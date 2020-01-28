Эксперт: Поправки в Конституцию решат кадровую проблему муниципалитетов

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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Главу Чувашии подвело чувство юмора

Сначала Михаил Игнатьев неудачно пошутил, а потом не смог понять этогоФото: кадр из видео
Чиновники должны понимать, что отвечают одновременно и перед президентом, и перед людьми – их поведение на публике не должно быть вызывающим, то есть порождающим недоумение и возмущение избирателей. Тем более если речь идет об избранном главе региона. И история с главой Чувашии стала наглядным тому подтверждением. Подробности...
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Россия отдала за границу новый способ борьбы с авианосцами США

Индия уже вооружила российские самолеты тяжелыми ракетами, но не сама РоссияФото: brahmos.com
Индия завершила формирование первой эскадрильи истребителей Су-30МКИ, способных нести ракеты «Брамос». И самолеты, и ракеты – российского производства. Таким образом индийцы приобрели фантастически эффективный инструмент борьбы с любыми морскими целями, авианосными ударными группами в том числе. Почему у самой России нет на вооружении ничего подобного? Подробности...
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В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»

Корпорация SoftBank – одна из самых быстрорастущих компаний в Японии из числа «новой волны»Фото: REUTERS/Toru Hanai
Редкое за последние годы явление зафиксировано в отношениях между Японией и Россией – практически полноценный шпионский скандал. Кем является и что делал «российский агент» в Японии, чем ответила на обвинения в его адрес Россия – и каким образом происходящее может быть связано с переговорами о судьбе Южных Курил? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленский врет не только нагло, но и подло

Владислав Шурыгин, военный эксперт
Освенцим освободила Советская армия. А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам или отступала с гитлеровцами на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки и знаки охраны лагерей смерти. Подробности...
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Русофобы снова интригуют против Москвы в ПАСЕ

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Очередной скандал в ПАСЕ вновь возобновил в России дискуссию о том, нужно ли вообще было договариваться с европейцами. В ПАСЕ снова пытаются ограничить права российских делегатов. И реагировать Москве на эти инициативы нужно жестко – но с умом. Подробности...
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Правды о коронавирусе мы не знаем

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ситуация очень плохая, даже если апокалиптические прогнозы не сбудутся, вирус не перешагнет через Амур у нас и не окажется масштабно в Европе и США. Помимо всего прочего, эпидемия нанесет значительный ущерб мировой экономике. Наиболее пострадавшими, как всегда в таких случаях, окажутся страны – поставщики сырья. Подробности...
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              Эксперт: Поправки в Конституцию решат кадровую проблему муниципалитетов

              28 января 2020, 17:22

              Текст: Михаил Мошкин

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              Президент России предложил закрепить в Конституции понятие «публичная власть», в которое включат и местное самоуправление. Благодаря этому муниципальные власти станут эффективнее, будут скорректированы программы поддержки местного самоуправления. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Кузнецов, комментируя дискуссии в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон.

              «Местное самоуправление решает вопросы, максимально «приближенные» к рядовым россиянам. Но нередко возникают случаи, когда наши муниципалитеты не могут тащить на себе тяжелый воз проблем. Причина традиционна – недостаток финансирования», – посетовал исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Кроме того, возникла проблема нежелания людей идти работать в органы муниципальной власти, признал политолог.

              Недавним напоминанием об этой проблеме стало признание, которое в пятницу сделал вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков. Рожков, которого цитировал портал «Клуб регионов», констатировал: у муниципальных чиновников – высокая ответственность, но при этом маленькие бюджеты и очень низкие зарплаты. Поэтому сегодня мало кто хочет работать в органы власти такого уровня.

              «Томская область – это еще не самый яркий пример, – отметил политолог. – Есть слабозаселенные регионы с очень низким финансированием местного самоуправления. Для них это ежедневная головная боль».

              Но эксперт уверен, что проблема решится после внесения инициированных президентом поправок. Местное самоуправление и органы государственной власти войдут в единую систему публичной власти. Оба уровня «должны взаимодействовать в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих государственное значение».

              «В Конституции до этого момента не существовало понятия публичная власть. Это революционные вещи, причем исходящие от президента, – подчеркнул Кузнецов. – Если на уровне Конституции об этом будет четко сказано, это повлечет за собой и корректировку соответствующего закона, и корректировку федеральной программы поддержки местного самоуправления».

              Как уже сообщалось, изменения в Основной закон предполагают гарантии муниципальным властям права на компенсацию дополнительных расходов, которые возникают «в результате выполнения полномочий, имеющих государственное значение». При этом сохраняется запрет на ограничение прав местного самоуправления.

              Как рассказал Кузнецов, сейчас на заседаниях рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию рассматривается несколько вариантов поправок.

              «Идет обсуждение возможности правки не только 8-й главы – «Местное самоуправление», где президент предложит поправить статью 132. Есть вариант правки главы 3-й «Федеративное устройство», а именно статьи 70, где речь идет о федеральных органах, поскольку создается единая система публичной власти», – рассказал Кузнецов.

              «Могут быть варианты, в какой форме будет внесена поправка, – резюмировал эксперт. – В течение пары недель появится точная формулировка. Тогда можно будет комментировать развернуто».

              На ваш взгляд

               
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              Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и так далее. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.


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