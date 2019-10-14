Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

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14 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Россия богатеет на американских ошибках

Косвенной причиной успеха энергетического сектора России стали американские санкцииФото: Максим Стулов/Ведовости/ТАСС
Американские аналитики признали – санкционная война США против России привела к прямо противоположным результатам. Инвестиции США в российскую экономику выросли в три раза, Штаты все активнее закупают российскую нефть. Попытка надавить на Иран и Венесуэлу опять обернулась выгодой для Москвы. Однако изменение санкционной политики сейчас не выгодно ни Москве, ни Вашингтону, считают эксперты. Подробности...
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Вооруженные силы учатся беречь военную технику

На российских военных аэродромах самолеты по-прежнему мокнут под дождем и снегомФото: Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и
информации Минобороны России/ТАСС
Вооруженные силы, похоже, начинают пересматривать свой традиционный подход к тому, как должна храниться и оберегаться военная техника. Есть признаки того, что и к самолетам, и к кораблям в российской армии начинают относиться более бережно. Почему это настолько важно, особенно в современных условиях? Подробности...
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Угрожает ли России сделка Асада с главным врагом Эрдогана

Президент Сирии одержал важную дипломатическую победу Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMA/ТАСС
Конфликт на севере Сирии стремительно разгорается. Армия Башара Асада после сделки с курдами берет под контроль один город за другим. Им навстречу движутся войска Турции, которые также рапортуют об успехах. Между ними в «ловушке» оказались американские военные. Почему эти события вызвали в России и Европе противоположную реакцию? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Разведение войск в Донбассе не нужно ни одной из сторон

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Главное — не повторить старую ошибку, не допустить отведения войск в одностороннем порядке. Чтобы не было так, что войска республик снова стали пятиться, уступая новые территории украинским солдатам. Подробности...

Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Шахматная партия «Турецкая операция против сирийских курдов» входит в миттельшпиль – следующую за дебютом стадию игры. И пока не понятно, закончится она российско-сирийской победой или российско-турецко-сирийской победой. Подробности...

Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

Павел Волков, публицист
Финансовый спекулянт дает доллар инновационной компании, а затем, когда акции компании вырастают, продает их и забирает два доллара. Спрашивается, откуда берется этот дополнительный доллар, если Россия, как известно, доллары не печатает? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

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          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

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              Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

              Владимир Путин и король Салман в Эр-Рияде   14 октября 2019, 21:00
              Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
              Текст: Петр Акопов

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              Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом.

              Путин проведет на Аравийском полуострове всего два дня – во вторник, после Саудовской Аравии, он посетит еще и Объединенные Арабские Эмираты. И для него лично, и для России, это станет всего лишь вторым визитом президента в эти две страны, играющие важнейшую роль не только на Ближнем Востоке, но и во всем исламском мире. Два дня – это очень мало, но если сравнить состояние наших отношений с этими государствами сейчас и во время первого визита Путина, в начале 2007 года, то мы увидим как сильно изменилась роль России на Ближнем Востоке.

              В 2007-м Путин впервые посетил страны Залива. Ирак уже был разгромлен и погружен в хаос, но до «арабской весны», перепахавшей весь арабский мир, оставалось еще четыре года. Тогда Путин прибыл в Эр-Рияд на следующий день после своего выступления в Мюнхене – той самой исторической речи, в которой он заявил, что однополярная модель мира невозможна, а Россия всегда будет проводить независимую внешнюю политику.

              Поездка в страну, бывшую главным военным союзником США на Ближнем Востоке, страну, которую американцы все послевоенные годы пугали угрозой со стороны русских безбожников-коммунистов, на этом фоне смотрелась совершенно логично. Тогда Россия по сути начинала свое возвращение на Ближний Восток, как восстанавливая свои отношения с теми странами, с которыми они были крепкими еще в советские годы, так и налаживая связи с теми, с кем их практически не было (как Саудовская Аравия и Эмираты).

              В ходе той поездки Путин получил высшую саудовскую награду, договорился о сотрудничестве в разных областях, но до 2015 года в отношениях двух стран продолжалось топтание на месте. Не по нашей вине: внутри саудовского руководства шла дискуссия (и даже борьба) на тему внешнеполитической стратегии королевства. Близкие связи, а по сути военная и геополитическая зависимость от США, давно уже не устраивали многих -  необходимость выстраивания многовекторной политики назрела и перезрела.

              К Путину периодически приезжал принц Бандар – бывший шеф разведки и посол в США, имевший большое влияние на внешнюю политику королевства. Но несмотря на откровенные дискуссии, прорыва в отношениях не происходило, пока в январе 2015-го новым королем не стал Салман. Спустя несколько месяцев Россия начала военную операцию в Сирии, помогая Асаду победить повстанцев, которым помогали в том числе и саудиты. Формально мы оказались по разные линии фронта, но как раз тогда и началось наше настоящее сближение. 

              Никакого парадокса в этом нет.

              Еще в 2013 году саудиты окончательно разочаровались в американцах. Летом они ждали обещанного Бараком Обамой удара по Сирии, а когда он не случился, не скрывали своего негодования.

              Эр Рияд даже демонстративно отказался от места в Совете безопасности ООН, куда был избран на два года, чтобы подчеркнуть свое недовольство американцами (да, эта всемирная организация воспринималась саудитами как институт мира по-американски). То, что американцы стратегически уходят с Ближнего Востока, было понятно уже тогда. И потеря ими лица перед своими союзниками лишь усугубляла ситуацию. При этом Россия на Ближний Восток возвращалась все активнее. И когда начала активно помогать новому египетскому президенту Сиси, именно саудиты дали ему денег на покупку российского оружия.

              В том же 2015 году Россия сыграла ключевую роль в заключении иранской ядерной сделки. Саудиты были против, но они видели, что Москва способствует выводу Ирана из-под санкций. Видели они и то, как Москва защищает своего союзника Асада, то есть убедились, что Россия активно продвигает свою повестку в регионе и не сдает своих партнеров. В Эр Рияде поняли, что теряют время и начали налаживать действительно близкие отношения с Россией.

              Уже спустя несколько месяцев после смены власти в королевстве, принц Мухаммед бин Салман, сын короля, отправился в Россию к Путину. В июне 2015 они впервые поговорили в Санкт-Петербурге. Тогда принцу было всего 29 лет, но они быстро нашли общий язык с российским президентом. За четыре года принц не раз приезжал в Россию, встречаются с Путиным они и на полях международных саммитов (например, «Большой двадцатки»). Два года назад был организован первый в истории визит в Россию саудовского короля, во время которого, кстати, была достигнута договоренность о покупке С-400. Наши комплексы саудиты пока что так и не купили (сказывается давление американцев), но в целом за четыре года отношения сделали огромный рывок.

              В первую очередь в личном плане. Никогда у лидеров наших стран (а принц Мухаммед по сути осуществляет оперативное руководство королевством) не было столь близких и откровенных отношений, позволяющих потенциально выйти на самые масштабные совместные проекты – как двухсторонние, так и региональные, геополитические. Неслучайно в понедельник Путин сказал королю Салману, что «рассматривает российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

              Впрочем, и сейчас эта координация дает более чем ощутимый эффект. Одна только договоренность в рамках ОПЕК+, регулирующая нефтедобычу и мировые цены на нефть, дорого стоит. Благодаря координации Москвы и Эр Рияда, бюджеты двух стран получили десятки миллиардов долларов. Путин не скрывает, что это заслуга принца Мухаммеда, и в недавнем интервью арабоязычным СМИ президент России специально подчеркнул это. Отметив и другие точки взаимодействия, и потенциал сотрудничества (от АЭС до С-400), но понятно, что его больше всего спрашивали о ирано-саудовском противостоянии. И о том, может ли Россия быть посредником в конфликте между ними.

              Путин назвал роль посредника не самой благодарной, сказав, что Иран и Саудовская Аравия в посредничестве не нуждаются. Но при этом напомнил о недавней нашей инициативе – концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Россия предложила создать организацию из стран региона (то есть в первую очередь как раз Саудовской Аравии и Ирана) с привлечением ключевых мировых игроков (США, ЕС, России, Китая) для обсуждения кризисных ситуаций и острых вопросов. По сути это и есть посредничество, только совсем другого уровня.

              Грубо говоря, нужна площадка, на которой как представители, так и лидеры Ирана и Саудовской Аравии, персы и арабы, шииты и сунниты, могли бы встречаться и разговаривать. В присутствии и при участии американцев, русских, китайцев, европейцев. Это не только смягчало бы страсти, но и исключало бы возможность манипуляций и стравливания соперников, что мы наблюдаем сейчас в поведении тех же американцев по иранско-саудовскому противостоянию.

              Пока что инициатива Россия не нашла всеобщую поддержку. Как сказал сам Путин, кто-то поддерживает ее, кто-то считает преждевременной. Но сам факт того, что Россия продвигает подобную идею, уже говорит о многом: в то время как Штаты, разворошив регион, пытаются ослабить свое присутствие, играя при этом на противопоставлении одних другим (вспоминая, например, периодически про «арабское НАТО», которое, будучи откровенно антииранским, лишь обострило бы ситуацию в регионе), Москва делает ставку на наведение мостов, поиск компромиссов и уважение взаимных интересов. Причем делает это не с позиции слабого игрока, а исходя из своего положения все более усиливающего участника всей ближневосточной повестки, имеющего хорошие и улучшающиеся отношения со всеми странами региона.

              Эта уникальная роль России нужна в первую очередь самим региональным державам, потому что никто из них не хочет большой войны, в которой сгорят их страны и народы. Россия предлагает им перестать играть в чужие игры, отказаться от демонизации друг друга и выстроить систему региональной безопасности.


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