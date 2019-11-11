Таксист протаранил пять машин в Москве из-за приступа эпилепсии

В Москве в районе Орехового бульвара и улицы Красногвардейской у водителя «Яндекс.Такси» во время поездки с пассажиром случился эпилептический приступ, сообщили СМИ.

Как сообщает Life, водитель потерял управление и врезался в пять припаркованных машин. Очевидцы помогли вытащить водителя из-за руля и до приезда бригады врачей попытались оказать ему первую помощь. Пассажир отделался ссадиной и ушел с места ДТП.