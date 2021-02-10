Какие данные о человеке считаются персональными?

Взгляд
10 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
Разделы

Хитрый план Газпрома в Европе сработал

Газпром обеспечил себе продажи газа на весну и лето Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Газпром реализует в Европе довольно хитрую, но выгодную для себя стратегию. Он стимулирует европейцев активно опустошать свои подземные хранилища газа. Это уже приносит свои плоды. Газа в хранилищах осталось меньше, чем было в прошлом году в конце отопительного сезона. А до завершения текущего сезона еще минимум два месяца. Что выигрывает Газпром? Подробности...
Перейти в раздел…

Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

Фигура Феликса Дзержинского была символом советской власти и была демонтирована вместе с развалом СССР Будан Виктор, Великжанин Виктор/ТАСС
Феликсу Дзержинскому, точнее его статуе, удалось вновь привлечь к себе внимание всей страны. В сотый раз власти вынуждены комментировать обращение о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Именно с таким призывом выступила инициативная группа во главе с писателем Захаром Прилепиным. Случайно ли призыв прилепинцев совпал с началом думской кампании, в которой писатель решил сыграть активную роль? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российская вакцина преодолела недоверие Запада

Россия получила мощнейший инструмент технологического влияния Илья Наймушин/РИА «Новости»
Российская вакцина «Спутник V» будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. А ведь еще недавно западные эксперты и политики публично сомневались в эффективности разработки российских ученых. Что же произошло и какие преимущества это принесет в итоге нашей стране? Подробности...
Перейти в раздел…

Евросоюз испытал «унижение» в Москве из-за собственной глухоты

В Европарламенте раскритиковали Борреля за «унизительный» визит в Москву Olivier Hoslet/Pool/REUTERS
В Европе не утихает скандал, связанный с «отрезвляющим и унизительным» визитом в Москву верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Накануне на заседании Европарламента депутаты более двух часов отчитывали дипломата за поездку в Россию и проявленную слабость в разговоре с Сергеем Лавровым. Чем вызвана столь болезненная реакция евродепутатов и что ждет отношения России и ЕС в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Реальность стала дополнением к жизни в Сети

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Политический активизм одним лишь виртуальным миром ограничиваться не может. И вот люди, накачавшие друг друга сетевой злобой, выходят в реальный мир. А реальный мир – это такое место, где за слова и поступки приходится отвечать. Подробности...

Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейская программа по вакцинации жителей западными вакцинами провалена. И теперь надежда только на российскую. Но нужно ли нам ее давать таким вот «партнерам»? Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Пушкин – это русский код возрождения

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
10 февраля умер Пушкин. «Наше всё» он не потому, что великий поэт, а потому, что открыл Русскую личность и открыл личность в России. Но не совсем ту, которую открыло западное Возрождение и Просвещение. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Взятка за «Северный поток – 2»

Латвия должна заплатить

Зеленский или вакцина: кто сильнее?

Перейти в раздел…

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
Подробности...

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил &laquo;Оскар&raquo;?
  • Да

  • Нет

  • Решу после просмотра фильма
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не определились
Как вы оцениваете решение суда о замене условного срока Навального реальным?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Еще не определились
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Комиссия Госдумы: Протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии организованы по одному сценарию
    Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному Юлия Навальная покинула Россию На Украине начато расследование о закупках китайской вакцины от COVID-19 Попова рассказала об отмене масочного режима
    Захарова уличила западные IT-компании в подстрекательстве к акциям в России Россиянам разрешат блокировать выдачу кредитов на свое имя через госуслуги Титов предложил «амнистию» киосков и ларьков Ефремова перевели в Москву до апреля
    Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией Уровень доверия Зеленскому упал ниже 40% Адвокат объяснил, как опьянение может освободить от уголовной ответственности Коммунальщикам не хватит недели на уборку после предстоящего снегопада

    Главная тема


    Латвия намерена подсматривать за зрителями российского телевидения

    операции альянса


    Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

    поставили «на паузу»


    В РКЦ «Прогресс» приостановили работы по проектированию сверхтяжелой ракеты

    эра социализма


    Актер Семчев: При Брежневе люди жили полнокровно

    Видео

    четвертое поколение


    США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

    День святого Валентина


    Оппозиция ушла от протеста к карнавалу

    отношения с Украиной


    Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир»

    лубянская площадь


    Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

    опустошение ПХГ


    Хитрый план Газпрома в Европе сработал

    новая волна


    Игорь Караулов: Реальность стала дополнением к жизни в Сети

    право на вакцинацию


    Геворг Мирзаян: Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

    великий поэт


    Владимир Можегов: Пушкин – это русский код возрождения

    на ваш взгляд


    Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил «Оскар»?

    Какие данные о человеке считаются персональными?

    		    10 февраля 2021, 21:30
    Фото: Simon Belcher/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Ирина Яровая,
    Михаил Мошкин

    Действующий закон «О персональных данных» дает довольно общее определение этому понятию, без конкретизации.

    «Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)», – гласит 3-я статья закона. В законе нет какого-либо конкретного списка – считать или не считать персональными данными, например, ФИО, дату рождения или семейное положение.

    При этом в статье 8 говорится: «В целях информационного обеспечения могут создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги)».

    Такие источники – но лишь с согласия самого субъекта – могут открывать такие сведения, как «фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные», которые добровольно решит передать человек. При этом тот же субъект, либо суд или уполномоченная госструктура вправе потребовать убрать данные из открытого доступа.

    Обработка персональных данных (ПД) в большинстве случаев предполагается добровольной. Об этом говорит статья 6 закона. Но в той же статье приводится пространный список случаев, когда данные берутся не добровольно – например, при участии человека в судебном процессе.

    Итак, сам закон не уточняет, что конкретно считать персональными данными. Как констатируют практикующие юристы, в решениях судов, в документах и разъяснениях Роскомнадзора (РКН) довольно широко трактуется это понятие. «Принято считать, что персональные данные – фото в паспорте, фамилия, имя, отчество, дата рождения. А Роскомнадзор считает, что это не персональные данные, их разглашение нарушением не является», – заметил адвокат, кандидат юридических наук, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов.

    Так, например, Роскомнадзор пояснил, что «образовательное учреждение вправе без согласия на обработку персональных данных размещать на своем официальном сайте» ФИО педагогов. При этом, с точки зрения РКН, комбинация фамилии-имени-отчества с контактным телефоном или e-mail уже являются персональными данными.

    Судебная практика допускает еще большее разнообразие трактовок. Так, например, Мосгорсуд в своем решении от 10 ноября 2016 года, по которому в России была заблокирована соцсеть LinkedIn, постановил: персональными данными признаны файлы cookies с компьютеров пользователей (эти файлы содержат информацию, которую пользователь передает сайтам при их посещении). Cookies упомянули наряду с ФИО и адресами электронной почты. Соцсеть заблокировали именно из-за того, что упомянутые данные оказываются в открытом доступе.

    А петербургский 13-й апелляционный суд в постановлении от 1 июля того же 2016 года признал персональными данными ID пользователя.

    По мнению доктора юридических наук Виталия Вехова, из всего многообразия практики РКН и судов можно сделать такой вывод: сами ФИО и дата рождения не являются персональными данными, так как могут полностью совпадать сразу у нескольких людей. «А вот место жительства, дополнительно к ФИО и дате рождения, позволяет идентифицировать конкретного человека, потому это является персональными данными. Либо номер и серия паспорта, которые являются индивидуальными, или же идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) с расшифровкой и так далее», – указал Вехов.

    При этом в российском законодательстве о персональных данных остается довольно много «серых зон», считает Некрасов. «Например, контекстную рекламу в соцсетях, основанную на рекомендательной системе, нельзя считать незаконным обращением с персональными данными. В России данную область никто не регулировал до сих пор», – отметил юрист. В самом деле, лишь сейчас законодатели обратили внимание на то, что рекомендательные системы онлайн-площадок (например, Facebook и Instagram) используют персональные данные для того, чтобы навязать определенный тип поведения или услугу.

    «С моей точки зрения, в России существует достаточно прогрессивное законодательство защиты персональных данных», – полагает Некрасов. Добавим, что в конце декабря президент Владимир Путин подписал закон, который дает гражданам право обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить личные сведения из общего доступа без доказывания факта неправомерной обработки этих данных. При этом, констатирует юрист, базовому законодательству о персональных данных недостает ясности. «Также отсутствует адекватный орган или руководство органа, который бы осуществлял компетентный и правильный надзор за соблюдением прав граждан в области использования персональных данных», – говорит юрист.

    В качестве примера отсутствия контроля Некрасов привел скандальную историю, которую в 2018 году описал «Коммерсант» – утверждалось, на компьютерах общего доступа в нескольких многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы было обнаружено множество скан-копий паспортов, СНИЛС, номеров телефонов и банковских счетов, к которым мог получить доступ любой желающий. Роскомнадзор, впрочем, тогда сообщил, что «подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •