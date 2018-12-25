Почему Лукашенко против «Бессмертного полка»?

Новость о том, что в Белоруссии преследуют акцию «Бессмертный полк» уже не первый раз сотрясает блогосферу. Очередной повод вернуться к этой теме дал Минский городской суд, утвердив в среду отказ в регистрации общественного объединения «Бессмертный полк». С жалобой в суд на такое решение мэрии ранее обратились учредители движения.

Учредители напомнили, что в прошлом году акция «Бессмертный полк» состоялась «только благодаря обращению к президенту». Поэтому они решили зарегистрировать соответствующую организацию, чтобы избежать новых проблем.

Теперь организаторы намерены обжаловать решение городского суда в более высоких инстанциях белорусской Фемиды. Одновременно они подали отцам города заявку на шествие «Бессмертного» на 9 мая. Удастся ли им добиться успеха? Учитывая недавнее заявлению президента Белоруссии – скорее всего, нет.

Напомним, в начале марта Александр Лукашенко заявил, что он «категорически против» такого шествия.

«Это блестящая российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. Я говорю: «Тоже там ваши нас упрекают, что мы якобы запрещаем «Бессмертный полк». Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею. Почему мы должны бросить свое «Беларусь помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»? Если по своей сути и даже по внешней форме они схожи, они одинаковы», – сказал Лукашенко.

Батька несколько лукавит, называя акцию исключительно «российской». Ведь она на совершенно добровольных началах проводится простыми людьми более чем в 80 странах, в том числе и там, где никто и думать не думает о том, что данное мероприятие как-то связано с российскими властями. Возможно, белорусские власти видят эту акцию как некий «русский» способ проникнуть на суверенную территорию республики. Это, конечно же, ошибка, поскольку «Бессмертный полк» – это движение, которое объединяет наши народы в общей памяти о Великой Победе. Ведь Победа не знала ни белоруса, ни русского, ни украинца, ни узбека. Это победа советского солдата!

Газета ВЗГЛЯД уже пыталась понять и оценить мотивы президента Лукашенко и пришла к выводу, что власти таких дружественных нам стран, как Белоруссия, хотят одновременно и сохранять историческое единство с Россией, главным символом которого стала великая Победа, и формировать собственные национальные традиции и символы.

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