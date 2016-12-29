Заявления об отказе россиян от алкоголя слишком оптимистичны

Поистине сенсационные данные обнародовала глава Минздрава: по утверждению Вероники Скворцовой, потребление алкоголя в России за последние несколько лет упало почти в два раза. Так ли это на самом деле, и если падение действительно наблюдается, то в чем причина происходящего?

За последние пять лет в России удалось на 80% снизить потребление алкоголя и на 22% – число курящих взрослых людей, сообщила во вторник министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС.

«Если оглянуться на пять–семь лет назад, то мы сумели отчасти побороть такие вредные привычки, как курение, благодаря самому продвинутому закону по борьбе с табакокурением. Мы смогли снизить буквально за пять лет курение среди взрослых на 22%, среди детей и подростков – в три раза. Пассивное курение снизили в 4,5 раза», – сказала Скворцова.

«Мы сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», – отметила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад Скворцова тоже говорила про рост трезвости, но называла при этом иные цифры: при пересчете на чистый спирт россияне в среднем стали пить меньше на восемь литров в год: если в 2006 году выпивали 18 литров в год, то в 2016-м – только 10 литров с небольшим.

Депутат Госдумы от «Единой России», бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко опроверг прозвучавшие на Гайдаровском форуме слова министра. На его взгляд, официальная статистика, которая отмечает легальные продажи, не фиксирует такого резкого снижения.

«Я уж не говорю про реальные цифры. Если мы в 2009 году приводили статистику по 18 литрам (потребления алкоголя в год) на человека, то сейчас официальная статистика дает около 10–14 литров. Но это только продажи через кассовые аппараты. А еще есть нелегальный оборот, продукция двойного назначения, – сказал Онищенко в интервью газете ВЗГЛЯД, очевидно, имея в виду пресловутый «боярышник». – Поэтому снижение есть, но не такое».

На ваш взгляд Кто в первую очередь несет ответственность в случае, если люди травятся жидкостью, не предназначенной для питья? Государство (не должно разрешать производство и продажу подобных жидкостей)

Производитель (не должен допускать использование ядовитых компонентов в такого рода жидкостях)

Продавец (не должен продавать подобные жидкости всем подряд)

Покупатели (должны сами предвидеть риск)



Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз тоже считает, что за последние годы уровень потребления алкоголя снизился максимум на 15%. Он уверен, что Скворцова «глубоко заблуждается», и ему «непонятно», откуда она взяла такие цифры.

«Снижение уровня потребления алкоголя никак не связано с усилиями Минздрава и Роспотребнадзора. Мы находимся в демографической яме: с начала 90-х по 2002 год рождалось в два раза меньше детей. За последние 10 лет эти дети обрушили пивной рынок примерно на треть. Это реальные причины падения», – сказал Дробиз газете ВЗГЛЯД.

Алкогольное лобби не видит заслуг Минздрава

Эксперт пояснил, что основными потребителями алкоголя остаются люди в возрасте 18–55 лет, поэтому – в связи с демографическим кризисом – «реальное сокращение составляет 10–15 процентов на душу населения», но «теоретически можно притащить за уши любые цифры».

«Например, 10 лет назад в легальной рознице продавалось два миллиарда литров водки и ликеро-водочных изделий, а в прошлом году – миллиард. Вроде бы сокращение в два раза, но в 2009 году бутылка водки в легальной рознице стоила 50 рублей, а в 2014-м – уже 220! Произошел мощнейший отток продукции в систему нелегальной розницы, – полагает Дробиз. – Если все это увязывать, тогда становится понятно, что 80-процентное падение потребления – несостоятельная цифра».

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Дробиз убежден, что у Минздрава нет «никакой методики» подсчета уровня потребления алкоголя населением. Он напомнил, что в течение многих лет в Роспотребнадзор направлялись просьбы рассказать о такой методике, но ответ так и не был дан. «Ничего дать не могли, потому что нет методик у них», – посетовал Дробиз. Причем, по мнению экспертов, выпуском нелегальной продукции вино-водочные заводы не занимаются – в отличие от того, что было еще лет 15–20 назад, когда те же заводы работали, например, по ночам, отгружая свою продукцию «теневикам».

«В продажу внедрена система ЕГАИС. Поэтому все легально. Нелегальную водку производят только полукустарные линии розлива, которые размещаются в бывших коровниках, ангарах, складах. В официальной статистике эта водка не учитывается. На миллиард литров водки и ликеро-водочных изделий в официальной продаже, по моим данным, в нелегальной рознице продается примерно 250 млн литров. Еще производится примерно 250 млн литров самогона для себя и на продажу и около 250 млн литров всяких спиртосодержащих жидкостей», – подытожил Вадим Дробиз.

В трезвости оценок Минздрава усомнились даже трезвенники

«80% – крайне спорная цифра. Хотелось бы, чтобы нам разъяснили методологию подсчетов. Безусловно, сокращение есть, но не такое. По нашим подсчетам, а мы опираемся на официальную статистику Росалкогольрегулирования, доля рынка изменилась на 30%. Также нужно учитывать рост контрафактной части алкогольного рынка. По данным разных источников, доля контрафакта достигает от 50% до 70% от федерального рынка», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, добавив:

«При этом объяснять падение потребления глубиной демографической ямы будет тоже не очень корректно. Следует учитывать все факторы сразу».

«У нас вообще специфическая ситуация на алкогольном рынке. С одной стороны, мы видим сверххалатное поведение со стороны Росалкогольрегулирования, но при этом же видим попытки Минздрава хоть как-то урегулировать данную ситуацию», – рассказал собеседник.

«Алкоголь остается главным социально опасным продуктом, который в себе аккумулирует все негативные социальные последствия: высокая смертность, ДТП, травматизм, вред здоровью. Особенно это касается влияния на репродуктивную функцию молодых девушек, мы все чаще фиксируем рождаемость дефективных детей», – подчеркнул Хамзаев.

Советник министра здравоохранения Валерий Бузин не смог предоставить газете ВЗГЛЯД оперативный комментарий о том, на какой методике основаны данные, которые озвучила Вероника Скворцова.