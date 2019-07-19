Какой «шпионской» техникой теперь можно пользоваться в России?

Экшн-очками, ручками с камерами, GPS-трекерами и им подобными теперь можно. Но на более изощренные вещи, судя по всему, лучше не переходить.

18 июля Госдума приняла законопроекты, которыми уточнила понятие «шпионских» устройств. Официальная формулировка такова: покупать теперь можно «обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации, с открыто расположенными на них органами управления таким функционалом». Теперь все «бытовые» гаджеты, способные помимо своей основной функции что-то записывать, разрешены для свободной покупки.

Правда, при условии, что вы не планируете их дорабатывать для слежки за другими людьми. В общем, все эти устройства можно покупать, но главное, чтобы с их помощью вы не нарушили личную, семейную, коммерческую и другие тайны – используйте их для себя. В противном случае вам по-прежнему может грозить до 200 тысяч штрафа или до 4 лет тюрьмы.

Какие гаджеты были запрещены?

Чтобы разобраться в том, что же сейчас разрешено, проще всего посмотреть на примерах, что же запрещали. В первую очередь, у большинства запрещенных судом гаджетов есть общая деталь: «записывающее» устройство – будь то фото- или видеокамера, микрофон, gps-трекер – скрыты от глаз, как бы прячутся за основной функцией устройства. То есть очки с камерой, если ее не видно – под запретом, ручка с камерой – тоже, брелок с GPS-датчиком – тоже в этом ряду.

Надо сказать, что Конституционный и Верховный суды уже обращали внимание законотворцев на недостатки существовавших мер. Первый еще в 2011 году издал постановление, в котором указывал, что нельзя относить к шпионским гаджеты, рассчитанные на бытовое массовое использование. Примерно о том же говорится и в недавнем постановлении Верховного суда – с тем лишь добавлением, что привлекать к ответственности тех, кто купил технику и не знал о том, что в России она вне закона, нельзя.

Усилия двух высших судебных органов, правда, не защитили несколько сотен человек от штрафов и даже от тюремного заключения. Итак, осуждали за:

– часы с камерой

– экшн-очки

– ручку с камерой

– GPS-трекеры

– дистанционно управляемые радиомикрофоны

– флешки с диктофонами

И это лишь самые распространенные примеры. Цели у всех были разные – кто-то хотел снимать играющих внуков, кто-то собирался следить за постоянно убегавшим теленком, кто-то продавал очки для съемок рыбалки, кто-то просто решил не покупать флешку и диктофон по отдельности, а взять 2 в 1.

В целом же спектр «шпионских» товаров столь широк, что ограничивается, пожалуй, лишь фантазией производителей.

Найти «шпионские» товары можно на любой вкус, запрос и кошелек:

лампочки, будильники, игральные кости, диктофоны, зарядки, брелки, флешки, даже скрытые камеры для охоты. Уже есть даже антишпионские устройства – к ним у наших правоохранительных органов уж точно не должно быть никаких претензий.

И что в итоге меняется, какие устройства остаются запрещенными?

Строго запрещенными для покупки устройствами теперь считаются «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты», которые можно использовать для проникновения в помещения или для доступа к чужой информации на компьютере. В общем, здесь уже речь о действительно близких к «шпионским» устройствах. По крайней мере, так их видят депутаты.

Что же касается различных экшн-очков и GPS-трекеров, то ранее преступлением могли посчитать уже сам факт покупки подобного гаджета – вы заказали его на сайте китайского интернет-магазина, пришли получать на почту – а там вас встречают оперативники. Сейчас из логики поправок выходит, что вы свободно можете приобрести такой прибор где угодно, а вот с использованием его стоит быть осторожнее – одно дело, если вы снимаете очками или ручкой своих детей, друзей, или просто используете их в качестве экшн-камер при езде на сноуборде или велосипеде, и совсем другое – когда ваши действия могут расценить как вмешательство в личную жизнь. Здесь уже можно и на иск нарваться.