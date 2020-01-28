России требуется Конституция развития

Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня необходимость в жесткой властной вертикали отпала. Россия превратилась в развитую державу и ей требуется «конституция развития». К таким выводам пришли участники состоявшегося в ЭИСИ круглого стола, посвященного путинским поправкам к Основному закону.

Во вторник в столичном Центре международной торговли, под эгидой Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) состоялся круглый стол «Обновление институтов готово. Смысл и назначение конституционных изменений». Модератор, глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова предложила не совсем привычный формат – несколько раундов для обсуждения блоков вопросов. Вопросы же затрагивали самую обсуждаемую в эти дни тему – поправки к Основному закону, проект которых, напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин внес в Государственную думу.

Почему именно сейчас

«Изменение условий существования, условий жизни требуют изменения законодательства», – взял слово гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. «Необходимо привести конституцию 1993 года в состояние, адекватное современным реалиям. Россия 1993-го и Россия 2020-го – это две совершенно разные страны. В этом может убедиться каждый, посмотрев в окно», – рассуждал политолог.

Присутствовавшие на встрече отметили, что вид из окон бизнес-центра, где проходил круглый стол, весьма символичен: с одной стороны виднелись небоскребы Москва-Сити как символ быстрого развития России в 2000-2010-е. С другой стороны – Белый дом, вокруг которого разворачивались трагические события 1993 года, и на фоне которых тогда разрабатывался действующий по сей день Основной закон. «Многие подзабыли, но четверть века назад Россия фактически находилась в состоянии гражданской войны. У нас парламент из танков расстреливали!», – напомнил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Принималась конституция с суперпрезидентскими полномочиями для Бориса Ельцина, – согласился Данилин. – Но надо понимать: эти полномочия были нужны отнюдь не для того, чтобы Ельцин строил из себя диктатора. За счет этих суперпрезидентских полномочий нужно было просто «стягивать» страну, которая тогда разваливались на куски, не без помощи самого Бориса Николаевича». Такая конструкция Основного закона была востребована в ситуации прямой угрозы суверенитету страны, добавил эксперт. Эту угрозу пришлось отражать уже Владимиру Путину, когда он стал премьером, а затем и главой государства в смертельно опасный для страны момент – при вторжении боевиков в Дагестан в 1999 году, напомнил Данилин.

«В дальнейшем, в начале нулевых, жесткая политическая конструкция была необходима президенту для обуздания региональной фронды, она позволила скрепить единство и затем обеспечить стабильность, – указал эксперт. – Но сейчас такой угрозы нет. Сейчас на повестке дня – делегирование властных полномочий».

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«Суперпрезидентская республика возникла в острых кризисных обстоятельствах. Сейчас, извините за пафос, пора приблизить власть к народу», – в свою очередь, добавил Мартынов. Он пояснил, что речь идет в первую очередь о предоставлении больших полномочий народным избранникам – депутатам и представителям регионов – сенаторам.

«Президентская должность ослабляется, часть полномочий передается, соответственно, Госдуме, Совету Федерации, и даже Конституционному суду», – констатировала Екатерина Курбангалеева, директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» и зампред комиссии Общественной палаты по социальной политике.

Как обеспечить успешный «транзит власти»

В том же духе высказался и профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло. «Назрела не конституционная реформа, – заметил он. – Назрела реформа государственной власти и управления. В 2000-х годах сложилась жесткая вертикаль управления, замкнутая на президента. На рубеже эпох эта вертикаль обеспечила безопасность России, фактически спасла страну от распада, и в 2000-х и 2010-х годах обеспечила развитие страны. Но затем сама страна, ее экономический потенциал, возможности и ресурсы, которыми она стала обладать, вышли на новый уровень».

Сегодня выявилась иная проблема, отметил эксперт. С одной стороны, «чиновников в департаментах много», но с другой стороны, «любые конкретные, реальные вопросы приходилось решать в режиме ручного управления, едва ли не самому президенту». Пришло время для реформы самой системы управления, подчеркнул Манойло.

«Таким образом, нужна конституция развития?», – задала тут модератор встречи Екатерина Соколова.

«Если принятый в 1993 году вариант был инструментом для разрыва с прошлым, то сейчас необходима конституция как инструмент развития»,

– согласился исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

Изменения должны гарантировать стабильность развивающейся государственной машине, сошлись во мнении эксперты. «Путин – руководитель с самой сильной легитимностью. Кто как не он мог предложить такие изменения? Все изъяны, все перекосы и риски, думаю, ему очевидны и сейчас», – заметила Екатерина Курбангалеева.

Путин дал понять, что не намерен оставаться президентом на следующий срок, подчеркнула эксперт. «Раз должен быть начат «транзит власти», то должны быть определены правила игры в отношении тех, кого мы выбираем. Это ужесточение требований к будущим народным избранникам перед вступлением страны в новый выборный период», – полагает она.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, в свою очередь, отметил: речь идет о транзите «не к какому-то преемнику», а о транзите к сбалансированной системе властных институтов. Поэтому, пояснил он, в Основной закон вносится аналог того, что инженеры называют «защитой от дурака» – механизмы (в данном случае, политические), которые оберегают систему от неверных действий отдельно взятого человека.

То, что делает президент – «это защита от возможных будущих претендентов на пост президента или политических лидеров, которые на волне популизма могут получить достаточную часть власти», – подчеркнул Матвейчев. В бизнесе то же называется «принципом двух ключей», напомнила Курбангалеева.

О том, как в Конституцию будут введены «ключи» нового политического механизма, и о том, почему это крайне важно, эксперты обсудили уже в следующем раунде.

Какие поправки особенно заметно меняют Конституцию

Павел Данилин и Андрей Манойло сошлись во мнении о том, что самым важным новшеством станут полномочия Государственного совета. С момента создания Госсовета «любые решения этого органа приводились в жизнь только посредством тех постановлений, решений и указов, которые подписывал президент», – отметил Данилин. «Президент лично должен был легитимировать любое решение Госсовета, только после этого оно становилось реальным. Это неправильно», – посетовал директор Центра политического анализа.

«Конституция была несовершенной по целому ряду параметров. Сейчас расширяются функции палат парламента, усиливается роль правительства, прописывается механизм ответственности правительства. Плюс это то, о чем коллеги сейчас пока не вспоминали – формирование системы органов публичной власти», – перечислил самое, на его взгляд, важное политолог Игорь Кузнецов.

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Президент предложил закрепить в Конституции понятие «публичная власть», в которое включат и местное самоуправление. Благодаря этому муниципальные власти станут эффективнее, будут скорректированы программы поддержки местного самоуправления, – сказал Кузнецов в комментарии газете ВЗГЛЯД. На самом круглом столе Кузнецов обратил внимание коллег еще на одну крайне важную поправку – «ужесточение требований к представителям политической элиты». Как известно, в президентских поправках содержатся новые требования к кандидатам в президенты («ценз оседлости»), депутатам и высшим чиновникам. Сенаторам, думцам, премьер-министру, федеральным министрам, главам иных федеральных органов, а также судьям запрещено иметь иностранное гражданство.

«Речь идет о национализации элиты, о создании элиты, которая должна быть ориентирована на служение стране, обществу, народу», – подчеркнул политолог Алексей Мартынов. Кроме того, работу всей государственной машины теперь ориентируют на обеспечение прав граждан по принципу «величие России – достоинство граждан», полагает Екатерина Курбангалеева. С ее точки зрения, самыми важными стали две социальные поправки.

Во-первых, это норма, которая приравнивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. «МРОТ и ПМ по факту уже были приравнены на практике, но совсем недавно, – напомнила Курбангалеева. – Теперь, когда это вносится в Конституцию, не будет никаких разночтений, какой должен быть МРОТ, чем он отличается от прожиточного минимума. Как рассчитывать прожиточный минимум – теперь понятно».

Второе – это индексация пенсий и социальных пособий, указала Курбангалеева. В действующем тексте Основного закона понятие «пенсии» упоминается лишь дважды, и очень кратко, отметила эксперт. В предлагаемых поправках «про социальные пособия даже больше сказано, чем про государственные пенсии». «Неслучайно президент обязывает будущую политическую систему обеспечить как минимум ряд гарантированных социальных льгот», – отметила член Общественной палаты.

Почему Путин избрал такой способ утверждения поправок

Неслучайно поправки планируется вынести на обсуждение россиян, отметили эксперты. «Президент настояли на том, что нужно прямо обратиться к гражданам», – подчеркнул Алексей Мартынов. – Формально поправки могут быть утверждены парламентом. Но мнение людей по этому вопросу очень важно лично для президента». Важно, чтобы граждане были проинформированы о поправках, и высказали свое мнение в ходе всероссийского голосования, отметили эксперты. «Если общество покажет отношение иное, нежели у двух палат парламента, то поправки приняты не будут», – полагает Мартынов.

«Собственно, Конституция и была принята всенародным голосованием, – напомнил Игорь Кузнецов. – Сейчас принято аналогичное решение». Президент оставляет гражданам решить судьбу этих изменений, ведь набор изменений так широк, что затрагивает интересы правящего класса и общества в целом, подчеркнул политолог.

«Величие страны обеспечивается тем, что каждый гражданин имеет социальные гарантии и равные возможности. Но также важно, чтобы у граждан была возможность быть услышанными», – добавил Олег Матвейчев. То, что лидер нации дал возможность голосу народа прозвучать во время обсуждения самого главного вопроса – о Конституции, подытожил он.

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