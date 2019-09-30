«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев.

В воскресенье на 74-м году жизни в больнице подмосковного Красногорска умер один из самых ярких политиков начала 1990-х, первый и последний президент Республики Крым Юрий Мешков. Республика тогда тоже оказалась «первой и последней».

Впечатляющая победа на президентских выборах января 1994 года кандидата Мешкова от блока с простым названием «Россия» фактически стала первым плебисцитом о возвращении полуострова домой – в Россию. «Он остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова», – говорится в кратком, в четыре строки, сообщении с соболезнованием действующего главы Крыма Сергея Аксенова.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который хорошо знал Мешкова, нашел больше теплых слов. «Крымчане точно знали, они были уверены на сто процентов, что Юрий Мешков – по-настоящему русский человек, который проводит линию на восстановление связей Крыма с Россией», – сказал Лужков газете ВЗГЛЯД.

«Когда Москва – вопреки тому, что делала власть страны, – приняла решение начать помогать Крыму и Севастополю, то именно Юрий Александрович Мешков был первым лицом, с которым мы встретились для того, чтобы договориться – как эту работу выполнить наиболее правильно и с наибольшей пользой», – рассказал Лужков.

Через несколько месяцев после избрания Мешкова, в мае 1994 года московский мэр подписал с лидером украинской автономии договор о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.

Хотя Мешков в своей предвыборной программе прямо не обещал воссоединения Крыма с Россией, фактически вел речь именно об этом. Говорил о «вхождении в рублевое пространство» и о предоставлении жителям полуострова российского гражданства.

Мешков тогда «гласно объявлял, что является россиянином, и все, что он делает, он делает в пользу того, чтобы Крым вернулся в родную гавань»,– констатировал Лужков.

«Я в большей степени пытался помочь Крыму в хозяйственном плане и при этом как раз ориентировался на рекомендации Юрия Александровича, – подчеркнул Лужков. – Это было такое содружество, единение. Память о нашей совместной работе – очень добрая, у меня остались очень благоприятные впечатления».

По мнению бывшего мэра, избрание Мешкова в 1994 году стало индикатором отношения крымчан к России – «через такое доброе отношение к Юрию Александровичу, который всегда говорил о том, что он выступает за Россию, что он будет всегда настаивать и решать вопрос о том, чтобы Крым был Россией».

При этом, человек, который стал выразителем мнения жителей полуострова (за кандидата от блока «Россия» в 1994 году проголосовало более 73 процентов), сам не был крымчанином. Он был родом из Днепропетровской области, отец – русский, мать – украинка. Юрист по образованию, к концу 80-х он стал настоящим олицетворением перестройки: с одной стороны – сопредседатель крымского филиала «Мемориала», с другой – глава местной федерации кикбоксинга.

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В политику Мешков пришел на демократической волне – в 1990-м был избран в Верховный совет Крымской АССР, год спустя выступил против ГКЧП, а осенью 1991-го уже устраивал голодовку, требуя референдума о расширении автономии полуострова от Киева.

«Тогда еще не было такого понятия – «воссоединение Крыма с Россией». Мы голосовали за то, чтобы не быть с националистической Украиной. Сегодня она стала фашистской, но и тогда национализм лез, как говорится, из всех щелей», – напомнил газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Собеседник вместе с Юрием Мешковым стоял у истоков постсоветского русского движения на полуострове.

«Мешков был очень активным пророссийским, прорусским политиком. Он очень много делал для того, чтобы мы были вместе с Россией. Тогда не получилось, но получилось в 2014 году», – сказал Цеков.

«Надо понимать, что это не Россия «захватила» нас в 2014 году, как утверждают в Киеве. Это мы попросили Россию возвратить Республику Крым в свой состав. Первооснова всего – это мнение крымчан, и оно было неизменным во все годы», – подчеркнул Цеков.

Напомним, что первыми шагами президента Мешкова стало приглашение в правительство полуострова бывшего вице-премьера РСФСР, экономиста Евгения Сабурова, и выдвижение Цекова на пост спикера Верховного совета. В прессе, правда, потом утверждали, что именно последовавшая вскоре ссора Мешкова и Цекова предопределила крах «первой республики» в 1995 году. Но, по словам Цекова, с его стороны никакого конфликта с Мешковым не было.

«Я воспринимал его таким, каким он был. Он, к сожалению, воспринимал это по-другому, – заметил собеседник. – К тому же, я все последние 30 лет остаюсь в политике. Юрий Александрович «выпал» из крымской политики фактически на 20 с лишним лет».

Взаимный конфликт двух ветвей симферопольской власти в 1994-95 годах все-таки был, возражает крымский политолог Владимир Джаралла.

«Тяжелейшим ударом по имиджу лидера стал раскол внутри самого пророссийского движения.

Цеков, который тогда возглавил крымский парламент, сошелся с Мешковым в очень жесткой борьбе за власть», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. «В начале 1994 года Мешков победил, а уже осенью того же года было зафиксировано резкое падение популярности этих лидеров именно из-за внутренних раздоров. Видя это, Киев уже в начале 1995 года воспользовался ситуацией и фактически ликвидировал автономию, от нее осталось только одно название», – напомнил политолог.

Как известно, первую крымскую республику «придушил» Леонид Кучма: упразднил и конституцию Крыма, и сам пост президента. После этого Мешков перебрался в Москву и сосредоточился на науке, защитил кандидатскую диссертацию о конституционном статусе своей упраздненной республики.

В 2011 году, когда в Симферополе погибла его жена, активистка русского движения Людмила, изгнанник приезжал в Крым – но поездка завершилась депортацией по приказу СБУ. Вернуться Мешков смог лишь после воссоединения полуострова с Россией.

Для экс-президента Крыма, конечно, было большой радостью освобождение его родины, возвращение Крыма в родную гавань – Россию, отметил Юрий Лужков. Правда, проголосовать на историческом референдуме 18 марта 2014 года экс-президент не смог – не было крымской прописки. Неудачей обернулась и попытка Мешкова баллотироваться тогда же в первый созыв нового крымского парламента.

По оценке политолога Владимира Джараллы, Мешков в итоге оказался политиком-неудачником. «Будучи харизматичным оратором, способным зажигать толпы своими речами на митингах, управленцем он оказался абсолютно никаким. Это вообще было характерно для начала 90-х годов, когда наверх часто попадали люди, без политического опыта», – заметил политолог.

Джаралла надеется, что у крымских властей хватит такта почтить на официальном уровне память первого и последнего президента Крыма, «который однозначно вошел в историю, как лидер, который нес свой флаг на том пути, что мы называем возвращением в Россию».

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