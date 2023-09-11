Кубинцы учатся воевать с США на Украине

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Заявление официальной Гаваны о «наемниках» легко воспринять как антироссийское. Кубинские власти рассказали о действующей на территории Острова Свободы и РФ сети, которая привлекала кубинских граждан (как с Кубы, так и проживающих в России) к участию в Специальной военной операции на Украине.

Как пишет главная газета Кубы Granma, «подполковник Франк Эрнандес Эстрада, начальник управления Главного управления уголовных расследований Министерства внутренних дел, заявил, что после следственного процесса 17 человек признали свое участие в операциях по торговле людьми в целях вербовки в армию». В чью армию не сказано, но из этой и других публикаций очевидно, что речь идет о российской.

Отметились не только правоохранители, но и дипломаты. В кубинском МИД заявили, что страна «не участвует в военном конфликте на Украине», а также «действует и будет действовать решительно» против любого, кто «в любой форме участвует в торговле людьми для вербовки или наемничества, дабы кубинские граждане применяли оружие против любой страны»

В то же время кубинские власти явно стараются не раздувать скандала, что логично, ведь их фактически вынудили выступить с подобным заявлением. Оно стало единственно возможной реакцией на рассказы и статьи о том, что кубинские граждане массово отправляются в ряды российской армии воевать против украинских нацистов.

«Украинские киберспециалисты группы InformNapalm добыли тщательно скрывавшиеся Россией данные о том, что Москва вербует кубинцев в ряды своих диверсионных формирований. Известно, что в тренировочном лагере под Тулой уже готовятся не менее 200 наемников, прибывших из Гаваны», – пишет выходящая в Майами испаноязычная, ориентированная в первую очередь на кубинских иммигрантов газета El Nuevo Herald.

Соблазнить кандидатов в диверсанты, по мнению газеты, просто: надо лишь пообещать им зарплату в две тысячи долларов США в месяц и единоразово выплатить «подъемные» в том же размере, поскольку «для рядовых кубинцев, влачащих на родине жалкое состояние, это огромные деньги»

«Куба переживает десятилетие мощнейшего кризиса. Гражданам не на что есть, пить и содержать свое жилье, которого, заметим, у многих и нет. Поэтому они вынуждены искать варианты лучшей жизни. И многие сделали правильный выбор: только в прошлом году 300 тысяч кубинцев перебрались в США. Это лучше, чем грозящее смертью пребывание на украино-русской войне», – прозрачно намекает издание.

Другие СМИ подают эту историю не как вербовку добровольцев, а как некие мошеннические действия. Якобы кубинцы отправлялись на стройку, а по факту их бросили на войну. Значит, правительство должно их спасать.

Газете ВЗГЛЯД в российском МИД заявили о неуместности подобных трактовок. «Что касается прохождения кубинскими гражданами (и гражданами других государств) военной службы по контракту в Вооруженных Силах России и воинских формированиях, то такая возможность допускается действующей у нас нормативной базой. Соответствующие практические аспекты находятся в компетенции Минобороны России», – гласит заявление ведомства.

Версии об обмане изначально выглядела завиральной, учитывая экономическую нецелесообразность приезда кубинских строителей в Россию (где ниша плотно занята турецкими, таджикскими и иными специалистами).

В то же время сайт InformNapalm пестрит сканами страниц паспортов кубинцев, въезжавших в Россию кто напрямую, кто через Белоруссию в качестве туристов (благо визы гражданам Острова Свободы для посещения РФ не нужны) и не выехавших обратно. На речь тут идет не об обмане, а о проявлении массового добровольческого движения. И не исключено, что оно существует не просто с ведома руководства стран, откуда приезжают добровольцы, но и с их подачи или, как минимум, молчаливого согласия

Количество этих добровольцев измеряется отнюдь не десятками. «Участие добровольцев-антифашистов в ВС РФ стала массовой практикой во многих странах. На тысячи идет счет добровольцев из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Мне известны случаи, когда действующие военные брали отпуска у себя на родине и заключали краткосрочный контракт с "Вагнером" для участия в освобождении Украины», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Конечно, прежде всего речь идет о странах постсоветского пространства, однако едут добровольцы и из государств Африки и Латинской Америки. Одни ради денег (несколько тысяч долларов в месяц и российское гражданство на дороге не валяются), а другие еще и за идею.

Дело в том, что участие в СВО становится формой выражения протеста. Миллионы людей в развивающихся странах испытывают «глубокую личную неприязнь» к Соединенным Штатам и их политике. Испытывают гнев от того, что американцы безнаказанно вмешиваются в их внутренние дела, ослабляют или даже разрушают их государства. А Москва дает разгневанным патриотам возможность воевать против американцев с оружием в руках на территории бывшей Украины.

Для их правительств, по разным причинам не способным публично выступить против США, это тоже выражение протеста. Также это способ выпустить пар – отправить наиболее пассионарных протестующих выплескивать свою энергию в зону СВО.

Наконец, это способ обрести подготовленные кадры. «Речь идет о желании получить по итогам конфликта опытных бойцов, которые могли бы стать частью национальных армий. Эту цель, например, открыто провозглашал начальник Генштаба Казахстана Марат Хусаинов, призвав власти дать гарантии безопасности возвращения на родину всем казахам, которые воевали на обоих сторонах конфликта», – говорит Никита Мендкович.

Однако наиболее ценные кадры будут состоять из тех, кто воевал на российской стороне.

Бывшеукраинские территории – это единственное место на планете, где можно научиться вести боевые действия против армии натовского образца, имея при этом шансы остаться в живых благодаря принадлежности к могучей армии России.

Поэтому кубинские и иные власти будут, конечно, громко возмущаться тому, что их граждане направляются на борьбу с киевским режимом с оружием в руках, но только для того, чтобы не попасть под прессинг новых американских санкций. По факту они будут участвовать в российской СВО – так, как могут, и так, как им выгодно.