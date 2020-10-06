Как рассчитать удобный платеж за ипотечное жилье?

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Как рассчитать удобный платеж за ипотечное жилье?

    		    6 октября 2020, 20:20
    Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»
    Текст: Екатерина Герман

    Ипотечный платеж традиционно считают двое: заемщик и банк. Казалось бы, при общей задаче – договориться и оформить кредит цели у сторон все-таки разные. И «удобный» платеж в банковской системе ценностей не совпадает с тем, что на самом деле удобно потребителю.

    Если коротко – удобным для потребителя может быть такой платеж, который не превышает трети регулярного ежемесячного дохода. Теперь разберем подробнее.

    Банку нужно, чтобы вы платили как можно больше и как можно дольше. Задача заемщика – выбрать не только наименьшую из возможных ставок по кредиту, но и ту сумму займа (на деле – ежемесячного платежа), которая будет для него действительно удобна. И вот тут интересы клиента и банка расходятся.

    Понять, что этот платеж будет вам по силам и что с этим обязательством вы точно будете жить лучше, поможет аренда. Если вы уже снимаете жилье, вы понимаете, какую часть бюджета вы готовы отдавать без ущерба для себя. Если такого опыта нет, специалисты рынка недвижимости советуют для начала пожить в арендованной квартире и прочувствовать, каково это – каждый месяц в указанное число отдавать приличную часть заработка.

    Для тех, кто прошел стадию с арендой или не готов ждать полгода и примеряться с расходами, есть «математический» подход. Социологи рассчитали, что, отдавая на жилье и все сопутствующие с его приобретением расходы (считаем страховку и коммунальные слуги) не более 35% от совокупного дохода, вы будете себя чувствовать в ипотечных обязательствах достаточно комфортно. «Чистыми» на ипотеку предлагается тратить 30% от заработанного. Это позволит заемщику не только погашать ипотеку по графику, но и откладывать средства.

    Возможность отдохнуть – тоже важный фактор при расчете удобной ипотеке. Человек, который три–четыре года не был в нормальном отпуске из-за необходимости ежемесячных платежей по ипотеке, намного быстрее принимает решение избавиться от этой ноши и продать купленное в кредит жилье.

    Но еще хуже складывается ситуация у тех, чей платеж оказался больше половины совокупного дохода. Нервы сдают намного раньше, чем у тех, кто давно не видел море.

    «Как только семья живет восемь–девять месяцев в режиме, когда на платежи уходит больше 60% совокупного дохода, начинается серьезный кризис. Закончиться он может по-разному: или люди находят силы жить вместе и платить ипотеку дальше, или разводятся. Но в большей части таких семейных коллизий вопрос можно и нужно решать путем корректировки платежей, начиная от рефинансирования займа и заканчивая продажей этой квартиры с последующим приобретением более дешевого варианта. Пандемия стала такой лакмусовой бумажкой, при которой пришлось многим заемщикам оценивать заново: насколько удобно мне выплачивать эту ипотеку?» – отмечает руководитель одного из офисов ГК «Адвекс» Ольга Базаева.

    Более 60% заемщиков планируют гасить ипотеку досрочно, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Раффайзенбанка», в среднем в России ипотека закрывается за пять–семь лет, в зависимости от региона. По итогам 2020 года на эти сроки существенно повлияет и вышеупомянутое вынужденное гашение, считают аналитики. Поскольку собственников ипотечного жилья, которые вышли на такой сценарий оптимизации платежей, стало существенно больше.

    Специалисты по продаже недвижимости отмечают, что в этом сезоне на вторичном рынке каждая четвертая квартира продается с залоговым обременением – то есть по ипотеке.


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