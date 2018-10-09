Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

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9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
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Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Общественное мнение

          Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

          Общественное мнение
          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 9 октября 2018, 16:41

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          Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 8 октября устроили в Москве две драки. Сначала напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем избили директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака. Общественные деятели и журналисты выражают свое мнение об инциденте.

          Владимир СОЛОВЬЕВ, журналист, радио- и телеведущий: Может быть, уже пора наказать показательно этих мажоров? Источник

          Мария ЗАХАРОВА, директор Департамента информации и печати МИД России: А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти – получи стулом в табло. Не электронное, а свое. Источник

          Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, руководитель фракции ЛДПР: Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем хороших футболистов. Нужна разрядка им, тяжелый труд спортсменов. Ни в коем случае не оправдываем драки и физические насилия. Но когда (везде кричат) – наказать! Добить футболиста. Источник

          Сергей ДОРЕНКО, журналист, теле- и радиоведущий: Кокорин и Мамаев на видео бьют как фсиновцы. Видно по повадке и по ударам, что это их страна, а не несчастных забитых чиновников. Орлы. Надо всех из ГРУ повыгонять, а на их место взять лихих футболистов. Если бы, например, Кокорин – Мамаев вместо Боширова – Петрова метнулись бы в Солсбери – какой был бы результат? Источник

          Фото: instagram.com/kokorin9

          Игорь ЛЕБЕДЕВ, вице-спикер Госдумы от ЛДПР: Люди позволили себе преступить закон. Почему мы должны делать поблажки спортсменам и не должны делать их рядовым россиянам? Если бы в похожей ситуации оказался бы замешан рядовой человек, он бы уже находился в полиции. Уже вынесли бы либо административное наказание, либо завели бы уголовное дело. А тут два великих спортсмена! И что – давайте пожалеем их? Мальчики оступились?

          Нет! Закон един для всех. Этому правилу учат на первом курсе в любом юридическом вузе. Независимо от того, кто ты: дворник, рабочий, футболист, общественный деятель, президент страны... Закон один. Тем более у Мамаева и Кокорина это не первый случай, а уже пятый или шестой. Поэтому им надо думать головой.

          Это чисто пьяный дебош в кафе. Никакой национальной ненависти там нет и быть не может. Источник

          Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, телеведущий, спортивный комментатор: С учетом второго эпизода ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина.

          Мы ждем реакции правоохранительных органов. К тому же позиция ФИФА – нет расизму. А ребята говорили этническому корейцу о том, чтобы он ехал в Китай. Это вообще как?

          Жду позиции РФС по этому делу. Реакция от «Краснодара» уже последовала – молодцы. Ждем реакции от «Зенита» теперь. Наказание должно быть самым жестким. Это уголовное преступление. Не важно, кого они избили – чиновника, водителя и так далее.

          Кого они еще не избили? Что теперь, быдлота сможет избивать обычных людей? Источник

          Дмитрий ЧЕРНОВ, журналист, радиоведущий: Мамаев и Кокорин – этакие аппендиксы отечественного спорта. Давайте честно. Мы ведь все с вами уже пару лет как именно так называем этих двоих за глаза, не так ли? Выходит, не ошиблись. И вот золотые дебилы, решившие, кстати, отметить 10-летие своей дружбы (!) в Москве, наконец настигли свою судьбу. Не судьба, как это водится у нормальных людей, настигла их, а они ее. С точностью до наоборот. Потому что давно и стремительно за ней бежали сломя голову. Пока не встретились в Москве.

          «Судьбоносный барный стул» – вот именно так, я думаю, можно будет назвать кинофильм о подвигах этих двух ушлепков. Наверное, теперь Петров и Боширов могут выдыхать: им на смену пришла новая парочка. Семену Слепакову сейчас столько работы предстоит, Боже мой. Ну да не об этом речь сейчас. А о том, что в качестве наказания им было бы правильным переломать ноги. Можно даже под наркозом. Или под их любимым кокаином. Неважно.

          Конечно, сейчас вся подноготная нашего футбола начнет вылезать наружу. Эту историю замять не получится, ибо это вам не гимн страны под девок с шампанским на диване. Это чиновничье лицо, простите, пострадало. Чиновничье лицо было помято стулом и иными предметами барно-ресторанного быта. Пацаны-то подумали, что китаец какой-то им, неприкасаемым дешевкам, посоветовал вести себя потише. Рамсы свои гнилые, конечно, из карманов повынимали, вонючие такие, аж через монитор несет. А получилось вона как... Источник

          Виктория ЛОПЫРЕВА, телеведущая, фотомодель, блогер: Мы часто говорим про наследие чемпионата мира, но наследие мундиаля – не только отели и стадионы, это прежде всего люди и их эмоции. Чемпионат позволил нам вернуть доверие к российскому футболу, посещаемость игр национального первенства существенно выросла, а многие игроки стали настоящими героями. Сейчас важно максимально использовать этот эффект для развития и продвижения нашего футбола.

          Я доподлинно не знаю, из-за чего возник конфликт с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, но очевидно, что он отрицательно скажется на имидже отечественного футбола.

          В книге «Записки вратаря» Льва Яшина есть такие слова: «Футбол так устроен, что ставит своих избранников в исключительное положение: их портреты не сходят со страниц газет, о них пишут хвалебные оды. И это испытание славой иногда оказывается роковым: человек начинает быть снисходителен к своим слабостям и гибнет как спортсмен».

          Надеюсь, что ребята сделают правильные выводы из ситуации, извинятся и постараются загладить вину. Источник

          Павел ДАНИЛИН, юрист, политолог: По поводу бешеных футболистов. Я, конечно, против реального уголовного наказания для товарищей. Кстати, их там было не двое. А больше. Но я таки против реальных уголовных сроков. Я за обязательные работы. Я за серьезный штраф. Общественное порицание таки есть. Но по поводу отсидки в тюрьме я однозначно против – не такое уж и преступление совершили вышеназванные товарищи. Предлагаю, кстати, социуму подуменьшить кровожадность, ибо... все мы под Богом ходим. Источник


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