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19 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
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Как бедные и разумные россияне помогли росту цен на продукты

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений Артем Геодакян/ТАСС
Целых четыре года россияне наслаждались уникально низкой инфляцией в 4%. Однако в этом году ситуация вышла из-под контроля. Продовольственная инфляция достигла двузначного значения. И долю вины за разгон цен глава Центробанка возложила на самих россиян. Действительно ли население может влиять на инфляцию? И где искать выход из инфляционной спирали? Подробности...
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Для QR-кодов в России предложили «метод светофора»

В эпидемически «красных» регионах правила QR-кодов должны быть строже Максим Киселев/ТАСС
QR-коды в регионах и антиковидные ограничения должны применяться с учетом уровня вирусной угрозы по единому для всей страны стандарту. Это сделает понятным введение или снятие на определенной территории ограничительных мер. Оптимальным методом ранжирования территорий по уровню риска, по мнению экспертов, является «светофорный принцип», который уже используется как за рубежом, так и в ряде регионов РФ. Подробности...
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Литву скармливают китайскому дракону

Литву подсылают к китайскому дракону с целью узнать, насколько этот дракон зол и опасен REUTERS/Carlos Barria
В Литве открылось официальное представительство Тайваня – и теперь все с интересом ждут, что будет с Литвой. Вильнюс пошел дальше всех малых стран в желании разозлить Пекин, с которым, казалось бы, у него нет никаких резонов ссориться. Возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Российская экономика сближает Донецк и Луганск

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией. Подробности...

Санкции против миграции еще пригодятся Европе

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
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Россия создает напряжение на Западе

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Призыв Путина создавать «известное напряжение» на Западе для обеспечения стабильности и безопасности фиксирует ситуацию де-факто новой холодной войны с НАТО. Подробности...
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

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    Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

    Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами
    		   19 ноября 2021, 14:56
    Фото: Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке?

    Конгрессмены Стив Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли в Палату представителей Конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Документ, в случае принятия, будет носить характер рекомендации.

    «Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», – говорится в релизе. Там также указывается, что поправки в Конституцию России, принятые в 2020 году, якобы «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств России».

    «Любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов», – говорится в проекте резолюции.

    Первыми на столь странную инициативу отреагировали российские сенаторы. По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, проект резолюции является вмешательством во внутренние дела страны в чистом виде. При этом в комитете по международным делам допустили разрыв отношений между Россией и США в случае, если скандальная резолюция будет принята.

    А в Кремле инициативу конгрессменов считают удивительной и неприемлемой. «Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «А если говорить серьезно, то да, это собственно прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира, демонстрация того, что Соединенные Штаты официально вмешиваются во внутренние дела других стран.

    И мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации»,

    – добавил Песков.

    При этом в начале недели десять конгрессменов-республиканцев в письме госсекретарю Энтони Блинкену призвали администрацию США признать «тщетность и опасность» политики выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией, а также ужесточить политику в отношении Москвы.

    Газета ВЗГЛЯД тогда писала, что в США пока нет яркого лидера, придерживающегося резко антироссийских настроений. «Нового полноценного Маккейна в США нет. Но есть несколько «мини-Маккейнов». К ним относятся Линдси Грэм, Тед Круз, Лиза Чейни», – отмечал политолог Малек Дудаков. Однако список «мини-русофобов» решили пополнить, судя по всему, Коэн и Уилсон. Для чего им это надо?

    «Конгрессмены неплохо понимают внутреннюю повестку, но практически лишены ясного представления о внешней политике. Это касается Стива Коэна и Джо Уилсона. Они попытались устроить шум в информационном поле и заработать очки на заявлениях о непризнании Путина президентом», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Эксперт напомнил, что ранее в США выдвигали предложения не признавать руководство Китая после съезда КПК в 2017 году. «Настоящее непризнание лидеров государств со стороны Вашингтона мы видим в Венесуэле и Белоруссии. Остальные подобные инициативы дальше слов никогда не проходили и не пройдут, – добавил собеседник. – К примеру, мы несколько раз слышали призывы конгрессменов не признавать парламентские выборы в России, но до реальных решений дело не дошло».

    По его словам, можно ожидать, что после выборов 2024 года власти США скажут, что «выборы были непрозрачными, вывесят специальное заявление на сайте Госдепа, и на этом все закончится». «Проблема в том, что в США нет альтернативы русофобской повестке», – отметил политолог.

    «Да, она многим надоела, но она является порождением идеологемы, предполагающей управление всеми процессами в мире из Вашингтона. В итоге американская внешняя политика становится заложницей этих установок, – указал Дробницкий. – Что делать с русофобской повесткой – они не понимают».

    Политолог также отметил, что нынешний глава Госдепа Энтони Блинкен и другие участники «аспенской группы» представляют куда более яркое русофобское крыло. «А, к примеру, сенатор Рэнд Пол – один из немногих здравомыслящих и умных людей во властной верхушке США, который призывает к диалогу с Москвой. Поэтому он никогда не станет президентом – просто из-за несоответствия идеологической установке», – подытожил эксперт.

    «В этом законопроекте видна рутинная работа американского Конгресса, который периодически должен показывать неприятие российской политики. Повода для внесения этого документа не было никакого. И это точно не вызвано выступлением Путина на расширенной коллегии МИД, где прозвучала жесткая риторика относительно Запада. Такие документы готовятся заранее», – считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Кроме того, этот законопроект, вероятнее всего, вообще готовили помощники конгрессменов, которые занимаются именно российским направлением, считает Лукьянов: «Уверен, что сами Коэн и Уилсон совершенно не разбираются во внутренней политике России».

    Вместе с тем собеседник согласился с утверждением, что этот законопроект нужно расценивать как вмешательство во внутренние дела России. «США уже долгое время считают себя страной, которая вправе вмешиваться в дела других стран. Это часть американского политического менталитета – считать себя эталоном демократии и свободы», – напомнил собеседник.

    При этом политолог уверен, что у выдвинутой инициативы нет никакой прикладной цели, включая попытку повлиять на состав и ход президентской гонки в России в 2024 году. «Сейчас не те времена, чтобы США могли протащить «своего» кандидата на выборах в России. К тому же не надо переоценивать степень понимания американским истеблишментом наших политических процессов», – резюмировал Лукьянов.

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