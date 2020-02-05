Наследие Путина закрепят в Конституции

Через два месяца россиянам предстоит принять участие во всероссийском голосовании по изменениям в Конституцию. Хотя их обсуждение еще идет, уже понятно – они должны закрепить социальные гарантии и новые требования к власти. Эти поправки президента, считают эксперты, его политическое наследие. Оно призвано защитить Россию от потрясений и после 2024 года, и в дальнейшем будущем.

В среду на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) состоялся круглый стол, в рамках которого эксперты оценили значимость предложенных президентом РФ поправок в Конституцию, а также обозначили конкретные цели и предполагаемые результаты этих изменений.

Открывая дискуссию, глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова отметила, что на состоявшейся во вторник встрече с общественностью Владимир Путин в очередной раз расставил акценты относительно будущих поправок в Конституцию.

«Президент рассказал о публичной власти, о том, как он видит эту концепцию. Он также ответил на вопрос – для себя или не для себя он предлагает изменить Конституцию, будет ли он продлевать свои полномочия. И четко ответил, что нет, ни в коем случае поправки не направлены на это, он уходит с поста президента», – сказала Екатерина Соколова.

В свою очередь глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов объяснил такую позицию президента тем, что «Путин думает о будущем и хочет зафиксировать свое политическое наследие». «Президенту важно, что будет происходить в стране после 2024 года. И не только после 2024-го, но и далее», – добавил Кузнецов.

Как пояснил эксперт, все конституционные дополнения связаны с необходимостью выстроить стабильно существующую политическую систему, которая сможет сама себя обновлять. Потому все поправки к Основному закону сводятся к трем большим блокам.

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«Первый связан с суверенитетом. Путин не раз говорил, что Россия будет либо сильным суверенным государством, либо ее не будет вообще. Теперь президент предлагает зафиксировать это конституционно. К этому блоку относятся поправки, связанные с приматом российского законодательства над международным во внутрироссийских делах. Отмечу, что это никак не скажется на соблюдении Россией международных договоров и прав человека, гарантированных Конституцией РФ», – подчеркнул глава экспертного совета ЭИСИ.

Кроме того, для чиновников и госслужащих фиксируется необходимость быть патриотами не на словах, а на деле, продолжил Кузнецов. Сюда относятся дополнительные квалификационные требования к президенту страны, а также ограничения для лиц с двойным гражданством и видом на жительство в других странах.

«Второй большой блок – это закрепление социальных гарантий для населения. Многие помнят социальный крах 1990-х годов, когда государство в одночасье перестало быть что-либо кому-либо должно. И об этом громко заявлялось. Путин хочет, чтобы эта ситуация больше не повторилась. Что бы ни случилось – государство должно. И президент хочет это закрепить в Конституции, хотя бы в общих чертах. Здесь и гарантия пенсионного обеспечения и его индексации, и гарантия дохода не менее минимального размера заработной платы, и прочие социальные обязательства, которые предлагаются к внесению в Конституцию», – пояснил Кузнецов.

Третий блок предлагаемых поправок касается системы разделения властей и механизма работы публичной власти. По словам эксперта, в данном случае речь идет о закреплении в Конституции «давно существующих, но не обладавших до этого официальным местом в российском законодательстве органов власти». Под этим подразумеваются Совет безопасности, Государственный совет, расширение полномочий парламента, а также разъяснение принципов функционирования судебной системы.

«Для чего нужны эти поправки? Помимо того, что они много чего уточняют, они защитят страну от попыток установить единоличное правление когда-либо в будущем. Система разделения властей нужна для того, чтобы люди и государство были защищены от попыток установления диктатуры. Чем подробнее прописана в Конституции система разделения властей, тем больше страна защищена от возможности концентрации власти в одних руках», – пояснил Кузнецов.

Он подчеркнул, что Путин добровольно отказывается от части полномочий президента. Этот шаг требует большого политического мужества от человека, который давно находится на позиции главы государства. «Путин это делает ради будущего. Это хороший и важный шаг», – акцентировал эксперт.

Еще один важный вопрос – это поправки к Конституции относительно расширения полномочий местного самоуправления, ведь муниципалитеты – это самая близкая к человеку ветвь власти. По мнению экспертов, в России «неплохое муниципальное законодательство», но проблема заключается в том, что муниципалитеты не обеспечены финансово.

«Предложения по дополнениям в Конституцию позволят этого избежать. Система публичной власти, в которой и государственная, и муниципальная власть будут взаимодействовать в бюджетных вопросах – это то, что нас ждет в ближайшем будущем. И это значит, что у людей будет больше возможностей путем гражданской активности эффективно участвовать в жизни своего муниципалитета и страны в целом», – пояснил Глеб Кузнецов.

С ним согласился и гендиректор консалтинговой группы Bakster-group Дмитрий Гусев. По его словам, предложенные изменения, касающиеся изменения функций государственных институтов власти, станут толчком к развитию страны. Что еще важно – это большое количество идей по поправкам и широкая дискуссия в обществе.

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«Конституция вообще не часто меняется, поэтому все поправки решили провести одним большим пулом. Многие общественные деятели включились со своими инициативами, поэтому получился такой объем поправок. И важно ведь не только проголосовать за те или иные поправки, но и обстоятельно их обсудить. Что мы и наблюдаем», – сказал Гусев газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь директор Центра политического анализа Павел Данилин, говоря о значимости поправок с точки зрения стабильного развития государства, отметил важность разъяснения политическим элитам особенностей «транзита власти», который ждет Россию в ближайшие годы.

«Нужно стабилизировать систему за счет диверсификации президентских полномочий в пользу представительных органов власти, обеспечить подконтрольность судей закону и наполнить смыслом социальное государство, о котором говорится в Конституции.

Это нужно для того, чтобы завоевания, сделанные за последние десятилетия, не были повернуты вспять при приходе нового руководителя страны.

То есть нам нужно включить так называемую защиту от дурака», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД по итогам круглого стола.

Напомним, 20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.

Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение в апреле 2020 года общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.