Чем будут заниматься российские миротворцы в Карабахе?

Российские миротворцы должны не допустить возобновления войны в Нагорном Карабахе, то есть следить за соблюдением перемирия.

С момента резкого обострения в начале осени затяжного конфликта Азербайджан и Армения неоднократно договаривались о перемирии, которое нарушалось сразу после вступления в силу. Но теперь мир должен установиться надолго. Согласно достигнутым трехсторонним договоренностям с участием Москвы, Баку и Еревана, срок пребывания миротворцев составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды.

Со вторника Россия начала перебрасывать с помощью авиации в Нагорный Карабах миротворческий контингент из 1960 военнослужащих. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. В частности, задействована бригада на базе Ульяновской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Командование миротворческих сил разместится в районе карабахской столицы Степанакерт. Контингент расположится вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией.

Для выполнения миротворческой миссии на линии соприкосновения появятся наблюдательные пункты, а между ними будут организованы маршруты патрулирования. С помощью специальной аппаратуры военные будут фиксировать стрельбу и позиции, где нарушалось перемирие. Принуждением к миру они заниматься не будут, но в случае агрессии против самих миротворцев они вправе открыть ответный огонь.

Таким образом, Россия на деле демонстрирует равноудаленность от обеих сторон карабахского конфликта. Москва заинтересована в поддержании дружественных отношений и с Арменией, и с Азербайджаном.

На эту тему

Среди перебрасываемых в Карабах миротворцев подавляющее большинство – контрактники. Участие в подобных миссиях для военнослужащих выгодно с финансовой точки зрения: миротворцем можно заработать в несколько раз больше, чем на родине, а риск попасть под пулю – не очень высокий.

Принципы создания и применения миротворческих контингентов РФ определены подписанным президентом Борисом Ельциным 23 июня 1995 года законом «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» (последние изменения внесены 4 июня 2014 года). Принципы использования российских миротворцев за рубежом прописаны в Военной доктрине РФ и Концепции внешней политики РФ.

У России богатый опыт миротворческих операций. В 1992 году российские миротворцы вошли в зону грузино-югоосетинского конфликта, что привело к прекращению боевых действий. Миссия продлилась вплоть до вторжения Грузии в Южную Осетию в 2008 году. С июля 1992 года российские миротворцы находятся в Приднестровье, которое провозгласило свою независимость от Молдавии.

В 1995-1996 годах российские военные вертолетчики входили в состав персонала Контрольной миссии ООН в Анголе, где шла гражданская война. С июня 2000 года по сентябрь 2005 года в Сьерра-Леоне более 100 российских военных летчиков занимались авиационным обеспечением миссии ООН.

В 1992-1995 годах более 1 тыс. российских миротворцев представляли ВС РФ в составе миротворческих сил ООН на территории бывшей Югославии, где шла гражданская война. В 1995-1997 годах российский 629-й отдельный батальон ООН участвовал в миротворческой операции в Сараево. В ноябре 1995 года была сформирована российская отдельная воздушно-десантная бригада миротворческих сил в Боснии и Герцеговине численностью 1340 человек, которая в составе международных сил под руководством НАТО участвовала в прекращении вооруженного конфликта в бывших югославских республиках. 25 июня 1999 года по решению Совета Федерации РФ в Косово и Метохию были направлены 3600 российских миротворцев (выведены 24 июля 2003 года).