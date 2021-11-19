Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке?

Конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.

«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», – говорится в релизе. Там также указывается, что поправки в Конституцию России, принятые в 2020 году, якобы «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств России».

«Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», – говорится в проекте резолюции.

Первыми на столь странную инициативу отреагировали российские сенаторы. По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, проект резолюции является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде. При этом в комитете по международным делам допустили разрыв отношений между Россией и США в случае, если скандальная резолюция будет принята.

А в Кремле инициативу конгрессменов считают удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«А если говорить серьезно, то да, это собственно прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира, демонстрация того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран.

И мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации»,

– добавил Песков.

При этом в начале недели десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией, а также ужесточить политику в отношении Москвы.

Газета ВЗГЛЯД тогда писала, что в США пока нет яркого лидера, придерживающегося резко антироссийских настроений. «Нового полноценного Маккейна в США нет. Но есть несколько «мини-Маккейнов». К ним относятся Линдси Грэм, Тед Круз, Лиза Чейни», – отмечал политолог Малек Дудаков. Однако список «мини-русофобов» решили пополнить, судя по всему, Коэн и Уилсон. Для чего им это надо?

«Конгрессмены неплохо понимают внутреннюю повестку, но практически лишены ясного представления о внешней политике. Это касается Стива Коэна и Джо Уилсона. Они попытались устроить шум в информационном поле и заработать очки на заявлениях о непризнании Путина президентом», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Эксперт напомнил, что ранее в США выдвигали предложения не признавать руководство Китая после съезда КПК в 2017 году. «Настоящее непризнание лидеров государств со стороны Вашингтона мы видим в Венесуэле и Белоруссии. Остальные подобные инициативы дальше слов никогда не проходили и не пройдут, – добавил собеседник. – К примеру, мы несколько раз слышали призывы конгрессменов не признавать парламентские выборы в России, но до реальных решений дело не дошло».

По его словам, можно ожидать, что после выборов 2024 года власти США скажут, что «выборы были непрозрачными, вывесят специальное заявление на сайте Госдепа, и на этом все закончится». «Проблема в том, что в США нет альтернативы русофобской повестке», – отметил политолог.

«Да, она многим надоела, но она является порождением идеологемы, предполагающей управление всеми процессами в мире из Вашингтона. В итоге американская внешняя политика становится заложницей этих установок, – указал Дробницкий. – Что делать с русофобской повесткой – они не понимают».

Политолог также отметил, что нынешний глава Госдепа Энтони Блинкен и другие участники «аспенской группы» представляют куда более яркое русофобское крыло. «А, к примеру, сенатор Рэнд Пол – один из немногих здравомыслящих и умных людей во властной верхушке США, который призывает к диалогу с Москвой. Поэтому он никогда не станет президентом – просто из-за несоответствия идеологической установке», – подытожил эксперт.

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«В этом законопроекте видна рутинная работа американского Конгресса, который периодически должен показывать неприятие российской политики. Повода для внесения этого документа не было никакого. И это точно не вызвано выступлением Путина на расширенной коллегии МИД , где прозвучала жесткая риторика относительно Запада. Такие документы готовятся заранее», – считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Кроме того, этот законопроект, вероятнее всего, вообще готовили помощники конгрессменов, которые занимаются именно российским направлением, считает Лукьянов: «Уверен, что сами Коэн и Уилсон совершенно не разбираются во внутренней политике России».

Вместе с тем собеседник согласился с утверждением, что этот законопроект нужно расценивать как вмешательство во внутренние дела России. «США уже долгое время считают себя страной, которая вправе вмешиваться в дела других стран. Это часть американского политического менталитета – считать себя эталоном демократии и свободы», – напомнил собеседник.

При этом политолог уверен, что у выдвинутой инициативы нет никакой прикладной цели, включая попытку повлиять на состав и ход президентской гонки в России в 2024 году. «Сейчас не те времена, чтобы США могли протащить «своего» кандидата на выборах в России. К тому же не надо переоценивать степень понимания американским истеблишментом наших политических процессов», – резюмировал Лукьянов.

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