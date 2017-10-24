Взгляд
9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Cаммит G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...

«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...

Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
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          Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

          Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителей   9 июня 2018, 10:12
          Фото: Виталий Невар/ТАСС
          Текст: Михаил Рыбьянов,
          Илья Стулов, Москва - Калининград

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          «Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния.

          Про мифы о «водном поло»

          ВЗГЛЯД: Антон Андреевич, Калининград – один из городов, где будут приняты матчи чемпионата мира по футболу. Регион к чемпионату готов?

          Антон Алиханов: Да, в общем и целом. Хотя понятно, что всегда есть какие-нибудь маленькие недоделки непосредственно на объектах.

          ВЗГЛЯД: Недоделки не приведут к тому, что многострадальный футбольный стадион утонет, как об этом много раз говорили критики его строительства на том месте, где он в итоге был построен?

          А. А.: Про тонущий стадион – это все мифология. Которую у человека невозможно выветрить из головы ничем другим, кроме как присутствием непосредственно на стадионе. Некоторые говорили, что он чуть ли не на восемь сантиметров в день просаживается. Но тогда уж мы бы играли не в футбол, а в водное поло, если это было бы так.

          ВЗГЛЯД: Но все-таки сложно сказать, что его строительство проходило идеально. Будут ли посадки по итогам строительства стадиона?

          А. А.: Мы, мягко скажем, провели определенную кадровую ротацию. Я несколько человек на эту тему уволил. Там были основания не только по стадиону, но и по другим объектам. Уголовные дела по итогам этих материалов, которые мы передавали в правоохранительные органы, возбуждены. Но главное, что все сложности преодолены и мы готовы.

          Как гражданин Алиханов сигнализирует губернатору Алиханову

          ВЗГЛЯД: Борьба с коррупцией и беззаконием – одна из самых громко и публично звучащих тем в вашей работе. По крайней мере, народ удивляется – губернатор лично ходит с проверками по магазинам, незаконно торгующим алкоголем. Что вас сподвигло?

          А. А.: Сподвигла моя несдержанность в выражениях. На одном из совещаний в правительстве я попросил коллег из министерства по промышленной политике и предпринимательству заняться поплотнее этими вопросами. А потом сказал: «А лучше я сам этим займусь». Надоело, что в любой момент дня и ночи в нарушение закона можно везде купить бутылку водки. Я позвонил Игорю Валентиновичу Илларионову (глава УМВД по Калининградской обл. – прим. ВЗГЛЯД), попросил выделить нам несколько нарядов, ОБЭП и так далее. Собрали за вечер целый букет различных нарушений. Начиналось-то все и вовсе с одного из сетевых магазинов, который на постоянной основе занимался торговлей алкоголем после 22-х часов. Сейчас ни один из этих магазинов после 10 вечера не работает.

          ВЗГЛЯД: И как это все происходило чисто технически?

          А. А.: Там была смешная история. Мы со знакомыми здесь, недалеко от правительства, сели в одном из местных заведений и ждали 10 часов вечера, когда торговля алкоголем становится незаконной. Ко мне пришел помощник, принес список тех заведений, на которые нам жалуются по этому поводу. Один из моих спутников сходил в одно из них неподалеку и вернулся с чеком и с бутылкой Jim Beam. Сопровождающие нас оперативники говорят: «Ну а что, еще без десяти десять, нарушения нет». Я отвечаю: «Не, ребята. Там вообще нет лицензии на торговлю алкоголем!». И весь алкоголь в этом магазине пошел под изъятие, больше чем на два миллиона рублей.

          Потом поехали в знаменитый магазин «Гоша» на Балтрайоне, а там – просто праздник жизни. Нашему человеку там продали алкоголь без акцизной марки, из Польши. Тоже тысяч на двести штрафа они потенциально попадут. И потом еще в один – и так далее.

          ВЗГЛЯД: Но не странно ли, что лично губернатор этим занимается?

          А. А.: Отрабатываю в нерабочее время, практически в выходные дни.

          ВЗГЛЯД: Но ведь дело не в выходных. Личное вмешательство губернатора означает, что другие чиновники, рангом ниже, не слишком качественно делают свое дело.

          А. А.: Несомненно. Не вы один задаете мне такой вопрос: «Зачем этим занимаетесь, что за глупости?» Но тут все дело в том, что я бы назвал мифологией. Итог-то какой? Мне знакомые рассказывают, что едут они как-то в такси ночью и просят завезти их в магазин, который в это время торгует алкоголем. А им таксист отвечает: «С ума сошли? У нас сегодня губернатор на рейде, вы что, не слышали?» Все, больше не купить. За моей работой в силу объективных причин следит большее количество народа, чем за отдельными сотрудниками Отдела борьбы с экономическими преступлениями. Никто же не говорит, что они не работают, еще как работают.

          А если мы магазин неоднократно на этом поймаем, то за систематическое нарушение представители МВД могут направить нам ходатайство об отзыве лицензии. С учетом того, что на юрлице может висеть лицензия, например, на 50 торговых точек, то это просто закрытие бизнеса. Экономика же в итоге всем управляет.

          ВЗГЛЯД: Но губернатор-то не может каждый алкогольный магазин проверить.

          А. А.: Я занимаюсь этим по вечерам и сделал два поста в соцсетях. И эффект, на мой взгляд...

          ВЗГЛЯД: Превзошел ваши ожидания?

          А. А.: Более чем.

          ВЗГЛЯД: Но, как я понимаю, вы алкогольными магазинами не ограничиваетесь. Рассказывали, что вы тайно, чуть ли не с затемненными стеклами ездите или в маске ходите по региону и подглядываете, что происходит, а потом на всяких совещаниях соответствующих чиновников отчитываете по результатам. Так ли это?

          А. А.: Дабы не разрушать миф, отвечу, что да, так. А на самом деле я просто живу в городе, езжу по региону, наблюдаю за происходящим. И если мне что-то не нравится, то силой данной мне власти стараюсь исправить.

          ВЗГЛЯД: Гражданин Алиханов докладывает губернатору Алиханову, и губернатор принимает меры?

          А. А.: Совершенно верно.

          Как взятки предлагают

          ВЗГЛЯД: Но нелегальный алкоголь – малая часть того, как живет своей жизнью Калининград. А вы здесь, как ни круги, варяг, чужой, приезжий. И вы тут приходите и наводите свои порядки. Например, запрещаете алкоголем торговать после десяти. Да, все знали, что это незаконно, но все ведь жили как-то с этим, а вы запрещаете. И этот частный случай можно экстраполировать на более широкие отношения. Вы ощущаете молчаливое сопротивление местных элит вашему влиянию, стремлению выстроить жизнь в области так, как необходимо, а не так, как им удобно?

          А. А.: Я стараюсь пользоваться тезисом, который почерпнул у архиепископа Серафима (архиепископ Калининградский и Балтийский – прим. ВЗГЛЯД). А озвучил он следующее: неважно, какие отношения у тебя с отдельными большими людьми, чиновниками, бизнесменами. Если с тобой народ, ты нравишься людям и делаешь то, что нужно для региона и для страны, то ничьи интриги тебе не страшны.

          Поэтому в смысле выстраивания отношений в том числе с местными элитами я в первую очередь ориентируюсь на общественное благо и на избирателей. Которые и являются источником власти, сосредоточенной у меня в руках. И невозможно утверждать, что я, например, не буду принуждать кого-то исполнять закон – просто потому, что он такой известный бизнесмен или авторитетный предприниматель. Буду. И если кто-то думает, что будет по-другому – этот человек сильно ошибается.

          ВЗГЛЯД: У этого тезиса есть антитезис. Вы сами говорили, что экономика руководит. Но экономика порой так устроена, что она заставляет договариваться по понятиям, ибо так выгоднее и проще. И коррупция – это как раз следствие смазки человеческих отношений, которым мешает неэффективное государство. Которое вы и представляете в вашем регионе.

          А. А.: Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой. То есть коррупция просто уничтожает социум.

          ВЗГЛЯД: За два года руководства областью были ли какие-нибудь нестандартные предложения заинтересовать губернатора? Той или иной смазкой.

          А. А.: Да, не единожды.

          ВЗГЛЯД: Что вы говорите этим людям?

          А. А.: Я говорю «нет». Причем это бывают одни и те же люди, которые повторяют это предложение под разными соусами, в разных форматах. Меня немного расстраивает, что эти простые, казалось бы, нормы – живем по закону, правила одни для всех – к сожалению, тяжело прививаются. Отдельные люди думают, что для них закон не писан. Нужной степени обучаемости я пока, честно говоря, не наблюдаю. В какой-то мере их поведение закономерно. Когда тебя на протяжении длительного периода времени приучают к другому, то переобучаемость теряется. Но я человек настырный. И надеюсь, что homo sapiens – существо адаптивное и что человеческого облика отдельные товарищи пока не потеряли.

          Про любителей поболтать

          ВЗГЛЯД: И все же хотел бы привести пример тех самых порядков, которые вы хотели бы переделать. Люди, которые занимаются в Калининградской области бизнесом, говорят, в частности, о частых задержках по расчетам по госконтрактам – муниципальным, региональным.

          А. А.: Это история вечная. Да, действительно (я сейчас не говорю про нас), бывают злоупотребления со стороны заказчиков. Мне, например, жаловались строители, которые участвовали в строительстве стадиона, что одна из компаний с ними не рассчиталась. Взяли на контроль. Задержка действительно была, месяца два или три. Такая же история была по аэропорту Храброво. В итоге проблемы были решены. Методы борьбы элементарные: банковское сопровождение контрактов. Мы с подрядчиком рассчитались, а то, что он не рассчитался со своими субподрядчиками, – это вопрос гражданских правоотношений этих двух компаний.

          ВЗГЛЯД: Но там же история немного другая. Муниципалитет создает искусственные задержки с тем, чтобы подрядчик заключал контракт не с ним, а с неким посредником, через которого крутятся деньги и который дает откат муниципалитету.

          А. А.: Возможно. Но когда мне что-то подобное говорят, я отвечаю: «Ну пойдемте. Есть здесь здание на пересечении улицы Генделя и Советского проспекта» (Управление ФСБ по Калининградской области – прим. ВЗГЛЯД). И те люди, которые рассказывают мне подобные вещи, как правило, как-то не очень хотят туда идти. Что показывает нам еще одну, более важную проблему: очень большую любовь поговорить и нежелание при этом действовать. Обращаются отдельные граждане и утверждают – вот, происходит такое-то нарушение, преступление, причастны такие-то чиновники, иногда высокопоставленные. Я отвечаю – давайте посмотрим, разберемся, расследуем до конца. И когда доходим до самой сути, выясняется – ничего не подтвердилось. Я говорю: «Видишь, ты меня выводишь из спокойного состояния, на моих соратников выливаешь ушат помоев. Оказалось, что все, что ты сказал – этого не было. Ну зачем это?»

          ВЗГЛЯД: Клевещут, значит.

          А. А.: Выходит, так. Но проверки, даже после таких разговоров, мы все равно проводим. И будем проводить.

          Про исчезнувшие жилища орков

          ВЗГЛЯД: Ну хорошо, здесь клевещут. Но ведь воровство янтаря – это общепризнанная была проблема. Что-то удалось с этим сделать?

          А. А.: Мы этой темой занялись практически сразу по моему приезду в Калининградскую область, то есть в сентябре 2015 года. И довели, мне кажется, до неплохих результатов. Калининградский янтарный комбинат увеличил количество налогов в региональный бюджет в шесть раз. Добыча комбината в прошлом году – 450 тонн, исторический рекорд. Наконец пошли прямые, прозрачные экспортные поставки – в отличие от того, что было раньше, когда по карманам янтарь рассовывали. Конечно, это и результат того, как работает «Ростех». Мы в этом работаем вместе.

          ВЗГЛЯД: Как это удалось?

          А. А.: Например, повысили штрафы за нелегальную добычу янтаря. Все говорили: «Да что ты, это ерунда!» Максимальный штраф был 5 тысяч рублей, обычно 300–500 рублей суды давали. Сейчас штраф – минимум 200 тысяч. Коллеги из правоохранительных органов рассказывают теперь про этих «добытчиков»: «Люди никогда в жизни на работу не ходили. Они уже говорят: «Ну все, на работу придется устраиваться»... Многие в море теперь добывают.

          ВЗГЛЯД: А с этим-то что будете делать?

          А. А.: Нас это не сильно волнует, потому что они раньше уничтожали леса, нарушали систему мелиорации...

          ВЗГЛЯД: Я помню, вы показывали чудовищные фотографии.

          А. А.: Да, это выглядело как жилища орков. А теперь все это исчезло. Сейчас, когда с начала года 40 задержаний и каждое минимум по 200 тысяч рублей штрафа, – все. Конечно, разные в том числе и этнические преступные группировки все равно этим занимаются, с ними мы тоже боремся, но масштаб упал. Коллеги из МВД говорят, что произошел качественный слом этой ситуации. Не могу сказать, что это кардинально изменило облик калининградской экономики, но я думаю, что стало тоже определенной вехой.

          Про взлет инвестиционного рейтинга

          ВЗГЛЯД: Что касается калининградской экономики – меняется ли ее состояние с тех пор, как вы руководите областью?

          А. А.: Конечно. Имеются некоторые промежуточные итоги. Это прекращение падения и рост инвестиций (25 с лишним процентов в прошлом году), принятие поправок об особой экономической зоне... К этим изменениям достаточно большой интерес. 34 новых резидента с начала года. Что касается инвестиций – пока это в основном инфраструктурные проекты наших монополий, но я надеюсь, мы сможем это качественно изменить и увеличить долю чистого частного сектора. Мы за два года в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов поднялись с 71-го места на 15-е. Попадание в двадцатку уже само по себе – существенный результат, именно двадцатку лучших регионов показывают обычно всем иностранным инвесторам.

          Ну и если продолжать экономическую тематику, мы существенно снизили административную нагрузку на бизнес. У нас в два раза снизилось количество контрольно-надзорных мероприятий по региональным видам контроля в отношении предпринимателей.

          ВЗГЛЯД: Местные бизнесмены утверждают, что вы лично санкционируете проверки...

          А. А.: Да, внеплановые проверки по нашим видам контроля. Понятное дело, я не руковожу, например, местным отделением Роспотребнадзора. Но по тем видам проверок, которые относятся к нашей компетенции – да, я согласовываю.

          ВЗГЛЯД: Помогает?

          А. А.: Сработал психологический эффект, на который я и рассчитывал. Люди просто не ходят ко мне за этим практически. Зная, что я буду требовать объяснений: что это, зачем это, по какому поводу, какой результат и так далее. И нам приятно, что мы с коллегами активно делимся этой практикой, в других регионах помогаем тоже эту систему отстраивать.

          Про собянинское влияние

          ВЗГЛЯД: К вопросу о влиянии одних регионов на другие. В Калининградской области недавно прошел форум по развитию городской среды. И вы неоднократно делали заявления о благоустройстве в городе и области и новой среде комфортной жизни. Вас, наверное, пример Москвы и собянинских реформ увлек – плитка, парки, парковки? Вы почему этим сейчас занялись?

          А. А.: Во-первых, потому что этим занялась страна в целом. «Комфортная городская среда» – это тема, которую объявил президент в своем послании. Буквально сейчас мне в прямом эфире шлют сообщения: сразу пять наших муниципалитетов победили в конкурсе на благоустройство малых исторических городов. И Зеленоградск, и Светлогорск, и Гусев, и Советск, и Гурьевск. И это тоже был президентский конкурс.

          ВЗГЛЯД: С ума сойти, мои поздравления.

          А. А.: С ума сойти, конечно. Мне теперь надо софинансирование региональное находить, это действительно задачка не из легких. Но не суть.

          Ну а вообще мне кажется, пример Сергея Семеновича Собянина крайне положителен. Понятное дело, что всегда любой губернатор где-то внутри думает: «Ну конечно, было бы у меня столько денег – я бы тут еще не то сделал». Но надо отдать ему должное: мало иметь деньги. Ими надо еще грамотно распорядиться. А средствами в Москве распоряжаются эффективно.

          За несколько дней до переезда в Калининград мы с товарищем вышли на Воробьевых горах из метро, сели на велики, доехали до памятника Петру I на Крымской набережной, где ЦДХ, и вернулись обратно. И уже тогда я ехал и думал: господи, только за то, что можно в девять вечера летом сесть и проехаться вот так на несколько километров по Москве нормально, не встречая автомобилей – только за это надо сказать Собянину большое спасибо.

          А остальное? Нескучный сад – это же было страшное место, неосвещенное, в которое нельзя было заходить; парк Горького был перекрыт, туда без 50 рублей можно было не соваться, чтобы просто пройти туда, в эту разруху. Посмотрите, как все это выглядит теперь. Странно было бы не замечать того положительного эффекта, который произошел для Москвы. Поэтому мне кажется, на столицу, на то, что в Москве сделано, надо ориентироваться не только в сфере комфортной среды, но и по основным социальным направлениям всем главам регионов (в образовании, IT и так далее).

          ВЗГЛЯД: А что бы вы хотели с этой точки зрения сделать с Калининградом? Велодорожки? Парки? Парковки?

          А. А.: Я думаю, что надо делать акцент на общественные пространства, которые будут общедоступны. При этом я прошу коллег, чтобы они не забывали и про условные спальные районы. Понятно: центр центром, мы им в любом случае занимаемся, а в спальных районах нужно в том числе логистику улучшить. Чтобы люди все не рвались на одну-единственную какую-нибудь обустроенную площадку в центре города, а могли отдохнуть и провести время у себя. Чтобы родителям было куда выйти с маленькими детьми и не надо было ехать на остров Канта, чтобы погулять среди деревьев.

          Когда приезжал президент, мы ему показывали концепцию развития – «Музейный центр города». Сейчас несколько объектов инфраструктуры дополнительно нам надо создать – мостов, чтобы сделать такую огромную пешеходную территорию в центре города вдоль реки. И президент в том числе дал поручение по строительству культурно-музейного центра по примеру того, что сейчас задумывается во Владивостоке.

          Про иностранных агентов

          ВЗГЛЯД: Вернемся к преступности, причем более серьезной, чем воровство янтаря. Иностранные агенты влияния есть в Калининграде?

          А. А.: Конечно. Их много, они работают здесь уже не один год. Больше десяти лет многие работают.

          ВЗГЛЯД: И они вредят?

          А. А.: Вредят.

          ВЗГЛЯД: А что же делают в таком случае те люди, которые сидят в тех зданиях, которые вы упоминали?

          А. А.: Они их сажают в тюрьму.

          ВЗГЛЯД: Может, лучше беседовать и воспитывать?

          А. А.: Ну нет, беседы здесь не помогут. Потому что там либо идеологическая промывка, либо денежный интерес.

          ВЗГЛЯД: И мы можем назвать эти страны, чьи в Калининграде агенты влияния осели? Польша, наверное?

          А. А.: Ну, Польша здесь в этом смысле является не самостоятельным игроком.

          ВЗГЛЯД: Более серьезные люди?

          А. А.: Да.

          ВЗГЛЯД: Что бы вы тогда ответили этим людям, в том числе в Польше, где по поводу Калининграда настоящая вакханалия? Мол, здесь сконцентрирован крупный военный кулак, который угрожает соседям. Они ведь действительно нас боятся, и войск, размещенных в Калининградской области, в частности. Мы понимаем, что вы не министр иностранных дел, не президент и не отвечаете за внешнюю политику. Но все-таки вы региональный руководитель и видите наши войска в вашем регионе лицом к лицу.

          А. А.: Я свою роль вижу в том, чтобы мы имели хорошие отношения с регионами Польши, с воеводствами. Нормальные, здоровые силы, которые стремятся к добрососедству и сотрудничеству, все-таки в конечном итоге победят. А по поводу наших войск – Польша хочет потратить на создание новой военной базы 2 млрд долларов. А консолидированный бюджет Калининградской области даже миллиарда не составляет в долларах.

          И потом – зачем им защищаться от страны, которая никаких территориальных претензий в отношении Польши не имеет? Это же смешно. Мы в Российской Федерации никаких теорий а-ля большая Речь Посполитая или а-ля Малая Литва не разрабатываем и в жизнь не претворяем. И никому не рассказываем, что Прибалтика или Польша – это российская территория. Такого и близко нет. А наши соседи, в том числе и через агентов влияния здесь, все время про Малую Литву нам рассказывают, про Речь Посполитую великую. И что вообще якобы мы здесь в Калининграде люди с особой идентичностью.

          ВЗГЛЯД: А мы такое даже от калининградцев слышим иногда. Будем теперь знать, кто эти самые агенты влияния.

          А. А.: Историю про особую идентичность калининградцев придумали явно не в Калининграде. Каждый иностранный журналист всегда задает мне вопрос про особую идентичность. Нет никакой особой калининградской идентичности! Здесь половина населения не родилась в Калининградской области. Кого сюда переселили после войны? Людей из сельскохозяйственных районов Центральной России. Великорусских крестьян и части Балтфлота. У них, что ли, была прусская идентичность?

          ВЗГЛЯД: А стюардессу правильно уволили, которая слово «Кенигсберг» вспомнила?

          А. А.: Мне кажется, нужно поддерживать определенный баланс. Я не знаю, какой была мотивация той стюардессы. Она молодая девушка. Может, она подумала, что знание о том, что Калининград когда-то назывался Кенигсбергом, – это какое-то тайное знание и им можно похвастаться? Может, такая мотивация была – тогда это одно дело. А может, эта мотивация у нее была другая, и она тот самый агент влияния, заброшенный к нам из Вашингтона (улыбается).

          Но, конечно, история с табличкой на стадионе «Балтика», которая увековечила имя нацистского гауляйтера Эриха Коха... Надо отдать должное, что она была сзади нацеплена, не для всеобщего обозрения. Но тем не менее, ее же демонтировали, и правильно сделали. Если уж говорить об истории, давайте вспомним об объективности. Про ту же Семилетнюю войну, когда Восточная Пруссия добровольно присоединилась к России. О заграничном походе русской армии 1813 года. О том, сколько крови наших солдат пролито на этой земле в годы Первой и Второй мировых войн. Наши предки слишком много отдали, чтобы эта земля была российской. И мы должны об этом помнить.


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