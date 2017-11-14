Чистота идей справедливого миропорядка подарили России друзей во всем мире

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30 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Владелец Amazon Джеффри Безос может стать первым триллионером планеты Фото: кадр из видео
В 2017 году богатые богатели, а бедные разорялись с пугающей скоростью. На сегодняшний день состояние четырех человек равно состоянию половины человечества. Обычно такие тенденции приводят к революциям и мировым войнам, тем более что капитализм явно возвращается в «дикое» состояние» – с «потогонками», коррупцией и откровенно бесстыжей эксплуатацией. Подробности...
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Сделка по С-400 втягивает Турцию в рублевую зону

Россия широким жестом отдает ЗРК пока за полцены – Турция отдаст другую половину «потом»Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Параметры сделки по покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно определены. Одной из особенностей стал кредитный договор – больше половины суммы за ЗРК Анкара заплатит в рассрочку, причем рублями. Насколько это выгодно для России и нет ли риска, что Турция не сможет расплатиться по этому долгу? Подробности...
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«У детей есть причина бояться Деда Мороза»

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Дед Мороз – это не только сказка, но и профессия. Причем профессия чрезвычайно тяжелая, требующая готовности к любым ситуациям. Как сказался на ней экономический кризис? Как не испортить ребенку праздник, приглашая в дом Деда Мороза? И правы ли психологи, утверждающие, что «новогодний волшебник» может быть опасен для детской психики? Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

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Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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Итоги 2017 года – заметки для учебника истории

Сергей Худиев, публицист, богослов
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          Чистота идей справедливого миропорядка подарили России друзей во всем мире

          Последствия революции преодолены, но по-прежнему нуждаются в осмыслении историков, считает Сергей Нарышкин   30 декабря 2017, 15:30
          Фото: РИА Новости
          Текст: Алексей Нечаев

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          Во всей мировой истории XX века прослеживается прямое или косвенное влияние русской революции. Признание двойственного влияния революции обусловило высокий интерес к ней со стороны зарубежных историков, отмечал недавно председатель РИО Сергей Нарышкин. Так он комментировал целую серию приуроченных к 100-летию Великого Октября масштабных мероприятий, собравших историков из 50 стран.

          К столетию революции 1917 года в России по инициативе Владимира Путина (распоряжение от 19 декабря 2016 года) и под патронатом Российского исторического общества (РИО) был создан оргкомитет, в задачи которого вошли подготовка и проведение юбилейных мероприятий.

          Под эгидой оргкомитета было реализовано более 110 научных и историко-просветительских проектов, среди которых были конференции и круглые столы, форумы и выставки, издания сборников документов и книг, а также художественные и документальные фильмы. Особую роль в судьбе этих проектов и мероприятий сыграл созданный всего год назад фонд «История Отечества».

          Особое внимание привлекло состоявшееся в ноябре совместное заседание президиума Совета РИО и президиума РАН, которое считается главным научным событием юбилейного года. На нем подытожили тематические конференции, прошедшие на базе ведущих вузов и научных учреждений страны: ИРИ РАН, ИВИ РАН, МГУ, СПбГУ, МГИМО, Государственная публичная историческая библиотека и другие.

          Выступая на заседании, председатель РИО Сергей Нарышкин отметил, что во всей мировой истории XX века прослеживается прямое или косвенное влияние идей русской революции – «на фоне трагедии общественного раскола, нищеты, разрухи, новизна и чистота идей социального равенства и справедливого миропорядка подарили нашей стране множество преданных друзей во всем мире».

          По словам Нарышкина, признание двойственного влияния русской революции обусловило высокий интерес к ней со стороны зарубежных историков. Завершая свое выступление, председатель РИО подчеркнул:

          «Последствия революции как политического явления преодолены, но по-прежнему нуждаются в последовательном и глубоком профессиональном осмыслении».

          Важнейшим мероприятием стала Генеральная ассамблея международного комитета исторических наук, впервые состоявшаяся в России в сентябре. Задачей было представить перед зарубежными историками из 50 стран результаты работы российских ученых о роли и последствиях революции для всего мира. Организаторы мероприятия отметили положительные отклики от участников встречи, добавив, что это главный показатель успеха так называемой «научной дипломатии», которая помогает налаживать отношения между странами.

          Россию посетили несколько сотен иностранных ученых. Особый интерес к обсуждению последствий революции проявляли представители не только Европы, но и Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

          По мнению экспертов, тема революции остается реперной точкой, которая раскалывает общество, так как единой позиции по событиям 1917 года у большинства нет.

          «С одной стороны, это связано с тем, что революция является базовым активом советской государственности. С другой стороны, для более молодых поколений, вопрос этого базиса не столь очевидный. Вот даже вопрос с Лениным и мавзолеем до сих пор раскалывает общество», – считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

          Но политолог отмечает, что спор по этому поводу становится уже не столь непримиримым, каким он был, скажем, в 90-е.

          «Тогда вопрос революции еще мог вывести людей на улицу, сегодня же этот вопрос стал менее острым, он вряд ли может привести к какой-то уличной активности. При этом, нужно подчеркнуть, что консолидации в обществе по этому вопросу нет и не предвидится в ближайшие несколько лет. Проблематику Ленина и Мавзолея сейчас лучше не трогать», – заключил Абзалов. 

          С тем, что 100-летие революции отмечалось в России достаточно широко, Абзалов согласен.

          «Было достаточно много резонансных событий, которые так или иначе связаны с годовщиной революции. Затронуты там были практически все центральные исторические фигуры. Сюда мы можем отнести и появление фильмов «Матильда», и сериала «Троцкий». Была и конференция РПЦ, где обсуждалась верификация останков царской семьи. Была и масса других научных конференций на базе религиозных учреждений, научных учреждений, прежде всего в институтах, входящих в РАН, а также на базе учреждений культуры. Было немало выставок и в Москве, и в регионах. Мы наблюдали целый комплекс мероприятий, связанных с годовщиной революции», – рассказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

          На ваш взгляд

           
          В РПЦ уверяют, что Октябрьская революция не должна называться «русской», потому что коммунизм был привнесен в Россию извне. Вы согласны?


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          Действительно, с подачи оргкомитета юбилейных мероприятий в России прошла целая серия выставок. Одним из первых подобных мероприятий юбилейного года стал «1917. Код революции», который был показан не только в Москве, но и в ряде других регионов.

          На выставке были представлены личные вещи участников революционных событий, записки Владимира Ленина и другие уникальные экспонаты – от иллюминатора с легендарного крейсера «Аврора» и телефонного аппарата из штаба революционеров до личного оружия,  сохраненного участниками казни царской семьи. Выставлены также и произведения искусства, возникшие под влиянием тех эпохальных событий.

          Также благодаря Российскому государственному архиву социально-политической истории (РГАСПИ) посетители увидели редкие архивные документы, многие из которых показаны впервые, а также журналы и агитационные плакаты столетней давности. Всего на выставке представлены более 1500 редчайших артефактов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории. 

          Другим не менее интересным мероприятием подобного рода стала архивная выставка «Ленин», проходившая в Москве осенью, организаторами которой выступили Росархив и РГАСПИ. На ней было представлено более 800 документов в подлинниках и электронном формате, а также около 60 мемориальных вещей и 50 музейных предметов. Посетители могли увидеть воссозданную копию кабинета Ленина в Кремле, а также рукописи и первые публикации теоретических и публицистических работ Ленина, документы РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б), оригиналы решений органов Советской власти.

          Одним из таких мероприятий стал творческий литературно-музыкальный вечер «Урок истории», состоявшийся 7 ноября в Мариинском театре Санкт-Петербурга. В числе участников театрализованного действа, режиссером которого выступил Василий Бархатов, были ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Кубанский казачий хор, Театр балета Бориса Эйфмана, музыкально-драматический театр «Синяя птица», Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга и воспитанники детской студии Мариинского театра, а также певец Сергей Шнуров и его группа «Ленинград».

          Интерес к истории был велик не только в Москве и Петербурге, но и я ряде других городов России, - тематические конференции состоялись в Пензе, Ростове-на-Дону, Кирове, Казани, Новосибирске, Смоленске, Севастополе и других городах. 

          Примечательно то, что практически все федеральные научные площадки декларировали стремление порвать с прежней традицией «предвзятого» осмысления событий 1917 года и старались перейти к ее беспристрастному изучению.

          Чтобы поддерживать высокий интерес к юбилею со стороны массовой аудитории, а не только историков, были использованы современные новые форматы  представления исторической информации - например, лазерное шоу «Штурм Зимнего» или сетевой проект «Русский Телеграф». Кроме того, регулярно проводились тематические опросы общественного мнения.


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