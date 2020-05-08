Почему чиновники и медики спорят о пользе ношения масок?

Московские и подмосковные власти с 12 мая вводят в своих регионах так называемый масочный режим – все граждане будут обязаны носить в общественных местах (магазинах, например) медицинские маски. Если человек окажется без маски – штраф 4-5 тысяч рублей.

И это решение не ново и даже не слишком строго – во многих европейских странах уже действуют подобные меры, и штрафы там куда выше. В Чехии, например, можно нарваться на уплату 10 тысяч крон, это почти 30 тысяч рублей.

Российские регионы массово стали переходить на обязательный масочный режим с конца апреля – начала мая, и сейчас на большей части территории страны либо рекомендуют, либо обязуют граждан надевать маски.

Обычно на эти шаги власти формально идут, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора, который хоть и занимается прежде всего защитой прав потребителей, но возглавляется все же главным санитарным врачом страны.

Но вот что Роспотребнадзор писал 30 марта: «Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц, и опасность инфицирования для окружающих снижается. Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана».

И вот спустя месяц Роспотребнадзор уже меняет позицию, он выступает за введение в регионах повсеместного масочного режима. А глава ведомства впоследствии говорит о том, что такие меры помогли существенно снизить темпы роста заболеваемости.

Все, по всей видимости, из-за того, что даже в медицинских кругах все еще нет единой позиции относительно ношения масок. Причем версии бывают совершенно полярные.

«Думаю, маски стоит носить абсолютно всем. Также их нужно использовать еще и для того, чтобы не распространять инфекцию, ведь люди бывают носителями не зная того, что они болеют. Коронавирусом можно болеть и без симптоматики. Поэтому при таком развитии событий в мире, тем, кто все-таки хочет сохранить здоровье, неважно, болеет человек или нет, стоит носить медицинскую маску», – говорил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

А вот мнение нью-йоркского врача Марлена Каплана: «Единственная маска, которая действительно может помочь вам от заражения – маска N95. Вам также необходимо прикрыть глаза чем-то, потому что вирус может проникнуть с каплями через глаза».

Примерно те же заочные споры можно наблюдать и между самыми видными медицинскими организациями. CDC, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний, в начале апреля посоветовал всем жителям страны носить тканевые маски.

«Последние исследования показали, что бессимптомные носители могут быть заразными. В связи с этим CDC рекомендует носить лицевые маски в общественных местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию. Рекомендуются именно тканевые маски, не медицинские и не респираторы N95, их нужно оставить для медицинских работников», – говорится в сообщении Центра.

По иронии судьбы, оно проиллюстрировано видеороликом, в котором главный хирург США Джером Адамс показывает, как сделать маску собственноручно. Это тот же самый хирург, который 29 февраля, за месяц до этого, опубликовал твит следующего содержания: «Ну серьезно, люди, ПРЕКРАТИТЕ ПОКУПАТЬ МАСКИ! Они НЕэффективны в защите общества от коронавируса».

CDC на самом деле тоже изменил свою позицию по маскам. Еще в марте в рекомендациях по профилактике распространения вируса на его сайте говорилось: «CDC не рекомендует тем, кто хорошо себя чувствует, носить маски. Носить их стоит только при наличии симптомов болезни».

Позиция же европейских коллег CDC осталась неизменной до сих пор: «Маски помогут не заразить других людей. Но нет никаких доказательств того, что они могут защитить от заражения самого человека. На самом деле вполне возможно, что их использование даже увеличивает риск заражения, поскольку создает ложное ощущение безопасности и, как следствие – возрастает число касаний руками рта и глаз. Неправильное ношение масок также увеличивает риск инфицирования».

Того же мнения по-прежнему придерживается и ВОЗ. «Нет доказательств, говорящих о том, что массовое применение масок несет в себе какие-либо выгоды. Напротив, есть некоторые доказательства обратного», – говорил в конце марта исполнительный директор ВОЗ Майк Райан, имея в виду все то же ложное чувство защищенности.

Только вот несколько дней спустя он уже ослабил свою позицию, допустив, что ВОЗ в ближайшее время может пересмотреть свои рекомендации о том, что маски нужно носить лишь больным с уже проявившимися симптомами. Связано это было с анонсированным исследованием гонконгских ученых, касающимся действенности масок в качестве средства защиты от инфицирования. Только вот в итоге это исследование не сообщило ничего нового, подтвердив, что медицинские маски эффективны лишь когда их носят люди с уже проявившимися признаками COVID-19. И новые (и последние на данный момент) рекомендации ВОЗ, по сути, остались прежними.

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Базируется позиция ВОЗ на двух моментах. Во-первых, в отличие от CDC, там не считают достоверными научные работы о том, что бессимптомные больные являются значимым фактором передачи вируса, им по-прежнему являются зараженные с уже появившимися симптомами. А во-вторых, и об этом отдельно говорится в рекомендациях, повсеместное применение масок здоровыми людьми приведет к их нехватке в больницах, а это, в свою очередь, действительно может обернуться катастрофой. Если массово начнут заболевать врачи, пациентов попросту некому будет лечить.

«Давайте будем честными. Мир столкнулся со значительной нехваткой средств индивидуальной защиты для тех, кто на передовой нашей борьбы, и их защита должна быть для нас приоритетом», – говорила эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов.

Возникает вопрос – если маски рекомендованы для защиты медиков, то почему их не рекомендуют для обычных граждан? Потому что врачи и санитары применяют их вкупе с другими средствами защиты – в частности, с защитными экранами, костюмами или очками. Вместе весь этот комплекс способен защитить человека. Если же применять только маски, оставив открытыми глаза, а некоторые не закрывают даже нос, ограничиваясь ртом, то смысла в такой защите почти нет, говорят эксперты.

«Люди думают, что защищены (масками), но на самом деле это не так. Медики также используют визоры, чтобы защищать глаза», – говорит лондонский инфекционист Дэвид Хейманн, возглавлявший программу ВОЗ по борьбе с атипичной пневмонией.

Но если организации уровня ВОЗ не рекомендуют носить маски, то почему власти многих стран к ним не прислушиваются? Вероятнее всего потому, что такие призывы звучат слишком тихо на фоне громогласных политических заявлений об успехах тех или иных (преимущественно азиатских) стран в борьбе с вирусом. Азия уже имела опыт борьбы с атипичной пневмонией в начале нового тысячелетия и достаточно быстро и более-менее успешно отреагировала на нынешнюю вспышку COVID-19. Так что для многих политиков, в том числе связанных с медицинскими ведомствами, является примером. И неотъемлемой чертой этих успехов стало повсеместное ношение масок.

Но между Востоком и Западом есть существенные различия, и касаются они в том числе выполнения рекомендаций или требований лидеров своих стран. В Азии, как показала нынешняя пандемия, граждане беспрекословно слушаются своих властей. В Европе и США люди, напротив, готовы даже выйти на митинг, если кто-то будет их к чему-то принуждать. И врачей здесь послушают в последнюю очередь. В Штатах, к примеру, вскоре после призыва CDC носить тканевые маски эту идею поддержал и главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Дональд Трамп же на это заметил, что следовать этим советам не намерен. Что уж говорить о рядовых гражданах, если сам президент не определился насчет масок.

Так что «споры» в «масочном» вопросе могут иметь под собой даже не научную основу, а социально-политическую. Власти таким образом могут стимулировать дисциплину граждан, а исполнение или неисполнение этих требований покажет, насколько у граждан высок уровень доверия чиновникам.