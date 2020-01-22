Завоеванная стабильность дает России шанс на развитие

Взгляд
22 января, среда  |  Последнее обновление — 20:56  |  vz.ru
Разделы

Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

Нефтяная ссора с Россией завела Белоруссию в Норвегию Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. План Александра Лукашенко состоит в том, чтобы в разы сократить закупки российской нефти. Что же не поделили два соседа и чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия довела Польшу до истерики

Премьер Польши Моравецкий назвал СССР «пособником нацистской Германии»Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Вмешательство Владимира Путина в историческую дискуссию о роли Польши во Второй мировой войне спровоцировало руководство этой страны на серию истеричных заявлений. По сути, можно говорить об информационной битве на уровне первых лиц, которой в Варшаве не ждали. Особенно тяжела для поляков та мысль, что они в этой битве проигрывают.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия первой преодолеет цифровое неравенство

Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостьюФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Уже в ближайшем будущем россияне смогут ощутить на себе преимущества реализации президентской инициативы «Доступный интернет», которая подразумевает бесплатный доступ к важным интернет-сервисам. По мнению экспертов, теперь Россия станет первой в мире страной, где право на интернет встанет в один ряд с правом на бесплатное образование и медицину.  Подробности...
Перейти а раздел…

Украинки достигли интимного слияния с Европой

Украинские девушки остаются одним из символов сексуальной доступностиФото: Boris Roessler/Global Look Press
Интернет заполонили новости о том, как украинские девушки одна за другой активно и дорого продают свою девственность. Что сейчас происходит с сексуальными услугами украинок и на Украине, почему этот известный в мире феномен так расцвел именно в этой стране – и как на это повлиял евроцентричный политический курс киевских властей? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Население Земли устало от капитализма

Павел Волков, публицист
Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Пусть скандалящих звезд на телеэкранах вытеснят люди, которые созидают и воспитывают детей. Нравственность и здравый смысл могут показаться чем-то непрактичным, звездные скандалы как-то надежнее – но, может быть, стоит поверить в своих зрителей и в их запрос на моральное и психологическое здоровье. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Трактористы и телеграмисты

Максим Соколов, публицист
И наши Майкрофты, и наши Шерлоки, т. е. разрекламированные телеграм-каналы вроде Незыгаря и им подобные, неистово надувавшие щеки, 15–16 января позорно обмишурились. Вся проницательная мысль и все глубокие инсайды оказались полной туфтой. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Куда уходят министры

    Смартфон мультимиллиардера сломали через WhatsApp

    Капитализму вынесли приговор

      Перейти а раздел…

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин исключил возможность появления института власти над президентом
              Путин пообещал сохранить региональные доплаты за классное руководствоПутин на примере ЛДПР рассказал о рисках перехода к парламентской республикеРоспотребнадзор усилил контроль по всей границе из-за нового вирусаЗеленский решил сделать Украину лидером в Восточной и Центральной Европе
              Президент Вьетнама принял приглашение приехать в Москву на День ПобедыМВД займется поисками могил царских министров внутренних делТрамп заявил о несправедливости ВТО по отношению к СШАВ Виннице убили россиянина из «Азова»
              Названа дата визита Помпео на УкраинуПобедитель «Лидеров России»: Каждая лекция Мишустина у нас была событиемВопрос дня: что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься?Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса

              «пять пулевых отверстий»


              Ветеран ГРУ рассказал, как Примаков едва не погиб в Сирии

              «под надуманным предлогом»


              В Освенциме отказались принять экспозицию музея Победы и центра «Холокост»

              привлечение инвестиций


              Украинцы пригрозили не ездить больше в Давос

              Видео

              правительство россии


              Кабинет министров Мишустина ориентирован на экономический рост

              черное золото


              Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

              «монстр коррупции»


              Запад мешает россиянке стать главой государства в Африке

              сокращение населения


              Россия забирает русских с Украины

              Резкая реакция


              Сергей Худиев: Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

              Позорно обмишурились


              Максим Соколов: Трактористы и телеграмисты

              Последняя битва


              Павел Волков: Население Земли устало от капитализма

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Какая форма правления является наиболее подходящей для России?

              Завоеванная стабильность дает России шанс на развитие

              15 января Владимир Путин начал большую политическую реформу   22 января 2020, 19:40
              Фото: Zuma/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Инициированные Владимиром Путиным поправки в Конституцию и смена правительства ознаменовали начало больших изменений в политической системе России. Существующая в стране социально-экономическая и политическая стабильность некоторыми уже не воспринимается как безусловное благо, но именно она позволяет шаг за шагом проводить нужные преобразования – а без нее возможны лишь хаотические шараханья в попытке реформировать все и вся.

              Смысл предложенных Владимиром Путиным политических преобразований можно описывать из 2024 года – в том числе и как способ перенастройки власти в стране после завершения его президентских полномочий. Но для Путина в первую очередь важно сохранить устойчивость страны на годы вперед, и для этого он балансирует систему, исходя из всего своего опыта руководства Россией. Предложенные изменения не выдумка и не прихоть – они подсказаны самой жизнью и опытом функционирования российской власти в постсоветский период. Да и уроками развала СССР.

              Часто пытаются противопоставить стабильность и развитие – в том числе и в деятельности Путина. Выдумывают мифический договор о «стабильности и достатке в обмен на неучастие в политике», неофициально заключенный между Путиным и элитой, с одной стороны, и обществом в нулевые годы – хотя вся деятельность Путина говорит о противоположном.

              Путин упрямо гнет линию на обновление элиты и выстраивание новых правил ее формирования – и больше всех заинтересован в том, чтобы неравнодушные граждане участвовали в управлении государством и продвигались по социальным лифтам. Оказывает ли существующая элита сопротивление этому? Естественно – но политика национализации элиты остается важнейшим направлением деятельности Путина. Это подтверждает и послание президента.

              Стабильность, которую порой даже ставят ему в упрек, нужна ему не для консервации власти правящего класса – а в том числе и для его качественного улучшения и обновления. Потому что

              серьезные изменения возможны только в результате долгих, продуманных действий, являющихся частью общей стратегии, для осуществления которой нужно быть уверенными в устойчивости России.

              Как внешней, так и внутренней – то есть сильных геополитических позиций и работающего государственного строя. И то, и другое является обязательным условием для любых перемен – настоящих и успешных, а не их имитации или хаотичного реформирования всего и вся, в результате которого был обрушен Советский Союз.

              То, что в последние годы в обществе растет желание перемен, не новость – и Путин в самом начале своего послания прямо сказал об этом:

              «Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, в знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают  в городах, районах, селах, по всей стране.

              Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием».

              То есть Путин сам объявил не только о том, что изменения будут – но и о том, что их скорость будет расти. Почему только сейчас? Потому что предыдущие шаги, то есть перемены, которые он осуществлял, завершились. Они не в том, что мы стали жить богато и счастливо – а в том, что мы создали работающий государственный строй и функционирующую экономическую модель. Да, в них – особенно в экономике – множество проблем, слабых мест и поводов для критики: но они стабильно работают. Это само по себе огромное достижение – если мы вспомним не только развал 90-х, но и ситуацию нулевых годов.

              Тех лет, которые Путин потратил на восстановление управляемости страной, на возвращение государству его функций и рычагов, на первый этап выстраивания управленческой вертикали и обновление номенклатуры, на борьбу с офшорами и офшорной же аристократией. За одно это его в 2011 году хотели спихнуть с корабля истории – когда олигархическая обслуга под видом «народной Болотной» рассчитывала на реванш.

              Возвращавшийся тогда в Кремль Путин без всякого нагнетания сказал о том, что у нас все «держится на живой нитке» – имея в виду как раз политическую стабильность страны, а значит и ее существование. За прошедшие восемь лет ситуация стала качественно другой – национализация элиты и выстраивание механизмов функционирования власти привели к созданию реально работающей политической системы. На фоне послекрымского конфликта с Западом укрепились не только геополитические позиции страны, но и реально выкристаллизовалось и национальное единство – что также усиливает устойчивость российского государства.

              Но народное единство не живет само по себе и не держится только лишь внешними угрозами или испытаниями – оно ежедневно проходит проверку на прочность самой жизнью русского общества. Справедливо ли оно устроено, поддерживает ли власть в нем правильные, полезные процессы? Нет никакого слепого доверия к Путину, да его бы и было мало для политической стабильности – народ видит, что президент реально хочет добиться изменений к лучшему, принимает для этого конкретные шаги, принуждает к работе элиту. 

              Все последние годы Путин все чаще говорил о необходимости больше советоваться с людьми, считаться с их мнением, опираться на них при принятии решений. Но не просто быть ближе к народу – а самыми разными способами вовлекать его в процесс принятия решений и в работу власти как таковую. Это самый сложный и тяжелый процесс – но как раз в нем и назрели главные изменения.

              При этом в реформировании управленческого класса Путин сознательно избегает революций – не только условного «нового 37-го года», но и просто тотальных кадровых чисток. Потому что куда важнее наладить нормальную работу с кадрами как таковую, выстроить систему их воспитания и продвижения, обеспечивающую постепенное, но неуклонное обновление и трансформацию управленческой номенклатуры, чем попытаться одним махом «срубить головы». Тем более, что в реальности подобные стремительные зачистки не приводили в нашей недавней истории ни к чему хорошему.

              Начавшаяся в 1935-1936 годы чистка с выявлением «врагов народа» вскоре разрослась до неуправляемого маховика репрессий, по сути, вышедшего уже из-под контроля не только НКВД, но и Сталина, перемоловшего огромную часть партаппарата и силовых структур. А устроенная Горбачевым после 1986 года кадровая чехарда за несколько лет дезориентировала и ослабила всю советскую номенклатуру – дополнившись, конечно, и совершенно непродуманными экономическими и политическими реформами.

              И если в конце 30-х «огонь по штабам» не привел к дестабилизации всей ситуации в стране (потому что по сути стал последним, отложенным актом Гражданской войны двадцатилетней давности, и воспринимался в логике постоянной революционной борьбы), то в конце 80-х горбачевская «тяга к переменам» привела к полноценной политической, а потом и экономической дестабилизации в стране. Стоившей ей в итоге жизни.

              Первые годы существования Российской Федерации политическая нестабильность была определяющим фактором всей жизни страны.

              Шоковые экономические реформы привели к жесточайшему противостоянию между парламентом и президентом – борьба за власть проецировалась в регионы, усиливая в них и так продолжавшиеся сепаратистские тенденции. Огромный рост преступности, невыплаты зарплат и обнищание население стало расплатой как за развал страны, так и продолжавшийся кризис власти. Осенью 1993-го все вылилось в кровавую бойню в Москве. Но с окончательной победой Ельцина стабильность не наступила – вскоре началась чеченская война. Лихорадить страну перестало только с приходом Владимира Путина – да и то не сразу, ведь президенту понадобилось еще несколько лет на наведение самого элементарного порядка.

              Политическую и общественную стабильность не стоит путать с застоем и стагнацией – сама по себе она является не просто положительным фактором, а тем, что как раз и может обеспечить реальные, глубокие преобразования.

              Потому что стабильность – это не отсутствие противоречий и конфликтов, споров и вызовов, проблем и вопросов. Стабильность – это управление такой сложнейшей и огромной страной, как Россия, в нормальном режиме, без аврала и шараханья, управление опытной рукой и исходя из понятной обществу и власти стратегии. Стратегия Путина понятна:

              «Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества».

              То есть стабильность нужна Путину для развития – изменений настолько глубоких и быстрых, насколько сейчас способна органично вынести наша страна. Эти изменения будут не последними – но именно сохраненная, а на самом деле даже усилившаяся по их итогам стабильность, позволит успешно вести Россию вперед без революционных потрясений и дестабилизации всего и вся.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............