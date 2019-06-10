Как правильно выбрать мороженое?

Среди основных критериев, на которые советуют обращать внимание эксперты при выборе охлаждающего лакомства – отсутствие в мороженном добавок, какова его консистенция, дата производства и наличие молочных, а не растительных жиров.

Правила ГОСТ достаточно суровы в отношении самого популярного летнего угощения – в мороженом не должно быть заменителя молочного жира. Если он есть, то к лакомству неприменимы понятия «молочное», «сливочное», «пломбир» ни в наименовании, ни в маркировке.

Конечно, соответствие продукта питания ГОСТу сейчас не так обязательно и не так повсеместно распространено, как это было во времена СССР, однако наличие соответствующей маркировки на упаковке – это первый признак выбора качественного и безопасного для здоровья десерта.

Существует еще один критерий оценки мороженого «по одежке». На упаковке нередко упоминаются технические условия изготовления мороженого (ТУ). Однако специалисты предупреждают, что ТУ может быть разным у разных производителей и не гарантирует отсутствия в приобретаемом мороженом, например, пальмового масла или маргарина. Маркировка ГОСТ в данном случае значительно надежней.

Также нельзя не вспомнить рекомендацию выбирать то мороженое, в котором не содержатся добавки и красители. А вот молоко, сахар, сливки, ваниль – нужны в обязательном порядке. Если же хочется себя побаловать новым оригинальным вкусом – можно использовать орехи, сгущенное молоко, карамель, мармелад, какао-порошок. Эти ингредиенты натуральны и принесут пользу для здоровья.

Кроме того, стоит обратить внимание на внешний вид мороженого и его консистенцию. Если лакомство потеряло форму или содержит заметные крупинки льда – значит, был нарушен температурный режим его хранения. Не секрет, что размораживание и последующее вторичное замораживание любого продукта создает идеальные условия для появления и размножения микробов.

Цена также имеет значение. Мороженое, произведенное из натуральных продуктов без добавления растительных и немолочных жиров, просто не может стоить дешевле 45-50 рублей за штуку.

Наличие в составе сухого молока не возбраняется. Даже самые строгие правила изготовления разрешают использование этого продукта и ряда пищевых добавок, таких как тартарзин, кармины, куркумины, каротины и ряда других.

Самый лучший метод проверки мороженого – его таяние. Десерт, произведенный из натурального молока, тает при комнатной температуре в течение не более 15 минут.

Любимых многими вафельных стаканчиков также лучше избегать – шанс встретить в их составе консерванты, усилители вкуса и красители порой даже выше, чем в самом мороженом. Приобретение качественно упакованного брикета в данном случае будет вкуснее и безопаснее.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору мороженого, призвав россиян внимательно читать этикетку перед покупкой.

В ведомстве уточнили, что качественное мороженое откалывается, так как «хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции». Роспотребназор также напомнил, что стоит обращать внимание на срок годности, при том, если маркировка стерта или размыта, то лучше вовсе отказаться от покупки.