Могут ли новогодние гирлянды и фейерверки спровоцировать эпилепсию?

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26 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Запад задумался о развале альянса России и Китая

В качестве министра иностранных дел Юбер Ведрин встречал Владимира Путина в ходе визита президента во Францию почти 18 лет назадФото: Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС
Европейцы должны отказаться от духа крестовых походов и изменить отношения с Россией. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и выступления различных европейских политиков, что действующих, что бывших. Ярким примером стала статья бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, в которой он упрекнул Европу за то, что она злится на русских, потому что они остались русскими. На деле Европу к дружбе с Россией толкает страх перед Китаем. Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Узбекская «перестройка» удостоилась лести Запада

Судя по публикациям западных СМИ, в Узбекистане наступил настоящий праздник демократииФото: Sadat/Zuma/ТАСС
Правящая партия Узбекистана теряет голоса после отмены Центризбиркомом страны итогов парламентских выборов на нескольких участках. Президент Мирзиёев урезает полномочия госбезопасности. The Economist называет Узбекистан «страной года», а СNN – лучшим туристическим направлением. Это политическая оттепель и ее объективная оценка в западных СМИ или уловки Ташкента по улучшению международного имиджа страны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Катастрофа Су-57, как праздник злобы

Максим Соколов, публицист
Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей. И всегда найдутся светлоликие люди, которых это искренне радует. Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла…» не относится к похвальным. Но если по отношению к России – можно. Подробности...

Украина первой признала республики Донбасса

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...
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Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
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              Могут ли новогодние гирлянды и фейерверки спровоцировать эпилепсию?

              		   26 декабря 2019, 10:10
              Фото: NEIL HALL/EPA/ТАСС

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              Могут, но не саму болезнь, а припадок. И не у здоровых, а у совсем небольшой части уже страдающих эпилепсией людей.

              «Праздничные гирлянды могут быть источником не только хороших эмоций и настроения, но и вызвать эпилептические припадки, причем и у здоровых людей», – с таким содержанием недавно вышла новость у одного из информагентств. 

              Основанием стали слова невролога Василия Генералова, который заявил о том, что нынешние светодиодные гирлянды настолько яркие и мелькающие, что несут в себе серьезные риски для здоровья. Причем не только больных эпилепсией, но и для здоровых людей. 

              Причина тому – резкие вспышки света и сильная контрастность. Как заявил Генералов, «компьютерные игры с резким контрастом черного и белого вызывали эпилептические припадки даже у тех, кто не подозревал о том, что у них есть склонность к эпилепсии». 

              Однако слова о «склонности к эпилепсии» сразу исключают пункт о том, что игры или гирлянды провоцируют приступы у здоровых людей – как минимум не совсем здоровых. 

              «У абсолютно здорового человека эпилептические припадки возникать не должны. По крайней мере, какие-то повседневные и бытовые ситуации их провоцировать не могут. В противном случае это будет говорить о том, что человек все-таки больной, просто недообследованный», – заявил газете ВЗГЛЯД невролог Юрий Андрусов.   

              Что же касается гирлянд, фейерверков, различных неоновых и других светящихся вывесок, то они действительно могут провоцировать приступы. Только вот дело в том, что приступам из-за фоточувствительности, так называется это явление, подвержены даже далеко не все больные эпилепсией, не говоря уже о здоровых людях. По статистике, лишь один из 4 тысяч человек, и всего 5% от общего числа взрослых больных эпилепсией фоточувствительны. Поэтому говорить о масштабной и опасной для общества проблеме говорить точно не стоит.

              «Есть ситуации, когда погружающий человека в гипноз врач водит у него перед глазами фонариком. Происходит гиперраздражение, оно уже может вызвать те или иные состояния мозга. Но если все подобные состояния приравнивать к эпилептическому припадку... Это совершенно необоснованно», – считает невролог Сергей Николаев. 

              Также можно вспомнить ситуацию, когда ранним утром в комнате со спящим в темноте человеком включают свет. Первые несколько секунд он будет заторможен и не в состоянии реагировать на другие раздражители. Такому эффекту подвержен абсолютно любой человек, просто в силу особенностей работы мозга.

              Николаев уверен, что все заявления, подобные высказыванию Генералова, могут нести под собой коммерческую основу. То есть конечная их цель – заставить человека думать, что с ним что-то не в порядке, и отправить тем самым его на платное обследование.

              Новогодние гирлянды, чтобы вызвать приступ эпилепсии даже у фоточувствительного человека, должны обладать определенными свойствами. Например, огни должны активно пульсировать – с частотой от 3 до 60 Гц. Или активно менять направление. Третий вариант – резкая смена контрастности со светлой на темную и обратно.

              При этом новогодние огни и фейерверки далеко не единственное, что может вызвать приступ. В этом ряду, согласно данным британского Общества эпилепсии, огромное количество самых бытовых вещей: мерцание экрана старых телевизоров, солнечные блики на воде и сквозь кроны деревьев, вспышки фотокамер, неоновые вывески, сигнальные огни на велосипедах и даже эскалаторы в метро и торговых центрах – там глаз может не справиться с активно движущейся картинкой. 

              Таким образом, опасности подстерегают фоточувствительных людей действительно на каждом шагу, и новогодние гирлянды здесь как капля в море. Другое дело, что риску подвержен далеко не каждый. А те, что все-таки подвержены, могут обезопасить себя от приступа – закрыть глаза при яркой картинке или носить специальные очки.    


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