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              Опасно ли примерять вещи в магазинах одежды?

              		   2 июня 2020, 13:44
              Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

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              Опасность минимальна. Особенно при соблюдении обычных норм защиты.

              С 1 июня в Москве открылись все магазины непродовольственных товаров – строительные, электроники, зоомагазины и, главное, магазины одежды. Совсем гладко выйти не получилось – ряд магазинов (пока известно о Love Republic, Befree, Sela и Zarina, входящих в одну сеть) не стал открывать примерочные.

              Подобная практика вполне объяснима при онлайн-торговле одеждой, да и то только когда ее доставляют на дом, в офлайн же варианте она лишает его всяческой привлекательности по сравнению с интернет-покупкой. Иначе для чего людям устраивать поход в магазин за одеждой, если там ее не получится примерить. В таком случае лучше просто заказать вещи на дом. К тому же часто так даже дешевле.

              Свое решение в группе компаний, которой принадлежат вышеназванные бренды, объяснили так: «Сейчас примерка в открытых магазинах Zarina, Befree, Love republic и Sela временно невозможна в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Приобретенные вещи можно примерить дома. Если что-то не подходит, можно обменять на нужный размер или вернуть в магазин».

              На самом же деле Роспотребнадзор ничего такого не требует. В последней версии рекомендаций по профилактике COVID-19 для предприятий торговли, вышедшей как раз 1 июня, говорится лишь о необходимости раз в день или раз в смену проводить уборку торговых залов дезинфицирующими средствами, и все. Это единственное, что можно привязать к примерочным. Все остальное касается прежде всего контактов между сотрудниками и социального дистанцирования посетителей.

              Между тем есть документ, где регламентируются действия персонала магазинов в отношении примерочных, но он региональный, и если точнее – московский. Это «Защитный протокол: торговля непродовольственными товарами и деятельность в сфере оказания услуг», опубликованный правительством Москвы также 1 июня. 

              Поскольку примерочные закрыты в ряде московских магазинов, логично предположить, что их руководители руководствовались столичным документом. В этом протоколе предусмотрены следующие моменты:

              – после примерки каждую вещь сотрудникам стоит обработать дезинфицирующими средствами, горячим паром или ультрафиолетом;

              – кабинки тоже нужно продезинфицировать после каждого покупателя;

              – на входе в примерочные стоит поставить антисептики;

              – любую вещь в зале, которую покупатель потрогал, нужно сложить в специальную корзину для последующей обработки;

              – для примерки обуви предоставлять человеку одноразовые носки.

              Реализовать все это, безусловно, довольно сложно. Но поэтому в протоколе с самого начала и говорится о строгом разделении приведенных там мер на обязательные и рекомендательные. И те, что касаются обработки примерочных и вещей в залах – рекомендательные. То есть им можно и не следовать, если такой возможности у магазина нет. 

              А вот в Московской области теперь есть официальный запрет на примерочные. В конце мая местное правительство опубликовало стандарт для непродовольственных магазинов площадью менее 400 квадратных метров. И там прямо говорится: «Не допускать использования примерочных кабин посетителями объекта торговли, в том числе примерку товара, не требующего использования примерочных кабин (шапки, перчатки, шарфы и пр.)». То есть в подмосковных магазинах нельзя примерить даже шапку. 

              Опасны ли примерочные?

              Или, скорее, вопрос должен звучать так – насколько вероятно «подхватить» коронавирус во время примерки каких-либо вещей. Сами по себе примерочные мало чем отличаются от любых других общественных мест – лифтов, эскалаторов, автобусов и тд – и с ними все довольно ясно. Там вирус может оседать на поверхностях, к которым прикасались другие люди. 

              Когда речь заходит об ограничениях в общественных местах, принято ссылаться на довольно авторитетное исследование, опубликованное в середине апреля в The New England Journal of Medicine. Его выводы можно свести к одному абзацу. 

              Время, которое коронавирус SARS-CoV-2 способен выживать на различных поверхностях:

              – на медных: до четырех часов;

              – на картонных: до 24 часов;

              – на пластиковых: от двух до трех дней;

              – на стальных: от двух до трех дней.

              Между тем к этой научной работе впоследствии возникло много вопросов. В частности, есть данные о том, что на медных поверхностях вирусы, подобные нынешнему, умирают в течение всего нескольких минут – это обусловлено тем, что ионы меди уничтожают генетический материал вирусных частиц.

              Кроме того, там также говорилось, что SARS-CoV-2 живет в воздухе до трех часов. А это утверждение, если бы общественность ему доверилась, в корне изменило бы весь подход в борьбе с COVID-19 – людей бы, вероятнее всего, вообще бы не выпускали на улицы, ни при каких обстоятельствах. В связи с тем, что есть множество опровергающих это данных, данную гипотезу осудила даже Всемирная организация здравоохранения. Эксперты ВОЗ заметили, что исследование NEJM проводилось в строго лабораторных условиях, и практически ничего не говорит о поведении вируса в реальной жизни. Точнее единственное, что говорит – что приведенные выше «сроки жизни» коронавируса на различных поверхностях – максимальные, обычно он умирает куда раньше. И это очень важный момент.

              Научных же работ, напрямую касающихся хлопковых или других тканевых вещей, пока всего две. И обе достаточно обнадеживающие. В первой пекинские ученые заметили, что вирусные частицы сохранялись на одежде до четырех дней, во второй вирусологи из Гонконга пришли к выводу, что следов SARS-CoV-2 не остается на ткани уже на второй день, то есть вирус держится не более 24 часов. Но обнадеживает даже не это, а тот факт, что активность вируса на одежде стремительно падает уже в течение часа – это заметили пекинские специалисты. 

              Иными словами, на одежде SARS-CoV-2 очень быстро перестает быть заразным. И этому тоже есть свое объяснение. Новый коронавирус не слишком сильно отличается от своих сородичей в том, что касается благоприятной для размножения среды. Первое, что ему необходимо – это влажность. Как правило, если коронавирус во влажной среде, его частицы умирают медленнее, если в обычной сухой при комнатной температуре – быстрее. А чем меньше вирусных частиц, тем ниже риск заражения. Так что риск заражения после примерки совсем не высок. Если, конечно, одежду в магазине не поливают водой.

              Но на самом деле даже насчет нескольких минут, в течение которых коронавирус ждал человека перед тем, как тот прикоснется к вещи в торговом зале, можно не слишком переживать, если соблюдать рекомендованные меры по собственной защите – как минимум не трогать после примерки лицо руками, а лучше обработать их антисептиком. Это довольно простой и универсальный способ не заразиться.


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