая дружба футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, десятилетие которой они так зажигательно отметили, дала трещину. Защита Мамаева и сам футболист-дебошир объявили: драку в «Кофемании» затеял исключительно Кокорин. Насколько типична история, когда близкие друзья при угрозе реального тюремного срока начинают предавать друг друга?

          В скандальном деле футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве, наметился новый поворот – и весьма неприятный для «друзей – не разлей вода», которыми считаются нападающий питерского «Зенита» и полузащитник «Краснодара».

          Накануне Кокорин рассказал следователям о том, как его друг затеял драку у гостиницы «Пекин», когда, напомним, пострадавшим стал Виталий Соловчук (водитель Ольги Ушаковой, ведущей Первого канала и бывшей жены экс-замдиректора ФСБ). «Мамаев взял мужчину рукой за горло, мужчина стал убегать. За ним побежали Мамаев, Кокорин, Куропаткин. Мамаев его ударил», – цитирует Кокорина журналист Дмитрий Зеленов в своем Twitter. Свое участие в потасовке Кокорин предпочел не акцентировать.

          А в пятницу уже Мамаев аналогичным образом «утопил» товарища. На заседании суда по избранию меры пресечения он сказал: избиение в кафе «Кофемания» затеял его приятель Кокорин, а сам он подошел лишь позже.

          О том же сказал и адвокат Мамаева Игорь Бушманов. В доказательство своих слов он ссылается на видео, снятое камерой в кафе, где произошел инцидент. «Видно, что в момент совершения действий подзащитный находится в другом месте и в сонном состоянии. Он подошел к участникам конфликта после нанесения удара стулом», – заявил адвокат изданию «Спорт-Экспресс»

          Напомним, что Мамаев и Кокорин оказались героями уголовной хроники после того, как разбушевались 8 октября. Сначала они на парковке у гостиницы «Пекин» избили Соловчука. В тот же день в кафе «Кофемания» футболисты напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра НАМИ Сергея Гайсина.

          Показательно, что дебошами увенчалось празднование десятилетия дружбы двух футболистов, которое было начато в Петербурге, набирало обороты с разгромом вагона «Сапсана», продолжилось в московском стриптиз-клубе и завершилось побоищем в «Кофемании».

          По мнению адвоката Евгения Корчаго, конец дружбе или нет, вопрос не юридический, а вот для практики работы по уголовным делам случаи, когда подельники начинают перекладывать вину друг на друга, не редкость. «Это обычно очень радует следствие. В таком случае каждый подтверждает вину другого, и этого, в принципе, для следствия достаточно. Кокорин начнет сдавать Мамаева, а тот в ответ начнет говорить на него, это тоже нередкая ситуация. Следствию будет проще доказывать вину», – сказал Корчаго газете ВЗГЛЯД.

          Но есть сторонники того, что в данном случае Мамаев и его защитники лишь выбрали оптимальную тактику.

          «В адвокатской практике случается всякое, в том числе когда обвиняемые сваливают вину один на другого. Их право выбирать тактику защиты. Если они или их адвокаты считают, что такая тактика оптимальна, это их дело», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич.

          По ее мнению, выбор тактики во многом определяет тяжесть обвинений, выдвинутых против футболистов, которая наказывается сроком до семи лет.

          «Я могу оперировать только теми данными, которые есть в общем доступе. В публичном доступе я вижу побои из хулиганских побуждений и очень сильно натянутую первую часть статьи о хулиганстве у Кокорина», – сказала она.

          Адвокат не уверена, поможет ли Мамаеву то, что он «топит» Кокорина, и наоборот.

          По ее мнению, вообще реального срока не будет. Она считает, что. если бы на их месте оказались не два известных футболиста, а просто два «веселых чувака», которые «возвращаясь из клуба, немножко покуролесили», то уголовное дело даже не возбудили бы, и уж конечно, не было бы никаких арестов. «Максимум, что изобразили бы где-нибудь через полгода, это возбудили бы дело по 115-й статье (умышленное причинение легкого вреда здоровью), тихо-мирно дав им 10 тысяч рублей штрафа», – сказала Гуревич.

          Однако вызывающее поведение Мамаева и Кокорина просто не оставило выбора.

          «Дело в том, что ребята слишком ярко себя противопоставили обществу, уже не в первый раз.

          Чаша терпения переполнилась, общество стало кипеть. И так у нас расслоение и неравенство достаточно болезненно воспринимаются обществом. Кокорин и Мамаев не самые лучшие игроки сборной, и то, что простили бы, например, Артему Дзюбе – хотя я слабо представляю Дзюбу так фестивалящим – конечно, не простят им», – добавила Гуревич. Она не уверена, что с окончанием этого дела закончится карьера обоих футболистов. А вот то, что их дружба закончится, ясно точно. 


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