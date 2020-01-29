Путин восстановит единство российской власти

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России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

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Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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              Путин восстановит единство российской власти

              С жителем Омска беседуют представители всех трех уровней власти – федеральной (Владимир Путин), местного самоуправления (мэр города Оксана Фадина) и региональной (губернатор Александр Бурков)   29 января 2020, 16:40
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Изменения в организации работы местного самоуправления являются важнейшей составляющей предложенных Владимиром Путиным поправок к Основному закону – и тем, что касается абсолютно всех и каждого, потому что затронут самый близкий к людям уровень власти.

              К реформе местного самоуправления (МСУ) страна шла долгие годы – а Владимир Путин всегда рассматривал вопрос сопряжения работы всех уровней власти как один из самых важных. «Местная власть должна быть устроена так, чтобы граждане могли дотянуться до нее рукой»,  говорил он еще шесть лет назад.

              А в последние несколько месяцев президент все настойчивей возвращался к этой теме. Так, еще в октябре, на встрече с тогдашним премьером Дмитрием Медведевым, он отметил, что там, где «должно возникать эффективное взаимодействие между государственным уровнем управления и муниципальным», регулярно «происходят сбои»:

              «На этом стыке у нас постоянно происходят какие-то сложности, поскольку уровень государственного управления  и федеральный, и региональный – часто или делает вид, что его это не касается, или касается во вторую-третью очередь, а муниципальный уровень все время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций... Я понимаю, что здесь есть сложности, заложенные еще в Основном законе, но нам нужно обязательно отрегулировать это взаимодействие».

              В ноябре, уже на заседании президентского Совета по русскому языку, Путин снова вернулся к теме разрыва между уровнями власти:

              «У нас по Конституции, к сожалению, муниципальный уровень власти отделен от государства.

              Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять и такую норму заложили в Основной закон страны.

              На практике это означает, что первичный уровень здравоохранения, в том числе на селе, оказался фактически отрезанным от областного, краевого и федерального. То же самое абсолютно в образовании происходит».

              А за неделю до Нового года, на встрече с руководством палат парламента Путин сказал, что нужно подумать о том, как «отрегулировать взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти, имея в виду, что должна быть создана единая система публичной власти, ... конечно, не ущемляя интересов и прав муниципальных образований».

              После всей этой подготовки было неудивительно, что в президентском послании 15 января среди предложенных Путиным поправок к Конституции содержались и те, что касаются местного самоуправления:

              «Вы знаете, к каким проблемам в образовании, здравоохранении, да и в других сферах приводит разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти. И такая разделенность, запутанность полномочий прежде всего отрицательно сказывается на людях.

              Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несет прямую угрозу нашему обществу и целостности страны.

              Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть расширены и укреплены».

              Сам термин «публичная власть» впервые в дискуссии о местном самоуправлении использовал еще в 2018 году глава Конституционного суда Валерий Зорькин – тогда он написал, что МСУ по сути «является «нижним этажом» публичной власти». Это понятие и использовал сейчас Владимир Путин. Теперь статью 132 Конституции предложено дополнить вот такой частью:

              «Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории».

              То есть в России наконец-то появится единая система власти – потому что пока МСУ является полностью самостоятельной властью. Как гласит статья 12 (она относится к первой главе Основного закона, которая не будет правиться – для ее изменения нужен созыв Конституционного собрания), «местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».

              То есть они юридически совершенно отделены от государственной власти – в которую входят и федеральная, и региональная. Это одна из главных проблем Конституции 1993 года. Тогда, ликвидировав единую и вертикально выстроенную систему Советов, существовавшую в СССР, решили не просто разделить, но и сделать самостоятельными уровни власти.

              Став в 2000 году президентом, Путин начал восстанавливать вертикаль власти, разваленную и приватизированную в 90-е – и сразу же столкнулся и с проблемой МСУ. Проблема была не только в том, что местные власти были коррумпированны. Восстановление управляемости страной упиралось в конституционно закрепленную самостоятельность местного самоуправления.

              Самостоятельность звучит прекрасно – только до той поры, когда выясняется, что она работает на карман коррумпированных чиновников и депутатов, на борьбу с злоупотреблениями которых федеральной власти приходится затрачивать массу времени и ресурсов.

              И все равно юридически оставаться в той же точке – МСУ независимо и неподотчетно никому, кроме избирателей. Но парадокс в том, что им-то как раз нет никакого дела до того, что их мэр и депутаты такие независимые – люди вообще воспринимают всю власть, как единое целое. От Москвы до самых до окраин – всё это начальство и чиновники, независимо от того федеральный министр или районный депутат, губернатор или глава поселковой администрации, президент или мэр. Власти должны работать слаженно и эффективно – а уж как там они распределяют между собой полномочия, это дело для людей десятое.

              Потому что ни в одной важной для всех сфере – медицине, образовании, транспорте и дорогах, инфраструктуре – людей не волнует, какой именно уровень власти за что отвечает. Их волнует результат – качество управления, качество реформ. Конечно, можно разделить (как и было сделано) ответственность за то же образование на три уровня – федеральный, региональный и муниципальный, но тут же выяснится, что у одного губернатора нет денег на повышение зарплат учителям, а у этого мэра – на ремонт школ. Приходится выделять бюджетные субсидии, перераспределять деньги из федерального центра. Понятно, что он и так все время этим занимается, но необходимо же и спрашивать за исполнение.

              А с этим проблемы – все очень самостоятельные. Так что приходится постоянно подключать правоохранительные органы.

              А ведь все граждане России равны  и должны иметь одинаковый доступ к тем услугам и благам, которые предоставляет государство (в первую очередь  здравоохранение и образование). Вне зависимости от того, где они проживают  в столице или деревне. Сейчас этого нет.

              Это не значит, что нужно ликвидировать местное самоуправление – наоборот, его нужно усилить, причем как полномочиями, так и финансами (через перераспределение налогов). Но сделать это можно только в том случае, когда оно является частью единого государственного механизма, единой вертикали власти, той самой единой системы публичной власти. Двойной контроль – со стороны избирателей и со стороны органов государственной власти – должен сделать местное самоуправление ответственнее и сильнее.

              И позволит призвать на службу в них десятки, сотни тысяч новых людей – знающих местные проблемы и желающих их решать. Главный наш кадровый голод – как раз на этом, самом близком к людям уровне. Тут требуется огромное количество компетентных и неравнодушных людей – которые захотят идти в депутаты и главы районных администраций, понимая, что у них есть полномочия и возможности для того, чтобы служить своей малой Родине.


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