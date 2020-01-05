За какие интернет-покупки с января придется платить пошлину?

С 1 января в России вступают в силу новые правила беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа. В первую очередь речь о международных почтовых отправлениях, а значит, об интернет-заказах. Новые правила несут в себе как плюсы, так и минусы.

Как было

Россия наряду с другими странами Евразийского экономического союза планомерно снижает планку беспошлинного ввоза. До 2019 года она была 1000 евро, в 2019-м – 500 евро.

То есть ранее чтобы не платить пошлину, нужно было в течение 30 дней купить за рубежом товаров на сумму не больше 500 евро. Если вы переступали эту планку, нужно было заплатить 30% от суммы превышения (купили на 600 евро – пошлина составит 30 евро – 30% от превышенных 100). Было ограничение и по весу – если общий вес всех посылок был больше 31 кг – с каждого килограмма пришлось бы заплатить 4 евро пошлины.

Если превышение было и по стоимости, и по весу, то таможенники взимали ту пошлину, что больше.

Как теперь

– с 2020 года нет временного ограничения в 30 дней;

– беспошлинный порог составляет 200 евро на одну посылку;

– с суммы превышения придется заплатить 15% (а не 30%, как раньше);

– за превышение по весу возьмут 2 евро вместо четырех (планка в 31 кг остается прежней).

Все это означает, что теперь можно хоть каждый день ввозить по посылке в пределах 199 евро и 31 кг веса, и никаких пошлин платить при этом не придется. А если все же превысили какой-то из двух пределов, то заплатить придется меньше.

Но не все так радужно. Около 60% интернет-отправлений в Россию не превышают по стоимости 200 евро, и для них как не была страшна прошлогодняя норма, так остается и эта. Наибольший удар придется по среднеценовому сегменту – то есть по посылкам стоимостью от 300 до 800 евро. Речь о смартфонах, умных часах, ноутбуках, планшетах и прочем.

Если раньше с их покупателей либо вообще ничего не взяли, либо 30%, но с небольшой суммы, то сейчас не выручит даже снижение пошлины до 15%. Можно разобрать на примере. Допустим, новый флагманский смартфон от крупной китайской компании стоит в местном интернет-магазине 650 евро, 44 тысячи рублей. В России его продают за 48 тысяч, и вы решили сделать заказ из Поднебесной. В 2019 году вам бы пришлось отдать за него 30% от 150 евро превышения порога – то есть 45 евро. В 2020-м нужно будет заплатить 15%, но уже с 450 – 67 евро. Получается, что пошлина составит примерно 4,5 тысячи рублей, и с заказом в Китае вы ничего не выиграете.

А вот что касается дорогих товаров, стоимостью примерно от 800 евро, то их ввозить теперь будет дешевле. К примеру, за ноутбук стоимостью в 1000 евро таможня бы взяла 150 евро в 2019 году, а в 2020-м эта сумма будет на 30 евро меньше – 120 евро.

Короче говоря, в проигрыше только товары средней стоимости – примерно от 20 до 55 тысяч рублей. Все, что ниже и выше – в выигрыше.