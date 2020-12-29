Почему испытания и сдача военной техники приурочены к Новому году?

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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Как спам проник в телефоны большинства россиян

Жертвами телефонного спама становятся все, от мала до велика Михаил Терещенко/ТАСС
В уходящем году наши сограждане страдали не только от пандемии и связанных с коронавирусом ограничений, но и от резко активизировавшегося телефонного и интернет-мошенничества, а также от растущей массы телефонного спама. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему спамеры знают ваш номер телефона, даже если вы никому его не называли, и как обезопасить себя от навязчивой рекламы по телефону. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...

Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
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Андрей Сорокин, Публицист
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    В какой обстановке вы будете встречать Новый год?

    Почему испытания и сдача военной техники приурочены к Новому году?

    		    29 декабря 2020, 12:56
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Декабрь выдался урожайным на разного рода испытания как военной техники и вооружений, так и продукции гражданского назначения. Эта тенденция в России наблюдается ежегодно – чем ближе Новый год, тем выше в стране активность по всем фронтам. Ладно бухгалтеры подбивают отчеты, кому-то лимиты по финансированию закрывают и их надо успеть освоить, но как расценивать нынешнюю авральную гонку ракетных пусков и демонстрацию новых самолетов? ОПК тоже нужно выполнить план до начала 2021-го?

    Короткий ответ на этот вопрос таков. Причины предновогоднего аврала по сдаче в эксплуатацию сложной (в том числе военной) техники связаны и с финансовыми причинами, и с наследием советской традиции. Теперь рассмотрим подробнее.

    Череда предновогодних событий подобного рода действительно впечатляет. В декабре 2020 года стартовала с космодрома Плесецк ракета-носитель «Ангара» версии А5В; в Баренцевом море фрегат «Адмирал Горшков» отстрелил очередную гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон»; АПЛ «Владимир Мономах» в Охотском море отстрелялся сразу четырьмя баллистическими ракетами «Булава»; модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» в Японском море испытал новое оружие.

    23 декабря состоялась церемония передачи в состав ВМФ второго большого десантного корабля проекта 11711 «Петр Моргунов». 25 декабря в состав Тихоокеанского флота приняли новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».  

    Будто сговорившись, отечественные авиастроители, также с разницей в один день, продемонстрировали свои лучшие самолеты. 15 декабря в Иркутске совершил первый полет среднемагистральный МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14, а 16 декабря в подмосковном Жуковском совершил первый испытательный полет двухмоторный турбовинтовой пассажирский лайнер Ил-114-300. В общем, сенсация за сенсацией. И, как говорил Винни-Пух: «Это ж-ж-ж неспроста».

    «На самом деле здесь нет ничего удивительного и до конца года никто не «гонит план», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Государственной думы, председатель комиссии по правовому обеспечению развития организации ОПК Владимир Гутенев. – Все происходит по традиционному календарному планированию. Бюджет корректируется еще весной каждого текущего года, так что нет необходимости вносить в него изменения уже в декабре и что-то менять под конец года.

    Бюджетирование, помимо прочего, предполагает исполнение контроля и анализ деятельности, что, собственно, и происходит с нынешними испытаниями техники и вооружений. И, скажем, лайнер МС-21-310 с новыми российскими двигателями должен был планово взлететь в ноябре–декабре. Хорошо, что в Иркутске уложились в график, который предусматривал и некоторое ускорение установки новых двигателей, чтобы продемонстрировать качества нового самолета.

    Другое было бы дело, если бы результаты всех нынешних испытаний были отрицательными и к пускам и полетам были допущены «сырые» изделия. В таком случае можно было бы говорить о некой гонке за сроками в ущерб качеству. И ракету-носитель «Ангара» не поспешили отправить в космос, что запланировано на 2021 год, а провели успешный испытательный пуск, подтвердивший ее надежность и характеристики, продемонстрировавший, что у ракеты нет проблем. С гиперзвуковым «Цирконом» тоже все идет по плану испытаний – ракетные пуски не стали сейчас неожиданностью, их анонсировали заранее, в том числе о проведении сразу нескольких в декабре.

    Отмечу, что давно уже в России не существует практики приурочивать какое-либо событие к красным датам календаря, как это было, например, распространено во время Великой Отечественной войны, когда города брали к праздничным дням. И, скажем, есть в Минобороны единый день приемки военной продукции, который состоялся в нынешнем году 5 августа, однако и под него не подгоняли какие-то экспериментальные образцы, а рассматривали новые и уже действующие вооружения».

    С пусками баллистических ракет Р-30 «Булава» не так все прозрачно. Начнем с того, что ее участие предполагалось во время тренировки по управлению стратегическими наступательными силами, которые проводились в рамках учений «Гром-2019», однако пуск тогда не состоялся. Не было «Булавы» и на нынешних учениях «Гром-2020», которые прошли 9 декабря, за нее отдувалась баллистическая ракета Р-29 «Синева». И вот спустя несколько дней, 12 декабря, АПЛ «Владимир Мономах» запускает сразу четыре Р-30, их пуски были проведены в рамках стратегической командно-штабной тренировки (СКШТ) стратегических ядерных сил (СЯС).

    Отметим, что СКШТ обычно проводятся в середине октября каждого года, как завершающий этап летнего периода обучения. Вряд ли «Булавами» салютовали в честь Дня РВСН, который приходится на 17 декабря – заранее нельзя, да и до Нового года далеко. Можно предположить, что определенные проблемы у Р-30 были, коль придерживали ее испытания, а сейчас, когда недостатки удалось устранить, на радостях дали целый ракетный залп. Ну чтобы заметнее было.

    «И пыль в глаза пустить, и бюджеты закрыть, – прокомментировал газете ВЗГЛЯД предновогодний ажиотаж в испытательной и военной сфере доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. – Не могу конкретизировать по ОПК, но многие российские предприятия живут по такому принципу. В конце года нужно доложить и отчитаться по выполненным контрактам, особенно тем, у кого они истекают в текущем году. Ведь это гарантия заключения последующих контрактов, так что нужно расстараться перед заказчиком. В любой стране мира есть подобная практика, особенно если это касается выполнения государственных контрактов, где действует жесткая привязка к календарному плану, так что Россия здесь не исключение».

    В списке нынешних «ускоренных» испытаний не обозначился еще один долгожданный объект – новый военно-транспортный самолет Ил-112В.

    Первый полет этого самолета состоялся на аэродроме производителя – Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Он красиво взлетел и красиво сел еще полтора года назад, в марте 2019 года, но в итоге не произвел должного впечатления на приемную комиссию Минобороны. Из очевидных минусов тогда было отмечено, что самолет на выходе получился слишком тяжелым, с несовершенной силовой установкой и еще рядом невидимых на первый взгляд недоработок. На исправление недостатков ВАСО дали не более года.

    Прошло уже больше года, однако Ил-112В второй полет так и не совершил. Сейчас, как утверждается, летные испытания самолета перенесены на февраль 2021 года. С одной стороны, не доведенную до ума машину не стали «проталкивать» в установленные сроки 2020-го, чтобы отчитаться перед Минобороны. С другой – тому есть иная причина: ПАО «Ильюшин» основные силы направил на тему Ил-114-300. В итоге к новогодним праздникам удалось спешно осилить лишь пассажирский лайнер, пожертвовав при этом военным самолетом.

    Ну и хитом уходящего года можно назвать еще один долгожданный самолет. С задержкой на год вместо обещанного, через 11 лет после первого полета (29 января 2010-го) российский истребитель пятого поколения Су-57 все-таки поступил на вооружение ВКС РФ. Первый серийный истребитель поступил в один из авиационных полков Южного военного округа. Не в январе, а в декабре, но год-то все равно 2020-й. Будем считать, что полет нормальный.

    Недавно глава военного ведомства Сергей Шойгу на коллегии Минобороны рассказал, когда армия получит следующие партии Су-57. 22 истребителя должны поступить до 2024-го. Естественно, что именно к концу года.


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