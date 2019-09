Чем грозит России новый допинговый конфликт? 23 сентября 2019, 14:02

Фото: David Davies/PA Images/ТАСС

Текст: Алексей Яковлев

Сообщить об ошибке • «Эксклюзив: России грозит отстранение от Олимпиады-2020 на фоне подозрений в фальсификации допинг-проб в национальной лаборатории» – так называется статья в британской газете The Telegraph, вызвавшая новую волну недовольства как в России, так и за рубежом. Только у нас негодовали относительно очередных несправедливых обвинений, а в других странах – относительно «русских, которые никак не успокоятся». На самом деле первым сообщил тревожные вести немецкий журналист Хайо Зеппельт. 20 сентября, за день до выхода публикации в The Telegraph, он написал в Twitter, что Российское антидопинговое агентство снова что-то провернуло с пробами, это вскрылось – и «процедура несоответствия» РУСАДА кодексу WADA «уже запущена». Однако большого резонанса слова Зеппельта не вызвали – немецкий журналист (при всех его иногда правдивых инсайдах) давно уже прослыл человеком, способным увидеть допинговый заговор за каждым углом. Вот и в этот раз оказалось, что никакая процедура на самом деле запущена не была. В чем суть новых обвинений Толком непонятно. WADA полностью восстановило РУСАДА в правах в сентябре 2018 года, после трех лет «несоответствия», но с парой условий – российское агентство должно было сначала передать WADA доступ к своей базе данных за четыре года (с 2011-го по 2015-й), а затем, до 30 июня 2019-го, отдать еще и допинг-пробы из московской лаборатории за тот же период. Таких проб всего передали 2262. Так вот, по данным источников как Зеппельта, так и британской прессы, проблемы возникли то ли с базой данных, то ли с пробами. То ли и с тем и с другим. По словам члена наблюдательного совета РУСАДА Сергея Хрычикова, в WADA увидели, что информация из электронной базы данных московской лаборатории (она называется LIMS) расходится с данными, полученными с пробами. Расхождения могут говорить о неких «манипуляциях» со стороны сотрудников лаборатории, считают в WADA. В The Telegraph утверждают, что эти действия были призваны скрыть следы государственной допинговой программы. Российские власти наличие подобной программы неоднократно отрицали. Что за программа LIMS? Это не конкретная программа, а система сбора и обработки лабораторных данных – таких систем много, их выпускают различные разработчики. В январе и июле специалисты WADA изъяли данные LIMS из московской лаборатории, а в апреле получили пробы. Причем все эти действия были направлены на поиск спортсменов, применяющих допинг, а не против РУСАДА. Сравнив данные в системе и проанализировав пробы, в WADA выделили пул из 298 «подозрительных» спортсменов. Потом из них осталось 43. До 2019 года в агентстве планировали сравнить оставшиеся данные, но что-то, видимо, показалось специалистам странным. 23 сентября исполнительный комитет WADA решил в срочном порядке рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу – на объяснения российскому агентству дали три недели. Так что никаких итоговых решений по РУСАДА в ближайшее время ждать точно не стоит. По данным замгендиректора российского агентства Маргариты Пахноцкой, следующее заседание комитета WADA по соответствию пройдет только в конце октября (последнее было в начале августа), а какие-то меры, если и будут приняты, то, вероятно, только в первых числах ноября, на следующем заседании исполкома WADA. Логика следующая – РУСАДА объясняется, затем собирается комитет WADA по соответствию, дает свои рекомендации исполкому, который рассматривает их 4 ноября на заседании в польском Катовице. И вот там уже РУСАДА могут снова объявить не соответствующим кодексу WADA. Что означает это «несоответствие»? Ничего хорошего. WADA вполне законно может рекомендовать МОК и различным спортивным федерациям применить санкции против российских спортсменов, вплоть до недопуска их к соревнованиям. Что касается Олимпийских игр, то здесь ситуация еще сложнее. Во всемирном антидопинговом кодексе даже есть соответствующая статья (20.1.8), которая разрешает МОК принимать заявки на участие в Олимпиадах только от тех стран, где антидопинговые агентства соответствуют кодексу WADA. МОК обязан слушать WADA? Нет. Но с каждым годом давление на комитет все усиливается. В 2016 году он отказался отстранять сборную России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро, несмотря на то, что руководители WADA горячо к этому призывали на фоне допинговых скандалов с легкоатлетами, гребцами и тяжелоатлетами. Еще через два года, когда близились зимние Игры в Пхенчхане, подоспели новые откровения относительно допинга на Олимпиаде в Сочи. И хотя WADA было учреждено при непосредственном участии МОК и им же частично финансируется, полагаться исключительно на данные агентства в комитете все же не стали, инициировав два собственных расследования. В итоге россиян до Олимпиады-2018 допустили, но лишь под нейтральным флагом. На эту тему Есть общий тренд на ухудшение. Сложно представить, что произойдет, если WADA снова «обнулит» статус РУСАДА, но мировая пресса стопроцентно подаст информацию так, что «в России ничему не научились» и что поблажек, сделанных ранее, в этот раз нужно будет избежать. Кроме того, «несоответствие» будет как минимум означать, что огромное число отечественных спортсменов – например, легкоатлеты и биатлонисты, которым и сейчас непросто – подвиснут в нынешнем непонятном статусе на неопределенный срок. Их федерации попросту не восстановят без восстановления РУСАДА. И если ранее руководство МОК могло морально оправдаться перед западными критиками красивой идеей о том, что старается допустить до Игр всех чистых спортсменов, пусть и из «грязной» страны, то теперь Томаса Баха непременно ткнут носом в его «пособничество» России на мировой спортивной арене. Опасность нынешней ситуации в том, что в третий раз МОК будет куда легче принять решение о полном запрете. 