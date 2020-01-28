Эксперт: Поправки в Конституцию решат кадровую проблему муниципалитетов

Президент России предложил закрепить в Конституции понятие «публичная власть», в которое включат и местное самоуправление. Благодаря этому муниципальные власти станут эффективнее, будут скорректированы программы поддержки местного самоуправления. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Кузнецов, комментируя дискуссии в рабочей группе по подготовке поправок в Основной закон.

«Местное самоуправление решает вопросы, максимально «приближенные» к рядовым россиянам. Но нередко возникают случаи, когда наши муниципалитеты не могут тащить на себе тяжелый воз проблем. Причина традиционна – недостаток финансирования», – посетовал исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Кроме того, возникла проблема нежелания людей идти работать в органы муниципальной власти, признал политолог.

Недавним напоминанием об этой проблеме стало признание, которое в пятницу сделал вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков. Рожков, которого цитировал портал «Клуб регионов», констатировал: у муниципальных чиновников – высокая ответственность, но при этом маленькие бюджеты и очень низкие зарплаты. Поэтому сегодня мало кто хочет работать в органы власти такого уровня.

«Томская область – это еще не самый яркий пример, – отметил политолог. – Есть слабозаселенные регионы с очень низким финансированием местного самоуправления. Для них это ежедневная головная боль».

Но эксперт уверен, что проблема решится после внесения инициированных президентом поправок. Местное самоуправление и органы государственной власти войдут в единую систему публичной власти. Оба уровня «должны взаимодействовать в целях наиболее эффективного осуществления полномочий, имеющих государственное значение».

«В Конституции до этого момента не существовало понятия публичная власть. Это революционные вещи, причем исходящие от президента, – подчеркнул Кузнецов. – Если на уровне Конституции об этом будет четко сказано, это повлечет за собой и корректировку соответствующего закона, и корректировку федеральной программы поддержки местного самоуправления».

Как уже сообщалось, изменения в Основной закон предполагают гарантии муниципальным властям права на компенсацию дополнительных расходов, которые возникают «в результате выполнения полномочий, имеющих государственное значение». При этом сохраняется запрет на ограничение прав местного самоуправления.

Как рассказал Кузнецов, сейчас на заседаниях рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию рассматривается несколько вариантов поправок.

«Идет обсуждение возможности правки не только 8-й главы – «Местное самоуправление», где президент предложит поправить статью 132. Есть вариант правки главы 3-й «Федеративное устройство», а именно статьи 70, где речь идет о федеральных органах, поскольку создается единая система публичной власти», – рассказал Кузнецов.

«Могут быть варианты, в какой форме будет внесена поправка, – резюмировал эксперт. – В течение пары недель появится точная формулировка. Тогда можно будет комментировать развернуто».

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Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и так далее. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.