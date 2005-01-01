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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»

Российские садоводы страдают от импортаФото: De Meester, J/Arco Images GmbH/Global Look Press
Десятки фур из Белоруссии с яблоками и грушами непонятного происхождения стали последней каплей для российских надзорных органов. С 12 апреля Россия запрещает импорт фруктов из страны, с которой строит Союзное государство. Это должно помочь явлению, которое стало одним из главных сюрпризов последних лет – прорыву России в области садоводства. Подробности...
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Когда россияне перестанут требовать расстрелов для казнокрадов

Кирилл Серебренников стал одним из символов того, как российские элиты преследуются правоохранительной системой страныФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
В четверг суд изменит меру пресечения американцу Майклу Кальви – по крайней мере об этом теперь просит Следственный комитет, призывая перевести банкира под домашний арест. Наряду с заменой домашнего ареста на подписку о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова это стало поводом для умозаключений о том, что в стране начинается «оттепель». Так ли это на самом деле? Подробности...
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Как Россия отталкивает желающих к нам переехать

Главным источником рабочих рук остается Средняя Азия – ей больше ехать некуда, кроме как к намФото: Александр Уткин/РИА Новости
Желающих переселиться в Россию из других стран становится все меньше – и это особенно печально на фоне снижения рождаемости в стране. Жители Украины, например, все больше предпочитают уезжать в Польшу, а узбеки – в Азербайджан. Самое парадоксальное, что Россия сама ставит препятствия для легализации столь необходимых стране рабочих рук. Подробности...
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Смогут ли русские сохранить свою идентичность на Украине

Сторонники русского языка сегодня на Украине находятся в меньшинствеФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Предчувствуя проигрыш во втором туре выборов президента, Порошенко внезапно полюбил русский язык – и «русскоязычных». И это притом, что все пять лет нахождения у власти он целенаправленно занимался уничтожением на Украине всего русского, и языка прежде всего. Однако что нужно делать тем, кого сегодня на Украине называют «русскоязычными», ради того, чтобы остаться русскими? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
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Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            Кирилл Серебренников стал одним из символов того, как российские элиты преследуются правоохранительной системой страны   11 апреля 2019, 08:30
            Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
            Текст: Петр Акопов

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            В четверг суд изменит меру пресечения американцу Майклу Кальви – по крайней мере об этом теперь просит Следственный комитет, призывая перевести банкира под домашний арест. Наряду с заменой домашнего ареста на подписку о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова это стало поводом для умозаключений о том, что в стране начинается «оттепель». Так ли это на самом деле?

            За американца Майкла Калви просили самые разные люди – от западных финансистов до российских олигархов и экс-министров. В итоге он не просидел под арестом и двух месяцев. Следствие продолжается, обвинения в хищении остаются, но в четверг Калви, скорее всего, выйдет под из СИЗО для дальнейшего нахождения под домашним арестом.

            За Кирилла Серебренникова, который находился под домашним арестом с августа 2017-го, просили еще больше и громче. Вот только за футболистов Кокорина и Мамаева, уже полгода сидящих в СИЗО по делу о хулиганстве, просят куда меньше и тише – но у них хотя бы суд уже начался.

            Смягчение меры пресечения Калви и Серебренникову многих удивило. Либералы даже стали рассуждать о начинающейся «оттепели», то есть смягчении как методов работы правоохранительных и судебных органов, а то и всей политической системы.

            В ответ стало раздаваться возмущение тех, кто считает всю политику властей недостаточно жесткой. И все время тревожится насчет того, как бы коррумпированные элиты не ушли от наказания, а курс Путина на национализацию элиты не был свернут. Какая оттепель, еще и заморозков нужных не было!

            Но и то, и другое имеет мало отношения к реальности –

            нет ни оттепели, ни сворачивания борьбы с коррупцией.

            А что же есть?

            Есть желание общества сделать так, чтобы элиты перестали жить отдельной от страны жизнью – не воровали, не врали, не считали себя безнаказанными. Речь не об элите как таковой (в ней полно порядочных людей), а том ее собирательном образе, который сложился у нормального обывателя. Причем речь идет не только об управленческой элите, а и о крупном бизнесе, и о звездах, будь то шоу-бизнеса или спорта. Неслучайно в ряду самых громких арестов последних месяцев наряду с бывшими министрами Михаилом Абызовым и Виктором Ишаевым стоит и дело Кокорина-Мамаева. Неважно – воровство или хулиганка, богатые и знаменитые не должны стоять выше закона.

            Понятно, что такого идеального равноправия нет ни в одной стране мира – и даже советский опыт лишь был в этом смысле правильным, но не совершенным. Однако нужно хотя бы стремится к выстраиванию такой системы, к созданию способствующей ее общественной атмосферы и в обществе, и во власти.

            У которой и самой есть желание сделать так, чтобы наверх выдвигались честные и достойные – и ради этого предпринимаются самые разные меры. Понятно, что власть состоит из таких же людей, как и само общество. Можно установить самые правильные законы – но соблюдать их должны ведь люди. Как и следить за тем, как другие соблюдают законы, тоже приходится обычным людям – пусть и работающим в правоохранительных органах.

            Общество и Путин хотят борьбы с коррупцией, с воровством, с неподсудностью богатых, влиятельных и знаменитых? Конечно – вот следствие и органы в целом и пытаются вести ее. Так, как они могут – преодолевая при этом сопротивление этих самых богатых и влиятельных, потому что многие все еще верят, что можно откупиться, замять, улизнуть. Это тяжелейший процесс, в котором нет чудодейственных рецептов.

            Понятно, что и органы часто ведут себя неподобающе. И коррумпируются, и выбивают показания, и давят на подозреваемых. Одной из форм такого давления и является арест до суда – что практикуется у нас часто. И столь же часто вызывает нарекания – как справедливые, так и лукавые.

            Понятно, что есть ситуации, когда подозреваемый коррупционер может на свободе развалить свое дело или просто пуститься в бега (благо, за границей осели тысячи вовремя не арестованных казнокрадов). Понятно, что от помещенного в СИЗО проще добиться признаний (что, кстати, вовсе не означает самооговора или фабрикации дела).

            Но точно так же понятно, что смысл борьбы с коррупцией и уравнивания всех перед законом не в том, чтобы на больший срок посадить виноватого. Важно, чтобы у тех, кто на свободе продолжает заниматься теми же преступлениями, появился страх и понимание того, что больше так делать нельзя. Этот страх возникает в тот момент, когда люди видят неотвратимость наказания – которое, как известно, в качестве профилактики преступлений действует куда лучше, чем даже смертная казнь.

            Богатые и влиятельные должны понимать, что нельзя заниматься финансовыми махинациями, нельзя воровать, нельзя бить людей стульями – то есть вспомнить все то, что они и так знали, пока были обычными людьми. Если мы хотим оздоровить наше общество, нашу власть и элиту, нужно создавать атмосферу нетерпимости к казнокрадству и понимания того, что оно неотвратимо будет наказано.

            Это куда важнее того, будет ли сидеть в камере до суда бывший министр или американский банкир. Важно, чтобы они не могли уйти от ответственности, чтобы получили соответствующий их преступлениям приговор. Тогда другие коррупционеры тысячу раз подумают, а многие идущие на госслужбу или в бизнес молодые ребята будут понимать, что «окно» таких возможностей закрыто.

            Поэтому нет никакого противоречия в том, что с одной стороны Путин призывает не кошмарить бизнес и в целом гуманизировать систему наказаний, а с другой, усиливает и расширяет национализацию элиты и борьбу с коррупцией. Нужно сажать и наказывать – но без жесткости, за дело и без стремления выслужится любой ценой.

            Печальное дело генерала Сугробова из МВД, как и знаменитые миллиарды полковника Захарченко свидетельствуют, как велика опасность перерождения силовиков в «оборотней в погонах». При этом нельзя мешать им делать свою работу. Нужен контроль – общественный и ведомственный, нужны установки от самого общества и от Путина на гуманное обращение с подозреваемыми. Закон должен быть в мягких перчатках – но с неотвратимым и суровым наказанием.

            Смягчение меры пресечение Калви и Серебренникову не отменяет главного - они продолжают обвиняться и подозреваться в финансовых преступлениях. И понесут наказание, если их вина будет доказана. Или будут оправданы, если так решит суд. Так что сменилась форма, но не содержание, не суть происходящего.

            А оттепель у нас наступит тогда, когда народ убедится, что национализация элит привела к тому, что эти самые элиты стали честнее и ближе к народу. Вот тогда и оттают сердца людей, и перестанут они требовать расстрелов для казнокрадов – это и будет настоящей оттепелью для русского сердца.

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