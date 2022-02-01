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Лондон невольно окажет России огромную услугу

Интересы российских олигархов в Британии давно находятся под колпаком местных силовиков REUTERS/Luke MacGregor
Британия намерена принять закон о санкциях, который позволит замораживать активы российского бизнеса, а также изымать собственность наших олигархов. Но если за российский бизнес Москва готова заступиться, то британское имущество богатых россиян останется без такого покровительства – олигархов давно предупреждали о возможности такого развития событий и советовали им вкладывать деньги в России. Подробности...
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Для борьбы с минами ВМФ России требуются особые подводные аппараты

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    Лондон невольно окажет России огромную услугу

    Интересы российских олигархов в Британии давно находятся под колпаком местных силовиков
    		   1 февраля 2022, 08:50
    Фото: REUTERS/Luke MacGregor
    Текст: Николай Васильев,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Британия намерена принять закон о санкциях, который позволит замораживать активы российского бизнеса, а также изымать собственность наших олигархов. Но если за российский бизнес Москва готова заступиться, то британское имущество богатых россиян останется без такого покровительства – олигархов давно предупреждали о возможности такого развития событий и советовали им вкладывать деньги в России.

    Новый британский законопроект о санкционном режиме против России позволит замораживать активы российских компаний в Британии, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс. «Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену... Если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», – цитировало RT заявление Трасс. Ранее глава британского МИД объявила о готовности Лондона ввести «самый жесткий санкционный режим» против России. «Спрятаться будет негде», – предупредила она.

    За день до этого Трасс оповестила: разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. При этом возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов».

    Россия даст собственный ответ, учитывающий национальные интересы, если Великобритания выполнит угрозу наложить ограничения на активы крупного российского бизнеса, заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

    Похоже, что Лондон решил взяться за бизнесменов из России не без намека со стороны американских партнеров. Ранее The Times со ссылкой на свои источники сообщила: власти США выразили беспокойство из-за того, что санкции против российского руководства не будут эффективны из-за лояльного подхода Великобритании к поступлению финансов из России в британскую юрисдикцию. Лондонское издание при этом упомянуло: в 2016 году правительство Ее Величества оценило объем «средств, имеющих коррупционное происхождение», что поступили в Соединенное Королевство, в 100 млрд фунтов стерлингов в год.

    Стоит отметить, что если ограничения на активы российского бизнеса Москва восприняла резко негативно – как атаку, то намерения британских властей в отношении имущества олигархов российская сторона отчасти даже поддержала.

    «Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации – сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие», – написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила Трасс о списке коррупционеров, которых Россия просила Лондон выдать. А в Совете Федерации напомнили, что президент России Владимир Путин уже давно предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств.

    «Может быть, теперь наши богатые люди поймут, что надо вкладывать в собственную экономику и поднимать собственную страну, а не покупать недвижимость в Лондоне или Шотландии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. 

    «Ведь наш президент как в воду глядел, когда выступал 20 лет назад на съезде Торгово-промышленной палаты России. Но многие в это не поверили, продолжали перекачивать деньги на Запад, приобретали недвижимость. Хотя все они там были под колпаком уже с первого дня – ведь все переводы прозрачные, они видны», – отметил сенатор.

    По данным Бюро национальной статистики Великобритании, по состоянию на начало 2010-х годов в Соединенном Королевстве постоянно проживало более 45 тысяч выходцев из России. Сколько из них обладает высоким уровнем дохода, можно определить по косвенным данным. Весной 2018-го Reuters сообщило: британское МВД намерено провести анализ выданных россиянам до 2015 года инвестиционных виз, то есть документов, которые открывают возможность для получения вида на ПМЖ и в дальнейшем – подданства Великобритании. Для получения «визы инвестора» нужно вложить в экономику королевства от 2 млн фунтов стерлингов, то есть 2,6 млн долларов, или 202 млн рублей по нынешнему курсу.

    Всего чиновники МВД намерены рассмотреть документы 700 россиян, которым было дано разрешение приехать в Великобританию по инвестиционной визе, цитировало Bloomberg сообщение тогдашнего главы МВД Эмбер Радд.

    Имена наиболее обеспеченных россиян постоянно фигурируют в различного рода рейтингах капиталов. В топ-20 живущих в Британии богачей за 2021 год, составленном The Sunday Times, фигурируют: основатель группы USM Алишер Усманов (6-е место, состояние 13,4 млрд фунтов стерлингов, или 17,9 млрд долларов), Роман Абрамович (8-е место с 12,1 млрд фунтов) и Михаил Фридман (11-е место и 10,7 млрд фунтов).

    Американский портал The Business Insider в 2017 году упоминал, что «базирующийся» в Лондоне Усманов, помимо хорошо известного вложения в 30% акций столичного футбольного клуба «Арсенал», также разместил капитал в недвижимость – поместье XVI века Саттон-Плейс в графстве Суррей, ранее принадлежавшее американскому нефтяному магнату Полу Гетти.

    В 2019 году российский филиал The Forbes отмечал, что в собственности Романа Абрамовича находится особняк на лондонской «улице миллиардеров» Кенсингтон-Пэлас-Гарденс стоимостью 170 млн фунтов – когда российский предприниматель приобрел этот дом в 2014 году, особняк входил в десятку самых дорогостоящих жилых строений мира (9-я строчка по версии CompareCamp). По оценке Forbes, чуть дешевле – по 150 млн фунтов стерлингов – стоят лондонские особняки вице-президента «ФосАгро» Андрея Гурьева и экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина. В сумму около 120 млн фунтов оценивается дом в одном из королевских парков Лондона – Риджентс-парке – принадлежащий, по данным издания, бывшему топ-менеджеру Газпрома Андрею Гончаренко.

    Всего, по подсчетам The Guardian, совокупная стоимость домов, квартир и замков российских олигархов в Британии может составлять около 1,1 млрд фунтов стерлингов.

    «Есть два способа вхождения в британскую экономику: покупка недвижимости и ценных бумаг. Соответственно, эти активы и могут быть изъяты у российских олигархов. Проще это сделать с недвижимостью, но и с конфискацией ценных бумаг проблем у Лондона, я думаю, не будет. Британцы явно очень скрупулезно следят за тем, откуда поступают средства и кто является конечным владельцем заходящих в страну капиталов офшорных фирм», – отметил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений* Василий Колташов.

    При этом политолог указал, что под удар попадут собственники пакетов акций российских энергетических компаний, самим же корпорациям ничего не грозит, поскольку они являются налоговыми резидентами России. «В числе тех, кто подпадет под давление Лондона, могут быть все – от самого крупного миллиардера Михаила Прохорова, к которому, можно предположить, ранее уже подходили с подобными предложениями, до представителей «низшей лиги» вроде Евгения Чичваркина», – пояснил политолог. По его словам, средства россиян могут быть арестованы или заморожены на неопределенный срок, оставаясь в распоряжении британских властей.

    «Лондон пока не шел в подобную лобовую атаку на российских «олигархов», осевших в Британии, но может пойти. Одним из условий «разморозки» активов будет, вероятно, финансирование оппозиционных кампаний

    в России. Совсем не исключаю, что на это согласятся наши некоторые сговорчивые соотечественники, живущие в Лондоне», – считает аналитик.

    «Новые санкции, которые Лондон вводит против российского бизнеса, могут заставить задуматься предпринимателей из других стран, которые сейчас вкладывают средства в Британию», – со своей стороны отметил сенатор Джабаров. 

    «Ведь это старая имперская традиция: Британия всегда владела огромными колониями, грабила и обогащалась за их счет. Видимо, желание жить за чужой счет у них осталось по сегодняшний день. Колоний уже нет, зато есть наши олигархи, которые держат там свои активы. Давайте грабанем и их, обогатимся за счет этого. Я думаю, что это ошибочный ход британцев, что они пошли по своему старому сценарию, когда всех грабили. Ну грабанут они, но это же разовая акция. А что дальше будет? Развивающиеся страны задумаются, не отнимут ли и у них их собственность. Я думаю, что Британия играет в плохую игру для себя, сама себе в будущем готовит неприятный сюрприз», – сказал сенатор.

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
     
     
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