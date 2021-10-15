Как в Корее играют в кальмара?

Взгляд
15 октября, пятница  |  Последнее обновление — 22:39  |  vz.ru
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Россия поразила Запад рекордными накоплениями

Россия накопила пятые в мире по объему резервы Донат Сорокин/ТАСС
Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов – более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире. Столь большой подушки безопасности России хватит на 19 месяцев жизни при полном отсутствии экспортных доходов. Мало кто может похвастаться такими накоплениями. Что же помогло России нарастить запасы вопреки санкционной войне со стороны Запада и кризису пандемии? Подробности...
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Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными» Владимир Гердо/ТАСС
Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина – гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям – имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»? Подробности...
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Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов

В Россию смогут вернуться те, кто был выслан по решению органов МВД Максим Блинов/РИА «Новости»
Решение МВД об амнистии сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения, подверглось критике со стороны депутатов новой Госдумы. Среди возмущенных парламентариев – лидер эсеров Сергей Миронов и вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Ряд экспертов, однако, одобряют и объясняют решение МВД. Надо ли Москве разрешать въезд ранее депортированным мигрантам? Подробности...
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ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия

Британцы рискуют замерзнуть из-за торгового конфликта с ЕС Heline Vanbeselaere/ZUMA/ТАСС
Евросоюз готовится ввести экономические санкции против Британии. Брюссель грозит Лондону прекращением поставок газа и электроэнергии, а Франция обещает соседям по Ла-Маншу отключение двухгигаваттного кабеля. Почему страны Западной Европы оказались на пороге энергетической войны? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранские партнеры просят у Москвы помощи в решении их региональных проблем. Готова ли Россия помочь своему номинальному союзнику? Подробности...

На зарубежных рынках россиян никто не ждет

Аркадий Комаров
Аркадий Комаров, предприниматель
Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску. Подробности...
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Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 6 комментариев

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
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    Как в Корее играют в кальмара?

    		   15 октября 2021, 21:55
    Фото: "Игра в кальмара", Netflix
    Текст: Ростислав Зубков

    Это детская игра, завоевавшая в Южной Корее популярность в 70-е годы. Игра до сих пор настолько популярна, что на детских и спортивных площадках во дворах Сеула и других городов власти изначально наносят необходимую для этого разметку. По форме разметка напоминает головоногое и представляет собой два круга – один наверху, второй внизу. Верхний круг пересекает большой треугольник, нижний – квадрат примерно того же размера.

    Дети делятся на две группы: защита и нападение. Защитники могут бегать где угодно в пределах нарисованных фигур; атакующие сначала собираются в верхнем кругу, но почти сразу покидают его. Далее они все время находятся за пределами поля, прыгая только на одной ноге.

    Задача нападающих – прорвать оборону и захватить территорию. Защитникам необходимо отстоять границы и вытолкать агрессоров за пределы площадки. Участники обеих команд могут тянуть друг друга в стороны, оттаскивать и толкаться. «Это тяжело физически. И каждый раз, когда мы играли, кто-нибудь обязательно получал травму, рвал одежду и плакал. Так что в нее всегда играли последней», – вспоминает в интервью CNN кинорежиссер Хван Дон Хёк, который в детстве часто играл в кальмара с ровесниками, а недавно снял одноименный нашумевший сериал.  

    Примечательно, что нападающие могут попытаться облегчить себе задачу. Так, если участник атаки сумеет проскакать на одной ноге по линии между верхней и нижней частями кальмара, он автоматически может начинать использовать уже обе ноги, пишет AS.

    Атакующая команда побеждает, как только хотя бы один из ее членов обходит все препятствия и заступает ногой в треугольник – в голову кальмара. Но этот треугольник очень мал – его образуют верхний круг и большой треугольник. С этого момента проигравшая сторона именуется «мертвой».


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