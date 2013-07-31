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30 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Как пригодилась «горячая линия» связи Кремля с Белым домом

Чтобы лучше понять Хрущева, Кеннеди предпочел прямое общение, но в письменном видеФото: Manchester Daily Express/Global Look Press
Ровно 55 лет назад, 30 августа 1963 года, из резиденции президента США в ЦК КПСС была отправлена фраза «Быстрая коричневая лиса прыгает через ленивую собаку». Тем самым началась история так называемого красного телефона – линии экстренной связи между лидерами двух сверхдержав. Подробности...
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Новые факты обнажают вину сотрудников Ходорковского в гибели журналистов

Расследование убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР длится уже почти месяцФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сотрудник Михаила Ходорковского, отправивший в ЦАР погибших журналистов, требовал идти на конфликт с местными, вторгаться на военную базу и сжигать документы в аэропорту. Об этом стало известно из переписки съемочной группы с организаторами трагической командировки. Однако поклонники олигарха нашли что сказать в его защиту. Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Как нам правильно поделить Россию

Эдуард Биров, журналист
О границах и вариантах краёв, губерний и земель можно дискутировать, но представляется, что оптимальный вариант административно-территориального деления должен выглядеть примерно так. Подробности...

Я, как и все, ждал выступления президента

Андрей Бабицкий, журналист
У людей отнимали пенсию, на которую они рассчитывали, и не давали гарантий того, что они смогут заработать себе на жизнь. Президент пообещал, что это узкое место, через которое большая часть граждан не смогла бы протиснуться, будет расширено. Подробности...
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По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну

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Прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана. Лечение травмы – процесс долгий, трудный. Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Подробности...
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          Как пригодилась «горячая линия» связи Кремля с Белым домом

          Чтобы лучше понять Хрущева, Кеннеди предпочел прямое общение, но в письменном виде   30 августа 2018, 09:50
          Фото: Manchester Daily Express/Global Look Press
          Текст: Алексей Нечаев,
          Олег Москвин

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          Ровно 55 лет назад, 30 августа 1963 года, из резиденции президента США в ЦК КПСС была отправлена фраза «Быстрая коричневая лиса прыгает через ленивую собаку». Тем самым началась история так называемого красного телефона – линии экстренной связи между лидерами двух сверхдержав.

          «Горячая линия» Вашингтон – Москва была проложена в 1963 году по инициативе президента Джона Кеннеди. Это было следствием Карибского кризиса, ставшего возможным, потому что СССР и США неверно оценили намерения друг друга.

          До появления линии зашифрованные сообщения передавались или по телеграфу, или по радиосвязи. Это было очень неудобно, так как на расшифровку уходило очень много времени. Так, например, во время Карибского кризиса послание Никиты Хрущева объемом 3 тысячи слов расшифровывалось 12 часов.

          «В августе 1963 года была проложена так называемая красная линия. Одна из составных частей этой линии – трансатлантический кабель, который должен исключать возможность подключения к нему, чтобы сохранить конфиденциальность», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общества изучения истории отечественных спецслужб, полковник КГБ в отставке Олег Хлобустов. Кабель проходил по маршруту Вашингтон – Лондон – Копенгаген – Стокгольм – Хельсинки – Москва. «При прокладке кабеля закладывалось исключение возможности съема информации путем подключения», – отмечает Хлобустов.

          С 1978 года связь пошла уже через космос. Поддержка с американской стороны велась с помощью спутников INTELSAT, с советской – посредством спутников связи двойного назначения «Молния».

          Хотя этой линии уже 55 лет, многие до сих пор думают, что «прямая коммуникационная линия» (Direct Communications Link) представляет собой «красный телефон», по которому общаются первые лица двух стран. Этот стереотип возник еще во времена Карибского кризиса.

          Примерно в то время в кабинете Кеннеди действительно появился новый аппарат красного цвета, и заметившие его американские журналисты по ошибке решили, что именно по нему Кеннеди и общается с Хрущевым. Однако это было просто совпадение, аппарат не имел отношения к «горячей линии».

          На самом деле, «красный телефон» первоначально представлял собой телеграфный аппарат, он передавал лишь текстовые сообщения, которые в каждой из столиц писали на своем языке: из Вашингтона – на английском, а в Москве уже сами переводили на русский, и наоборот.

          Первое сообщение, переданное по новой линии 30 августа 1963 года, звучало так «The quick brown fox jumps over the lazy dog» («быстрая коричневая лиса прыгает через ленивую собаку»). Интересно оно тем, что содержит все буквы английского алфавита.

          В начале 1970-х телетайпные аппараты были заменены на настоящий телефон. Однако в Вашингтоне и Москве решили, что обмен по коммуникационной линии будет по-прежнему идти только в письменной форме.

          Еще один стереотип – «красные телефоны» находятся лишь в рабочих кабинетах лидеров США и нашей страны. На самом деле, каналы связи для «красного телефона» есть не только в Белом доме, но и в Пентагоне и в подземном комплексе Рэйвен-Рок в штате Пенсильвания – убежище руководства США на случай ядерной войны. В СССР аналогичные аппараты стояли в Кремле и в здании ЦК КПСС.

          Причем, если верить американской печати, ни Хрущев, ни Кеннеди воспользоваться телефоном не успели. Как отмечает NBCNews в материале, посвященном «горячей линии», первым воспользовался этим видом связи президент Линдон Джонсон. Поводом стала Шестидневная война между Израилем и арабскими соседями. Джонсон договорился с Брежневым о том, что Черноморский флот и 6-й флот США не вступят в конфронтацию.

          «В начале 70-х годов прямая линия позволила урегулировать весьма непростую ситуацию. Тогда в наших территориальных водах в Охотском море американская подлодка случайно протаранила нашу подводную лодку. Американские подводники тут же сообщили в Пентагон свои координаты, объяснили ситуацию», – вспоминает Хлобустов.  

          «В Москве была ночь. По «красному телефону» американцы предупредили, что сейчас пришлют срочную ноту в советский МИД, предложив уладить инцидент без стрельбы, чисто дипломатическими методами. Менее чем через полчаса после инцидента ноту уже получил «ночной директор МИД» (была такая должность), который тут же уведомил министра иностранных дел Андрея Громыко о ситуации. Тогда мы заявили протест по поводу проникновения лодки в наши территориальные воды, но на этом инцидент был исчерпан», – заключает эксперт.  

          По договоренности лидеров линия не раз проходила техническое обновление. Как сообщает The Washington Post, с 90-х годов «линия» дополнена возможностью голосового общения. Некое обновление проводилось в 2007 году. Что именно поменялось, прессе не сообщили.

          Обновленная линия начала работать 1 января 2008 года. Американские СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что президенты по этой линии обсуждали и войну в Сирии, и события на Украине. Тогда же, при Бараке Обаме, сообщалось: на линии появилась возможность обмена электронной почтой.

          В октябре 2016 года в прессе появились сообщения, что Обама, под занавес своего президентства, воспользовался «красным телефоном», дабы «предостеречь Владимира Путина от задействования хакеров для вмешательства в процесс выборов в США».

          Неделю назад представитель Ростеха не без гордости сообщил, что для связи с Москвой в Белом доме в Вашингтоне используется аппаратура российского производства – концерна «Автоматика» (входит в Ростех), создавшего комплекс шифрованной связи. Он-то и был рекомендован американскими экспертами для оснащения прямой линии Москва – Вашингтон.

          «Все годы существования прямой линии в ней используется только аппаратура российского производства»,

          – утверждал представитель Ростеха. Правда, от более подробных комментариев для газеты ВЗГЛЯД в корпорации по этому поводу отказались.

          «Оборудование, которое стоит на концах этого кабеля – в Вашингтоне и Москве – может быть любым. Главное, чтобы оно совпадало по частотам. Говорить, что в Вашингтоне в Белом доме стоит на 100% российское оборудование, нельзя, мне кажется», – заметил по этому поводу Олег Хлобустов.

          «Это целая система, там дежурят переводчики и операторы. Раз в сутки стороны проверяют срабатываемость системы, это рабоче-регламентная процедура.  Кроме того, ведутся постоянные работы, чтобы не допустить стороннего подключения», – поясняет эксперт. Ежегодно под Новый год вся система тестируется. Американцы для этого используют отрывки из произведений Марка Твена и Шекспира, русские – из пьес Антона Чехова. Технически «линию» в США обслуживает Национальный армейский командный центр National Military Command Center (NMCC) Пентагона. В России – Служба специальной связи и информации при Федеральной службе охраны.


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