    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    14 августа 2025, 18:05 • Вопрос дня

    В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?

    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Александр Гулин, Ангелина Бурмистрова

    Более крупный калибр 7,62 мм, который применялся в легендарном автомате Калашникова образца 1947 года, отличается прежде всего значительной пробивной способностью. Он наиболее эффективен при штурмовых действиях и на коротких дистанциях. Однако патроны калибра 5,45 мм обеспечивают большую точность стрельбы на дальних дистанциях и дают возможность стрелку носить с собой большее количество боеприпасов.

    Еще в феврале 2025 года концерном «Калашников» были представлены новые образцы стрелкового оружия под патрон 7,62х39 мм вместо привычного 5,45х39. Теперь же объявлено, что российские Вооруженные силы уже готовы закупить эти образцы и оснастить ими некоторые воинские части. В чем же достоинства и недостатки каждого из этих калибров? И какой патрон видится более предпочтительным в современных боевых реалиях? Для ответа на этот вопрос придется вспомнить историю.

    Создание патрона под калибр 7,62 мм началась еще в конце XIX века. 11 мая 1891 года по Главному артиллерийскому управлению Российской империи вышел приказ № 124 о принятии на вооружение так называемого трехлинейного винтовочного патрона, калибр которого составлял 7,62х54 мм, где 54 – длина гильзы.

    Для нового русского патрона была разработана цельнотянутая латунная гильза с выступающим фланцем. Капсюльное гнездо гильзы имело центральную наковаленку и два затравочных отверстия. Патрон снаряжался тупоконечной пулей длиной 30,4 мм и весом 13,73 г в мельхиоровой оболочке с сердечником из сплава свинца и 1,5% сурьмы. Заряд бездымного пороха массой 2,2-2,35 г сообщал пуле начальную скорость 620 м/с.

    Наличие фланца или так называемой «закраины» сегодня называют одним из главных недостатков трехлинейного патрона. Во-первых, их производство требовало применения особого оборудования, в частности, мощных прессов. Во-вторых, патроны с закраиной оказались не очень удобны для автоматического оружия, особенно для пулеметных лент.

    Главным же достоинством патрона 7,62х54 стала его универсальность и относительно низкие требования к обработке патронника. Боеприпасами 7,62х54 мм снаряжались винтовки Мосина и пулеметы «Максим». За все время эксплуатации глобальных изменений трехлинейный патрон не претерпел. Через три года после принятия на вооружение была незначительно изменена форма дульца гильзы, а в 1908 году патроны стали оснащать остроконечными пулями массой 9,6 г, что весьма повысило убойность данного боеприпаса.

    События Второй мировой войны и быстрое развитие автоматического оружия сделали необходимой разработку новых боеприпасов. В 1943 году, после изучения американской винтовки М1 с патронами 7,62х33 мм и немецкого трофейного карабина MKb42(H) калибра 7,92х33 мм советскими оружейниками был сконструирован патрон калибра 7,62х41 мм.

    Однако качество новых боеприпасов оставляло желать лучшего. Прошедшие испытания, как было указано в отчетной документации, показали, что «наружный вид патронов и их элементов неудовлетворителен. Гильзы имеют складки и глубокие царапины, пули и капсюля посажены косо». В ходе дальнейших разработок был создан патрон 7,62х39, который успешно прошел все испытания и в 1949 году был принят на вооружение к автомату Калашникова АК-47, став одним из самых массовых боеприпасов в истории.

    Однако же в 50-е годы возникла идея разработка нового боеприпаса. Вооруженные детищем Михаила Калашникова военные сетовали на низкую кучность стрельбы и большую отдачу. В то же время в США активно шла работа по созданию так называемого малоимпульсного патрона калибра 5,56х45, который успешно прошел испытания в 1959 году. В конечном счете это и подтолкнуло советских конструкторов ускорить работу по внедрению в войска новых боеприпасов меньшего калибра.

    В 1974 году патрон калибра 5,45х39 мм был принят на вооружение вместе с автоматом АК-74. В своей конструкции боеприпас имел стальную лакированную гильзу, капсюльное гнездо имело два затравочных отверстия с наковальней и капсюль по типу «Бердан» марки КВ-16 диаметром 5,06 мм. Пуля длиной 25,5мм и массой 3,42 г. имела стальной тупоконечный сердечник из стали марки СТ10, в носовой части перед сердечником имелась технологическая полость. До 1978 года 5,45-мм пули изготавливались методом загиба краев оболочки внутрь. В целях оптимизации и снижения трудоемкости в производстве пуль со стальным сердечником было предложено производить пули без последующего загиба оболочки.

    Параллельно с патроном со стальным сердечником шли разработки патрона с трассирующей пулей, которые были укорочены на 1,5 мм в целях сохранения кучности стрельбы. В 1990-х – начале 2000-х гг. за счет увеличения длины стального сердечника пули и его последующей термообработки удалось создать патроны повышенной пробиваемости.

    Сегодня штатным патроном ВС РФ продолжает оставаться патрон калибра 5,45х39 мм. Использование оружия под патрон 7,62 мм носит ограниченный характер. Вместе с тем, споры между сторонниками и противниками этих боеприпасов продолжаются.

    Каковы же сильные и слабые стороны патронов калибра 7,62 и 5,45 мм?

    Одним из главных достоинств патрона 7,62х39 мм является его высокая пробивная способность. Восьмиграммовые пули оказываются весьма эффективными при стрельбе по защищенному бронежилетом противнику. Вероятность рикошета, по сравнению с малоимпульсными патронами, заметно ниже. Во время боя в лесистой местности такие пули легко пробивают листву, ветки и даже небольшие деревья, чего нельзя сказать о патронах калибра 5,45 мм, которые куда более чувствительны даже к атмосферным осадкам.

    Попадая в кость, пули 7,62-мм боеприпасов также причиняют более значительный урон, в отличие от своих «малокалиберных» конкуренток. С другой стороны, 5,45 мм пули более опасны при поражении мягких тканей. За счет смещенного центра тяжести такая пуля, попадая в тело, начинает отклоняться от траектории, «кувыркаясь» и создавая полости. Это приводит к разрывам сосудов и вызывает обильное кровотечение.

    Масса боеприпасов 7,62х39 мм также может рассматриваться и как их существенный недостаток. 5,45 мм боеприпасы легче примерно в полтора раза. Разница для несущего на себе десятки килограммов боевого снаряжения весьма заметная.

    Таким образом, боец, вооруженный автоматом калибра 5,45 мм имеет возможность взять с собой в полтора раза больше патронов, что в боевых условиях зачастую имеет решающее значение.

    Что касается кучности и точности стрельбы, здесь тоже немало спорных моментов. Практическое применение указанных боеприпасов показывает, что если на коротких дистанциях до 100 м 7,62 мм патрон выглядит предпочтительнее, то при стрельбе на 300 м дульная энергия пули 5,45 оказывается выше. За счет уменьшения массы пули снижается отдача, что, в свою очередь, делает стрельбу очередями более точной и удобной. Стрелку комфортнее вести непрерывный огонь, а значит, вероятность поражения цели становится выше.

    Вместе с тем, говорить о том, что один вид патронов полностью вытеснит своего конкурента, не приходится. Несмотря на то, что в России вновь начинает развиваться производство автоматического оружия под калибр 7,62 мм, ожидать отказа от произведенных в огромных количествах 5,45 мм боеприпасов не приходится. Это вызвало бы серьезную перестройку всей системы снабжения вооруженных сил. В условиях продолжающейся спецоперации подобные «эксперименты» выглядят просто невозможными.

    Еще одним аргументом в пользу одновременного использования российской армией двух видов боеприпасов является, например, производство концерном «Калашников» автоматов АК-12 и АК-15, а также ручных пулеметов РПЛ-20 и РПЛ-7 калибра 5,45 и 7,62 мм соответственно. При этом спрос на последние, отлично зарекомендовавшие себя в ходе боевых действий, чрезвычайно высок. Таким образом, можно утверждать, что использование патронов калибра как 5,45, так 7,62 мм сегодня является вполне оправданным в зависимости от условий ведения боевых действий и решаемых военнослужащими задач.

